Kiderült Erdogan és Orbán Viktor titkos üzlete: amit a magyar miniszterelnök Isztambulban eladott, arra nemigen van példa
Váratlan sikereket hozott Orbán Viktor törökországi látogatása: a miniszterelnök 600 magyar ló eladását bonyolította le a török csendőrségnek, miközben Recep Tayyip Erdogan különleges könyvet kapott tőle ajándékba. A látogatás fókuszában a gazdaság, migráció, háború és energia állt – írta a Blikk.
Orbán Viktor vasárnap délután repült Isztambulba egy nyolc miniszterből álló magyar küldöttséggel, ahol rendkívüli fogadtatásban részesültek. Bár a főváros helyett Isztambult választották a tárgyalások helyszínéül, a delegáció szinte minden minisztere érdemi megbeszéléseket folytatott török kollégájával.
Orbán Viktor: én vagyok Magyarország legsikeresebb lókupece
A Dolmabahçe palotában a magyar kormányfő és delegációja Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt a béke, migráció és energiapolitika kérdéseiről. Orbán különleges ajándékkal készült: egy 19. századi oszmán viseleteket bemutató brit illusztrátor, William Alexander sorozatának darabját adta át Erdogannak. Ez a gesztus a 2023-as budapesti látogatásra emlékeztetett, amikor Orbán egy Főúr nevű csődört ajándékozott a török elnöknek.
A látogatás egyik legnagyobb meglepetése azonban a magyar lótenyésztés sikere volt. Orbán tréfásan így nyilatkozott: „Jelenleg én vagyok Magyarország legsikeresebb lókupece.”
A török csendőrség ugyanis 600 nóniusz lovat rendelt Magyarországról, az első példányok heteken belül megérkeznek Törökországba.
A tárgyalások után a delegációt díszvacsora és kulturális műsor várta, a hagyományos bazársorozás és kebabozás ezúttal elmaradt. A magyar küldöttség kedden hazatérve a tárgyalások eredményeit is bemutatja a kormányülésen.
Óriási gazdasági együttműködés indul el, amely hazánkat kulcsfontosságú kereskedelmi központtá teheti. A magyar-török kapcsolatok új korszakba léptek: Orbán Viktor és Erdogan új konzultációs mechanizmust indított el, és erősítették a védelmi ipari együttműködést.