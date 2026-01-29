Jött a bolgár euró, és azonnal felrobbant a tőzsde – egy hónap alatt duplázni lehetett Szófiában

Bulgária eurózónához való csatlakozásának gazdasági hatásait még korai lenne megítélni, a szófiai tőzsdén azonban már most vaskos hozamokban mérhető a közös európai fizetőeszköz év eleji bevezetése. A bolgár euró fellendítette a helyi tőkepiacot, amely a régiót is lekörözi eddig 2026-ban.

Jót tett a helyi tőzsdének a bolgár euró bevezetése / Fotó: Reuters

A délkelet-európai ország tőkepiacának egyértelműen jót tett a nagyobb befektetői figyelem és érdeklődés, amiben oroszlánrésze volt az euróra történő átállásnak is.

A Bolgár Értéktőzsde blue chip indexe, a SOFIX 20,6 százalékot ralizott 2026 első négy hetében, ezzel a tavalyi egész éves növekedés kétharmadát egy hónap alatt szállította a részvénypiac.

Kelet-Európa élmezőnyébe repítette a bolgár euró a szófiai tőzsdét

Az Európai Unió keleti régiójába tartozó országok tőzsdéivel összehasonlítva is kiemelkedő a bolgárok év eleji teljesítménye:

a magyar BUX index 15,4 százalékot,

a román BET index 15 százalékot,

a görög ATHEX 12 százalékot erősödött,

a szlovén SBITOP 10 százalékkal,

a lengyel WIG 20 nyolc százalékkal,

a cseh PX 4 százalékkal,

a horvát CROBEX 3 százalékkal került feljebb.

A szófiai részvénykosár 15 tagja közül mindössze négy nem tudott erősödni 2026-ban, de még a sereghajtó Elana Agrocredit is csupán 3 százalékos mínusznál jár.

A nyertesek sokkal hosszabb listáján ezzel szemben szép számban akadnak a befektetőket két számjegyű árfolyamnyereséghez segítő részvények, a bolgár börze éllovasával pedig szűk egy hónap alatt majdnem megduplázhatták pénzüket tőzsdézők.

Ezek a bolgár részvények teljesítenek a legjobban

A helyi parketten záporoznak a 20 százalék feletti hozamok, a szoftvergyártó Wiser Technology és két holding, a Doverie United Holding, valamint a Shelly Group is bő ötödével értékelődött fel az első idei hónapban.

Több mint negyedével drágultak az ötödik legnagyobb bolgár pénzintézet, a First Investment Bank papírjai, a generikus gyógyszereket gyártó Sopharma és az IT-szektort képviselő Sirma Group pedig harmadával ér ma többet, mint tavaly év végén.

A szófiai tőzsdét üzemeltető Bolgár Értéktőzsde – a többi között a Budapesti Értéktőzsdéhez hasonlóan – nyilvános társaságként működik, saját részvényei pedig szintén kitettek magukért, egy hónap alatt majdnem másfélszeresére drágultak. A börzeoperátor így közvetlenül is profitálni tudott az euró bevezetéséből.