Deviza
EUR/HUF384.76 +0.81% USD/HUF330.58 +0.83% GBP/HUF440.33 +0.79% CHF/HUF409.67 +0.57% PLN/HUF90.77 +0.58% RON/HUF75.6 +0.81% CZK/HUF15.84 +0.47% EUR/HUF384.76 +0.81% USD/HUF330.58 +0.83% GBP/HUF440.33 +0.79% CHF/HUF409.67 +0.57% PLN/HUF90.77 +0.58% RON/HUF75.6 +0.81% CZK/HUF15.84 +0.47%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,884.53 -0.95% MTELEKOM1,754 +0.57% MOL2,914 -1.22% OTP33,670 -1.26% RICHTER9,500 -1.25% OPUS540 +0.37% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 -0.66% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,178.02 +0.49% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,347.66 -0.44% BUX107,884.53 -0.95% MTELEKOM1,754 +0.57% MOL2,914 -1.22% OTP33,670 -1.26% RICHTER9,500 -1.25% OPUS540 +0.37% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 -0.66% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,178.02 +0.49% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,347.66 -0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
többletjövedelem
többletnyugdíj
nyugdíj

Az osztrákok, lengyelek és spanyolok már rég bevezették, nálunk mégis kritizálja a baloldal: így jut több pénz a nyugdíjasoknak a pluszjuttatásokkal

Európában több ország már alkalmazza a 13. és 14. havi nyugdíj intézményét. A teljes magyar bevezetés évente 7,7 százalékos járandóságnövekedést jelentene, ezért a kormány költségvetési megfontolásból fokozatos kifizetéssel számol, amely 2026-ban egyheti plusz nyugdíjjal, és legalább 1,9 százalékos reálbővüléssel indulhat.
VG
2025.12.08., 20:46
Fotó: shutterstock

Magyarországon kívül Európa több országában is létezik a 13. és 14. havi nyugdíj intézménye, bár alapvetően nem ez a jellemző gyakorlat – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Olaszország, nyugdíjas, nyugdíjasok nyugdíj
Magyarországon kívül Európa több országában is létezik a 13. és 14. havi nyugdíj intézménye / Fotó: sergio capuzzimati / shutterstock

Ezeknél az országoknál már van 13. és 14. havi nyugdíj

A közgazdász elmondta, hogy már Magyarország előtt is voltak olyan országok, melyek sikerrel bevezették és jól működően alkalmazzák ezt a típusú többletjuttatást:

  • A régiós országok közül Lengyelországban 2019-ben került bevezetésre a 13. havi nyugdíj. Ezt 2021-ben – először még átmeneti jelleggel – követte a 14. havi járandóság, amelyet aztán 2023-tól tettek állandóvá. A 13. havi nyugdíjat jellemzően áprilisban, míg a 14.-et szeptemberben folyósítják, az összeg viszont a minimum nyugdíj értékének felel meg.
  • Ausztriában is 14 havi juttatásban részesülnek a nyugdíjasok. Az alapvető 12 havi nyugdíjon felül áprilisban 13., októberben pedig 14. havi, teljes összegű járadékot is kapnak a jogosultak.
  • Szlovákiában 2024-ben került bevezetésre a 13. havi nyugdíj, amelyet a decemberi járadékkal együtt kapnak meg a nyugdíjasok.
  • Svájcban idén fogadta el a parlament a 13. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot a nyugdíjasok jövedelmi helyzetének javítása érdekében. Várhatóan 2026 decemberében kerül először kifizetésre, az összege a teljes havi nyugdíjnak felel majd meg.
  • Spanyolországban, Ausztriához hasonlóan, van teljes összegű 13. és 14. havi nyugdíj is, a kifizetésre jellemzően júniusban, illetve novemberben kerül sor.

A 13. és a 14. havi nyugdíjak többletjuttatást jelentenek a nyugellátásban részesülők számára, közvetlenül javítják a jövedelmi helyzetüket

– hívta fel a figyelmet az elemző. A hazai nyugdíjrendszerben a nyugdíjak értéke a ledolgozott évek számának és a befizetett járulékoknak a függvénye, ebből a szempontból igazságos és semleges az a gyakorlat, hogy a plusz juttatás megegyezik a havi járandóság mértékével. A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése a gyakorlatban azt jelentené, hogy a nyugdíjasok éves járandósága 7,7 százalékkal emelkedik a megelőző évhez képest. Molnár Dániel hangsúlyozta: a költségvetési hatások miatt viszont nem egyszerre, hanem fokozatosan kerül bevezetésre a plusz járandóság, így 2026-ban egyheti plusz nyugdíjat kapnak a jogosultak.

Ez tehát 2025-tel összevetve 1,9 százalékos növekedést jelent az éves jövedelemre vetítve, amely a 3,6 százalékos nyugdíjemelésen – amely a jövő évre várt inflációból következik – felül történik meg. 

Vagyis a 14. havi nyugdíj fokozatos beépítése kapcsán azt mondhatjuk, hogy 2026-ban a nyugdíjasok legalább 1,9 százalékos reál nyugdíjemelkedést tapasztalhatnak

– emelte ki az elemző. A nyugdíjkorrekciós szabályok miatt ezt mindenképpen megkapják, viszont ha az inflációs pálya jövőre a vártnál kedvezőbben alakul, akkor még nagyobb reáljövedelem-bővülés következhet.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
többletjövedelem

Az osztrákok, lengyelek és spanyolok már rég bevezették, nálunk mégis kritizálja a baloldal: így jut több pénz a nyugdíjasoknak a pluszjuttatásokkal

Európában több ország már alkalmazza a 13. és 14. havi nyugdíj intézményét. A teljes magyar bevezetés évente 7,7 százalékos járandóságnövekedést jelentene, ezért a kormány költségvetési megfontolásból fokozatos kifizetéssel számol, amely 2026-ban egyheti plusz nyugdíjjal, és legalább 1,9 százalékos reálbővüléssel indulhat.
2 perc
e-autó

Európa autóipara leszalad a sztrádáról, múzeum lesz és rozsdatemető – drámai figyelmeztetés a legnagyobb tekintélytől

Brüsszel figyelmét azonban a Kijevbe küldendő pénzhegy köti le.
8 perc
Lengyelország

A lengyelek leakasztják a nagy gázüzletet, megnyerik Szlovákiát és lenyomják a horvátokat

Az orosz gáz kitiltása utáni időkben ők szállítanának a régiónak a kikötőikbe érkező LNG-ből.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu