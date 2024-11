Még mindig több tucat embert nem találnak, 158-an pedig meghaltak a spanyol áradások során

Vivo en valencia,en un pueblo llamado Paiporta ,el mas afectado por la dana de Valencia,no me puedo creer lo que he vivido con mis ojos,estoy devastada, no me creo que mi hogar se encuentre de esta manera, tan terrorífica, gente sin vida,todo destruido, que pase ya todo rapido😭 pic.twitter.com/fJk3hDp7jW