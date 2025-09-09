Deviza
autóipar
elektromos autók
BYD Co

Ez is eljött: megkezdődik a kínai elektromosautó-gyártók tömeges csődje – ez vár a BYD-ra

Az árháborút leállította Peking az autóiparban, de a kirobbantó cég még bízik versenytársai tömeges csődjében. Azonban ma már a BYD számára is egyre inkább az exportpiac jelentheti a növekedést, vagy épp a külföldi gyártás, mint a szegedi.
K. B. G.
2025.09.09, 21:44

A Szegeden gyárat építő BYD továbbra is vérfürdőben reménykedik a világ legnagyobb autópiacán, Kínában, ahol elképesztő mennyiségű márka küzd a vásárlók kegyeiért. A vállalat szerint legalább 100 autógyártót kellene kiszorítani az öldöklő verseny jellemezte piacról.

FRANCE-LOGO-BYD-CAR-RAIN-LYON
Fotó: Hans Lucas via AFP

Túl sok a kínai autógyártó a BYD szerint

A túlságosan nagyra nőtt gyártási kapacitások öldöklő árháborút hoztak, amit azonban már Peking sem nézett jó szemmel, így közbelépett a további akciók ellen. Az árháború egyik kirobbantója pont a BYD volt, a cég ügyvezető elnökhelyettese, Stella Li a müncheni autókiállításon mégis arról beszélt, hogy a kedvezmények letiltása után más cégeknek okozhat gondot az értékesítés, hozzátéve, hogy már 20 autógyártó is túlságosan sok.

Ennél jelenleg azonban jóval több, mintegy  130 gyártó kínál elektromos és plug-in hibrid autókat Kínában, miután a villanyautók iránti kereslet gyors növekedése együtt járt az árak zuhanásával az országban – írja a Financial Times. A konszolidációra nemcsak Li, de más autóipari vezetők és elemzők is számítanak, így az AlixPartners nevű tanácsadócég szerint 

a 2024-ben jelenlévő 129 márkából 2030-ra csak 15 maradhat. Az Xpeng pedig még ennél is kevesebb, mindössze 10 cégnek lát elegendő helyet azegész világon.

Li szerint a BYD nyertese is lehet az árverseny visszafogásának, hiszen a fogyasztók más szempontokat is figyelembe vesznek, mit a technológia vagy a vezetési élmény. Azonban a kormányzati lépések a BYD számára is tartogatnak veszélyeket, nem véletlenül engedte el a vállalat a múlt héten az idei, 5,5 millió autó eladásáról szóló célját. A cég még így is 4,6 millió autót tervez idén értékesíteni, de ez azt jelenti, hogy a korábbi szédületes növekedési ütem már véget ért.

Kínában nőtt nagyra, de most már a külpiacok meghódítására készül a BYD

Ráadásul a második negyedévre vonatkozóan a BYD kiábrándító bevételről és nyereségről számolt be, az árháborút tehát ők is megérezték. Li ugyanakkor Peking beavatkozásának hatásait igyekezett elhessegetni, ám azt elismerte, hogy 

egyre több kínai autógyártó igyekszik a külföldi piacokra betörni, miután otthon továbbra is fennmarad az öldöklő verseny. 

Li szerint azonban a BYD nyeresége továbbra is erős marad, és a külföldi piacokra hiába igyekszik sok más kínai versenytársuk, azokra belépni nem olyan egyszerű. A BYD pedig már megvetette a lábát Nagy-Britaniában és Európában, ahol gyorsan nőnek az eladások és sínen van a cég első európai gyárának építése is Szegeden, aho már idén elindul a termelés, noha annak felpörgetése hosszabb időt vehet igénybe a vártnál.

A vállalat azonban továbbra is nyereséges, így nincsenek finanszírozási gondok, de a korábbi őrületes növekedésnek azért már vége, igaz, közben a BYD a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált.

