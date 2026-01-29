Jött a bolgár euró, és azonnal felrobbant a tőzsde – egy hónap alatt duplázni lehetett Szófiában
Bulgária eurózónához való csatlakozásának gazdasági hatásait még korai lenne megítélni, a szófiai tőzsdén azonban már most vaskos hozamokban mérhető a közös európai fizetőeszköz év eleji bevezetése. A bolgár euró fellendítette a helyi tőkepiacot, amely a régiót is lekörözi eddig 2026-ban.
A délkelet-európai ország tőkepiacának egyértelműen jót tett a nagyobb befektetői figyelem és érdeklődés, amiben oroszlánrésze volt az euróra történő átállásnak is.
A Bolgár Értéktőzsde blue chip indexe, a SOFIX 20,6 százalékot ralizott 2026 első négy hetében, ezzel a tavalyi egész éves növekedés kétharmadát egy hónap alatt szállította a részvénypiac.
Kelet-Európa élmezőnyébe repítette a bolgár euró a szófiai tőzsdét
Az Európai Unió keleti régiójába tartozó országok tőzsdéivel összehasonlítva is kiemelkedő a bolgárok év eleji teljesítménye:
- a magyar BUX index 15,4 százalékot,
- a román BET index 15 százalékot,
- a görög ATHEX 12 százalékot erősödött,
- a szlovén SBITOP 10 százalékkal,
- a lengyel WIG 20 nyolc százalékkal,
- a cseh PX 4 százalékkal,
- a horvát CROBEX 3 százalékkal került feljebb.
A szófiai részvénykosár 15 tagja közül mindössze négy nem tudott erősödni 2026-ban, de még a sereghajtó Elana Agrocredit is csupán 3 százalékos mínusznál jár.
A nyertesek sokkal hosszabb listáján ezzel szemben szép számban akadnak a befektetőket két számjegyű árfolyamnyereséghez segítő részvények, a bolgár börze éllovasával pedig szűk egy hónap alatt majdnem megduplázhatták pénzüket tőzsdézők.
Ezek a bolgár részvények teljesítenek a legjobban
A helyi parketten záporoznak a 20 százalék feletti hozamok, a szoftvergyártó Wiser Technology és két holding, a Doverie United Holding, valamint a Shelly Group is bő ötödével értékelődött fel az első idei hónapban.
Több mint negyedével drágultak az ötödik legnagyobb bolgár pénzintézet, a First Investment Bank papírjai, a generikus gyógyszereket gyártó Sopharma és az IT-szektort képviselő Sirma Group pedig harmadával ér ma többet, mint tavaly év végén.
A szófiai tőzsdét üzemeltető Bolgár Értéktőzsde – a többi között a Budapesti Értéktőzsdéhez hasonlóan – nyilvános társaságként működik, saját részvényei pedig szintén kitettek magukért, egy hónap alatt majdnem másfélszeresére drágultak. A börzeoperátor így közvetlenül is profitálni tudott az euró bevezetéséből.
A második legjobban rajtoló bolgár részvény a Chimimport. A holding formában működő, számos iparágban befektetésekkel rendelkező társaság kurzusa már 60 százalékos pluszhoz közelít, a helyi éllovas Central Cooperative Bank papírjai pedig az előbbit is messze túlszárnyalva 94 százalékkal lőttek ki.