Európa autóipara leszalad a sztrádáról, múzeum lesz és rozsdatemető – drámai figyelmeztetés a legnagyobb tekintélytől
Egy olyan évet, amely a hatalmas európai autóipari elbocsátások híreitől volt hangos, Ukrajna pénzelésének epikus magasságokba emelt ügyével zár az Európai Bizottság. Miközben az évzáró uniós csúcs előtt teljes gőzzel készítik elő a pénzhegy Kijevbe juttatását, aligha kerül a figyelem középpontjába a drámai figyelmeztetés, amelyet az autógyártás egyik legnagyobb globális tekintélye, Jim Farley a mértékadó európai pénzügyi lapban, a brit Financial Timesban tett közzé. És amelynek a lényege: ha így megy tovább, a blokk autógyárai becsukhatják a kaput. Európa autóipara leszalad a sztrádáról.
A Ford vezérigazgatója nem egyszerűen azt kéri számon, hogy Európa vezetői elhanyagolták az autóipart, hanem azt, hogy amit tettek, az megágyaz a szektor elsorvadásának.
Ha Európa el akarja kerülni, hogy a 20. századi ipar múzeumává váljék, sürgős újraindításra és hosszútávú tervre van szüksége
– írja.
Európa autóipara: rosszul terveztek, és most is rosszul terveznek – borzasztó ára lesz
A december 18-19-i európai uniós csúcs napirendjét csak egy héttel az esemény előtt teszik közzé, esetleg szó eshet az autóiparról is, de hogy a fő témává váljék, arról Farley és a szektor menedzserei bizonnyal lemaradtak.
A csúcs előtt minden Ukrajnáról szól. Ursula von der Leyen Európai Bizottsága arra koncentrál, hogy a háborús ország számára előteremtsen 210 milliárd eurót. Ami nem meglepő annak a fényében, hogy az ukrajnai háború minden egyéb ügyet maga mellé utasít a bizottsági elnök tavaly nyáron kezdődött második ciklusában.
Farley írása mégis időszerű: a Reuters hétfői híre szerint most szerda helyett egyhetes késéssel, tehát még a csúcs előtt teszi közzé az Európai Bizottság új javaslatát az átmenetre az e-autók felé, lazítva azon a szabályon, hogy 2035-ben fosszilis üzemanyagot égető autó már nem kerülhet forgalomba. Az is lehet, hogy a közzétételre idén már nem kerül sor.
A Ford-vezér írásában már a várt lazításra reagál. Szerinte már az eredeti, minden realitást nélkülöző terv is ártalmas volt az átmenetről. Ha pedig évente az eladási adatokhoz igazítják a stratégiát, az még nagyobb károkkal jár a szektorban, ahol az egyes típusok gyártása nem ujjpattintáson múlik, hanem költséges és időigényes fejlesztéseken. Amelyekre már eurószázmilliárdokat költöttek a gyártók.
Az elefánt a porcelánboltban – fogalmaz a szakember –, hogy az európai vásárlók egyszerűen nem keresik olyan tömegben az elektromos járműveket, mint amit stréber igyekezetükben az európai vezetők elterveztek. Brüsszel – írja – nincs egyedül a piaci realitással szembe haladó szabályozással: a brit kormány épp mostanában jött elő egy új adóval, ami 3 penny költzséghet róna az elektromos járművekre (EV) minden megtett mérföld után, miközben 3750 font (1,6 millió forint) kedvezmény jár minden új EV megvásárlására:
ezek a fajta ellentmondások összezavarják és frusztrálják a vásárlókat.
Amit Brüsszel tesz, az nem menedzselés, hanem az egyenes út a zűrzavarhoz
Amikor az Európai Unió irreális szabályozásokat alkot, majd minden év végén módosítja őket, mert a fogyasztók elmulasztják a megjelenést, ez
egyenes út a zűrzavarhoz. Ez a megközelítés felborítja a terméktervezés, a mérnöki munka és az ellátási láncok összetett ciklusát, amelyek hosszú átfutási időt és több milliárdos beruházást igényelnek. Európának sürgősen olyan szabályozási keretre van szüksége, amely reális és megbízható 10 éves tervezési horizontot biztosít
– fogalmaz a vezető, majd így folytatja:
- Az egyik oldalon a világ legagresszívebb szén-dioxidkibocsátási előírásaival nézünk szembe, szabályozásokkal, amelyek az elektrifikáció olyan ütemét követelik meg, ami teljesen elválik a fogyasztói kereslet valóságától.
- A másik oldalon pedig Kínából érkező, államilag támogatott elektromos járműimportok áradatával, amelyek szerkezetileg arra irányulnak, hogy aláássák az európai munkaerőt és gyártást.
Farley világossá tette: az európai autóiparnak nem segélyre van szüksége, hanem kiszámíthatóságra, következetes ösztönzőkre az átalakuláshoz és e-töltő infrastruktúrára.
A gyártás visszaesett, üzemeket zárnak be, tízezrével tűnnek el a munkahelyek – ez maga a leépítés
Az EU járműgyártása jelenleg 3 millió darabbal marad el a Covid előtti szinttől. Üzemek sötétülnek el. Csak 2024-ben 90 000 munkahely tűnt el az autóiparból. Ezek azok a munkahelyek, amelyek fenntartják Európa társadalmi stabilitását. Ez nem átmenet. Sokkal inkább Európa autóiparának leépítésére emlékeztet
– ezt a rendkívül sötét képet festi a Ford vezérigazgatója.