Rendkívüli: megindult a nagy magyar üzleti küldöttség Moszkvába, Szijjártó Péter vezeti – megkötik az első bizniszeket a háború utánra

Új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki. Magyar üzleti küldöttség indult Oroszországba. Orbán Viktor a hétvégén ezt előre jelezte, de az meglepetés, hogy erre máris sor került.
Hecker Flórián
2025.12.08, 19:23
Frissítve: 2025.12.08, 19:40

Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába – közölte néhány perccel ezelőtt Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy magyar üzleti küldöttség kelt útra.

magyar üzleti küldöttség, Szijjártó Péter
Magyar üzleti küldöttség indult Moszkvába, ebből nagy bizniszek lesznek / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság hétfőn beszámolt, a magyar kormány több tagja hétfőn Törökországba repült Orbán Viktor vezetésével, hogy energetikai, katonai és gazdasági megállapodásokat kössön Erdogan elnökkel. Csakhogy úgy tűnik, ezzel nincs vége a napnak, némiképp váratlanul ugyanis kiderült, hogy  magyar fél Oroszországba repül tovább.

Magyar üzleti küldöttség indult Moszkvába

Az, hogy ez az utazás létre fog jönni, nem új információ. Szombat óta lehet tudni, Orbán Viktor a DPK kecskeméti háborúellenes nagygyűlésén beszélt erről. Az viszont kifejezetten meglepetés, hogy máris sorra kerül a magyar üzleti küldöttség moszkvai látogatása.

A magyar miniszterelnök Kecskeméten azt mondta, hogy készül rá, mi lesz a háború után, de arra is, hogy nyernek 2026-ban. Már működnek munkacsoportok, hogy mi nem működött eddig jól, és hogyan lehet hozzányúlni a kormányzati gépezethez, hogy jobban működjön. Egyezkedik az amerikaiakkal és az oroszokkal is, hogy milyen együttműködés legyen a háború és a szankciók után.

Decemberben hatalmas magyar üzleti delegáció megy Moszkvába kifejezetten üzleti kérdésekről tárgyalni – közölte. Ez következet be tehát most. Merthogy Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban.

Ezért megyünk most egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába

– fogalmazott.

 

Annyit fűzött hozzá magyarázatként, hogy Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban.

Ezeket azonban ezúttal nem részletezte, de ígéretet tett rá, hogy kedden részletesen beszámol minden fejleményről. Ezek között bizonyára ott lesz a Mol esetleges vagyonszerzése az orosz olajinfrastruktúrából is. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.

Rendkívüli: a Mol vinné az orosz olajvagyont, óriási európai benzinkúthálózat kerülhet magyar kézre – az amerikaiak már tudnak róla
A Lukoil eszközei iránt érdeklődik a magyar olajtársaság. A Mol a szankcionált orosz vállalat európai finomítói és benzinkútjai mellett egyes olajmezőiben meglévő részesedését is átvenné a Reuters értesülései szerint.

