Lázár János gyanút fogott, rögtön behozta a német modellt Magyarországra: most a körmére néznek az útépítőknek, a cementgyáraknak és a bánya-tulajdonosoknak

Törvénymódosítás várható, amely alapján számonkérhetők lesznek a nagy cégek is. Lázár János megígérte, hogy megvédi a kisebb magyar útépítési vagy cementgyártási cégeket.
VG
2025.12.08, 20:46

Mi egy patrióta gazdaságpolitikát folytatunk, aminek az a lényege, hogy a magyarokat próbáljuk megvédeni a külföldiektől, de ugyanakkor egy olyan gazdaságpolitikát is folytatunk, hogy a kisvállalkozásoknak lehetőséget teremtsünk. Ezért nem csak az a dolgunk, hogy a magyarokat megvédjük a külföldiektől, hanem az is, hogy a kicsiket megvédjük a nagyoktól — közölte Lázár János a Facebook-oldalán.

lázár
Lázár János lerántotta a leplet a jövő évi terveiről amelyek az útépítést illetik. / Fotó: Lázár János / Facebook

Tárcám az építésügy területén, elsősorban az útépítések vagy éppenséggel a cementgyártás területén fokozott figyelemmel követi a piaci folyamatokat, és egyre inkább azt látjuk, hogy a nagyok előnyre tesznek szert azzal, hogy akár alapanyaggyártóként, például cementgyárként, akár útépítőként, bányatulajdonosként az alapanyaghoz könnyebb feltételekkel és olcsóbban juthatnak hozzá.

— közölte a miniszter.

Bejelentette, hogy "most egy ilyen verseny törvénymódosításra teszünk javaslatot, amely a transzparencia, az átláthatóság, a számonkérhetőség vagy éppenséggel a korrupció megakadályozása érdekében kötelezővé teszi annak a vizsgálatát, hogy a bányatulajdonos útépítők, a bányatulajdonos cementgyárak hogyan viszonyulnak a piachoz, vajon van-e valódi verseny, vagy pedig a bánya és az útépítés együtt, a bánya és a cementgyártás együtt torzítja a piacot, torzítja a versenyt, hátrányt okozva a magyaroknak, vagy leszorítva a pályáról a kisebbeket". 

Lázár János kiemelte, a versenyben vagyunk érdekeltek, és mindenki számára a tiszta versenyt fogják garantálni.

 

Arra a kérdésre, hogy a versenyelőnyükkel visszaélő cégekkel mi fog történni, Lázár János úgy felelt, hogy "azt szeretném, hogyha az útépítésben, az építésben, ahol cementet használnak fel, és általában ahol a bányavagyon hasznosul, ott világos, tiszta, átlátható viszonyok és igazi verseny lehessen, korrekt eljárásra számíthatnak, hiszen nem mi, hanem majd a versenyhivatal megvizsgálja, hogy visszaélnek-e az erőfölényükkel."

Ez a rendszer Németországban egyébként működik, és csak átültetjük a német mintát annak érdekében, hogy a magyar vállalkozásokat védjük a külföldiektől és a kicsiket megóvjuk a nagyoktól. 

Ami kihozta Lázárt a sodrából

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az M30-as helyreállítása 2024 február óta húzódik, a Lázár János által szabott októberi határidő pedig nem teljesült. A Strabag közlése szerint a talaj és a talajvíznyomás állapota már lehetővé teszi a pályaszerkezet befejezését, azonban további javulásra van szükség ahhoz, hogy az út forgalomba helyezhető legyen.

Szakértői vizsgálatok eredményeként a talaj és a talajvíznyomás állapota lehetővé teszi a pályaszerkezet építésének befejezését, azonban az értékek további javulására van szükség ahhoz, hogy az utat forgalomba lehessen helyezni – közölte a Strabag az M30-as autópálya Miskolc északi szakaszának helyreállítása kapcsán.

