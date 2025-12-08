Az osztrákok, lengyelek és spanyolok már rég bevezették, nálunk mégis kritizálja a baloldal: így jut több pénz a nyugdíjasoknak a pluszjuttatásokkal

Magyarországon kívül Európa több országában is létezik a 13. és 14. havi nyugdíj intézménye, bár alapvetően nem ez a jellemző gyakorlat – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Magyarországon kívül Európa több országában is létezik a 13. és 14. havi nyugdíj intézménye / Fotó: sergio capuzzimati / shutterstock

Ezeknél az országoknál már van 13. és 14. havi nyugdíj

A közgazdász elmondta, hogy már Magyarország előtt is voltak olyan országok, melyek sikerrel bevezették és jól működően alkalmazzák ezt a típusú többletjuttatást:

A régiós országok közül Lengyelországban 2019-ben került bevezetésre a 13. havi nyugdíj. Ezt 2021-ben – először még átmeneti jelleggel – követte a 14. havi járandóság, amelyet aztán 2023-tól tettek állandóvá. A 13. havi nyugdíjat jellemzően áprilisban, míg a 14.-et szeptemberben folyósítják, az összeg viszont a minimum nyugdíj értékének felel meg.

Ausztriában is 14 havi juttatásban részesülnek a nyugdíjasok. Az alapvető 12 havi nyugdíjon felül áprilisban 13., októberben pedig 14. havi, teljes összegű járadékot is kapnak a jogosultak.

Szlovákiában 2024-ben került bevezetésre a 13. havi nyugdíj, amelyet a decemberi járadékkal együtt kapnak meg a nyugdíjasok.

Svájcban idén fogadta el a parlament a 13. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot a nyugdíjasok jövedelmi helyzetének javítása érdekében. Várhatóan 2026 decemberében kerül először kifizetésre, az összege a teljes havi nyugdíjnak felel majd meg.

Spanyolországban, Ausztriához hasonlóan, van teljes összegű 13. és 14. havi nyugdíj is, a kifizetésre jellemzően júniusban, illetve novemberben kerül sor.

A 13. és a 14. havi nyugdíjak többletjuttatást jelentenek a nyugellátásban részesülők számára, közvetlenül javítják a jövedelmi helyzetüket

– hívta fel a figyelmet az elemző. A hazai nyugdíjrendszerben a nyugdíjak értéke a ledolgozott évek számának és a befizetett járulékoknak a függvénye, ebből a szempontból igazságos és semleges az a gyakorlat, hogy a plusz juttatás megegyezik a havi járandóság mértékével. A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése a gyakorlatban azt jelentené, hogy a nyugdíjasok éves járandósága 7,7 százalékkal emelkedik a megelőző évhez képest. Molnár Dániel hangsúlyozta: a költségvetési hatások miatt viszont nem egyszerre, hanem fokozatosan kerül bevezetésre a plusz járandóság, így 2026-ban egyheti plusz nyugdíjat kapnak a jogosultak.