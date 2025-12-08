Európa autóipara leszalad a sztrádáról, múzeum lesz és rozsdatemető – drámai figyelmeztetés a legnagyobb tekintélytől

Egy olyan évet, amely a hatalmas európai autóipari elbocsátások híreitől volt hangos, Ukrajna pénzelésének epikus magasságokba emelt ügyével zár az Európai Bizottság. Miközben az évzáró uniós csúcs előtt teljes gőzzel készítik elő a pénzhegy Kijevbe juttatását, aligha kerül a figyelem középpontjába a drámai figyelmeztetés, amelyet az autógyártás egyik legnagyobb globális tekintélye, Jim Farley a mértékadó európai pénzügyi lapban, a brit Financial Timesban tett közzé. És amelynek a lényege: ha így megy tovább, a blokk autógyárai becsukhatják a kaput. Európa autóipara leszalad a sztrádáról.

Európa autóipara: Jim Farley beszél, Donald Trump hallgatja – Európában azonban másfelé irányul a figyelem Fotó: AFP

A Ford vezérigazgatója nem egyszerűen azt kéri számon, hogy Európa vezetői elhanyagolták az autóipart, hanem azt, hogy amit tettek, az megágyaz a szektor elsorvadásának.

Ha Európa el akarja kerülni, hogy a 20. századi ipar múzeumává váljék, sürgős újraindításra és hosszútávú tervre van szüksége

– írja.

Európa autóipara: rosszul terveztek, és most is rosszul terveznek – borzasztó ára lesz

A december 18-19-i európai uniós csúcs napirendjét csak egy héttel az esemény előtt teszik közzé, esetleg szó eshet az autóiparról is, de hogy a fő témává váljék, arról Farley és a szektor menedzserei bizonnyal lemaradtak.

A csúcs előtt minden Ukrajnáról szól. Ursula von der Leyen Európai Bizottsága arra koncentrál, hogy a háborús ország számára előteremtsen 210 milliárd eurót. Ami nem meglepő annak a fényében, hogy az ukrajnai háború minden egyéb ügyet maga mellé utasít a bizottsági elnök tavaly nyáron kezdődött második ciklusában.

Farley írása mégis időszerű: a Reuters hétfői híre szerint most szerda helyett egyhetes késéssel, tehát még a csúcs előtt teszi közzé az Európai Bizottság új javaslatát az átmenetre az e-autók felé, lazítva azon a szabályon, hogy 2035-ben fosszilis üzemanyagot égető autó már nem kerülhet forgalomba. Az is lehet, hogy a közzétételre idén már nem kerül sor.

A Ford-vezér írásában már a várt lazításra reagál. Szerinte már az eredeti, minden realitást nélkülöző terv is ártalmas volt az átmenetről. Ha pedig évente az eladási adatokhoz igazítják a stratégiát, az még nagyobb károkkal jár a szektorban, ahol az egyes típusok gyártása nem ujjpattintáson múlik, hanem költséges és időigényes fejlesztéseken. Amelyekre már eurószázmilliárdokat költöttek a gyártók.