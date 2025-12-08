Deviza
Ilyen még nem volt Európában: januártól visszafizetik az autópálya-matricák árát a magyarok egyik kedvenc turistaországágban, ha dugó keletkezik – itt vannak a pontos szabályok

Az új szabályok szerint a fizetős utak díja arányos lesz a szolgáltatás minőségével. Ha torlódás vagy útépítés miatt dugó van, kompenzáció jár a felhasználóknak.
VG
2025.12.08, 21:28

2026-tól az autósoknak nem kell tétlenül fizetniük a dugókért vagy az útépítések miatti késésekért: automatikus visszatérítést kapnak bizonyos feltételek mellett. A rendszer egyetlen, országos applikáción keresztül működik majd, amely kezeli a forgalmi adatokat, az útépítéseket és a visszatérítéseket.

San,Diego,,California,Usa,-,15,Jan,2020:,Emergency,911 dugódíj
Ha Olaszországban torlódás vagy útépítés miatt dugó van, hamarosan kompenzáció jár a felhasználóknak / Fotó: Dogora Sun / Shutterstock

Olaszország végre rendet tesz a fizetős utakon: a 2026-tól életbe lépő szabályok szerint a forgalmi torlódások és az útépítések miatt kiesett idő miatt krtérítés fog járni az autósoknak. Az új rendszer a Transport Regulatory Authority (ART) 211/2025-ös határozatán alapul, amely az autópálya-használók és a koncessziós társaságok közötti eddig kiegyensúlyozatlan kapcsolatot hivatott átalakítani. Nicola Zaccheo, az ART elnöke szerint „a díjat arányosnak kell lennie a tényleges szolgáltatással; ha ez nem teljesül, kompenzáció jár.”

A L'Economia szerint a visszatérítések két szakaszban lépnek életbe: 2026. június 1-jétől az azonos koncessziós társaság által kezelt szakaszok esetén, míg december 1-jétől a több üzemeltetőt érintő utakra is kiterjed a rendszer. A monitoring 2027 végéig tart, és szükség esetén módosításokat hoznak.

Mekkora dugóért mennyi visszatérítés jár?

  • 30 km alatti utak: minden késésre jár visszatérítés.
  • 30-50 km: 10 perc feletti késés esetén.
  • 50 km felett: 15 perc feletti késés esetén.

A napi matricások és a gyakori ingázók is jogosultak a visszatérítésre, sőt, ha az útépítés ellehetetleníti a napi használatot, bérletük lemondására is lehetőségük van.

Kivételt képeznek a vészhelyzeti építkezések, például baleset, rendkívüli időjárás vagy mentési munkák miatti munkák, valamint a mobil útépítések a kezdeti időszakban. 

Az aprópénzbeli összegeket sem fizetik vissza: a kifizetés csak 1 eurótól történik.

A torlódásoknál a késés ideje határozza meg a kompenzáció mértékét:

  • 60-119 percnél 50 százalékos;
  • 120-179 perc: 75 százalékos;
  • 180 perc felett pedig 100 százalékos visszatérítés jár az érintetteknek.

A rendszert egy országos alkalmazás kezeli, de a digitális megoldást nem választók telefonon vagy webes felületen is igénybe vehetik. A visszatérítések költségét a koncessziós társaságoknak kell állniuk: 

új beruházásoknál a költség nem hárítható a felhasználókra, a meglévő koncesszióknál pedig 2026–2030 között fokozatosan csökken a visszatérítésből származó díjfedezet aránya.

A Nemzeti Fogyasztói Szövetség fontos előrelépésnek tartja a szabályt, de további kompenzációt szeretne a súlyos forgalmi zavarokért. Codacons viszont figyelmeztet: „a visszatérítések költségét végső soron az autósok fizetik meg, így a rendszer egyes pontjai a motorosok kárára is működhetnek.”

Az új szabályozás így jelentős előrelépés a tisztességes autópálya-használat felé, ugyanakkor a részletek és a költségviselés még vitákat generálhat az érintett felek között.

Autópálya-matrica 2026: váratlan bejelentést tett a kormány, nagy kedvezményeket vezet be a magyaroknak – ők tudják majd igénybe venni

Lázár János a parlament gazdasági bizottságának miniszteri meghallgatásán bejelentette, hogy jövőre nagy kedvezményeket kaphatnak a magyar családok az autópályákon. A miniszter elmondása szerint az autópályamatrica-kedvezmények június 1-jétől fognak érvénybe lépni.

 

