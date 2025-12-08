Rendkívüli: megindult a nagy magyar üzleti küldöttség Moszkvába, Szijjártó Péter vezeti – megkötik az első bizniszeket a háború utánra

Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába – közölte néhány perccel ezelőtt Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy magyar üzleti küldöttség kelt útra.

Magyar üzleti küldöttség indult Moszkvába, ebből nagy bizniszek lesznek / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság hétfőn beszámolt, a magyar kormány több tagja hétfőn Törökországba repült Orbán Viktor vezetésével, hogy energetikai, katonai és gazdasági megállapodásokat kössön Erdogan elnökkel. Csakhogy úgy tűnik, ezzel nincs vége a napnak, némiképp váratlanul ugyanis kiderült, hogy magyar fél Oroszországba repül tovább.

Az, hogy ez az utazás létre fog jönni, nem új információ. Szombat óta lehet tudni, Orbán Viktor a DPK kecskeméti háborúellenes nagygyűlésén beszélt erről. Az viszont kifejezetten meglepetés, hogy máris sorra kerül a magyar üzleti küldöttség moszkvai látogatása.

A magyar miniszterelnök Kecskeméten azt mondta, hogy készül rá, mi lesz a háború után, de arra is, hogy nyernek 2026-ban. Már működnek munkacsoportok, hogy mi nem működött eddig jól, és hogyan lehet hozzányúlni a kormányzati gépezethez, hogy jobban működjön. Egyezkedik az amerikaiakkal és az oroszokkal is, hogy milyen együttműködés legyen a háború és a szankciók után.

Decemberben hatalmas magyar üzleti delegáció megy Moszkvába kifejezetten üzleti kérdésekről tárgyalni – közölte. Ez következet be tehát most. Merthogy Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban.

– fogalmazott.

Annyit fűzött hozzá magyarázatként, hogy Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban.

Ezeket azonban ezúttal nem részletezte, de ígéretet tett rá, hogy kedden részletesen beszámol minden fejleményről. Ezek között bizonyára ott lesz a Mol esetleges vagyonszerzése az orosz olajinfrastruktúrából is. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.