Hihetetlen kínai luxusautó jelent meg Magyarországon, többen le is fotózták: az egész világon alig van belőle - videó a HiPhi Z-ről

Budapest utcáin fotózták le a kínai HiPhi luxus-elektromosautó-gyártó egyik autóját a HiPhi Z-t, amiből nem is készült különösen sok a világon. A kínai elektromosautó-piac öldöklő versenyében nem könnyű talpon maradni, így egy időre a HiPhinek is szüneteltetnie kellett a gyártást.
A cég többségi tulajdonrészét végül egy libanoni cég szerezte meg, így egyelőre elkerülte a csődöt, de az eddigi története is rámutat arra, hogy milyen nehéz egy olyan autópiacon talpon maradni, ahol közel 130 szereplő van jelen. Pláne nehéz ekkora versenyben túlélni, ha a cég terméke csupán a piac egy kicsiny szegmensét célozza meg, így a versenytársai által élvezett méretgazdaságossági előnyöket sem élvezheti.
A cég leállása alatt pótalkatrészhez sem lehetett hozzájutni, így annak a kockázatát is szépen illusztrálja, ha egy stratuptól vásárolunk több évre vagy akár évtizedre szánt termékeket.
A HiPhi Z az elektromos autók luxuskategóriájának meghódítását célozta, 672 lóerős teljesítményével és 120 kWh-s akkumulátorával, ám nem aratott osztatlan sikert, ahogy a cég későbbi autói sem, mint az 1300 lóerős HiPhi A és más modellek sem.
A 2019-ben alapított cég 2021 és 2024 között így összesen 20 ezer autót sem adott el, míg a HiPhi Z-ből Balló Marci autókereskedő bejegyzése szerint 2023-ban mindössze 429 darab kelt el. Ez nem is csoda, hiszenaz autó ára bőven 100 ezer euró fölött van.
