Bejelentették: jön a szuperállampapír Magyarországon, a legmagasabb kamatot fizeti – pénzeső készül napokon belül

Februártól 7,4 százalékra emelkedik a Babakötvény kamata, amivel a konstrukció a legmagasabb hozamú kockázatmentes lakossági állampapírrá válik. Eközben az állampapír-aukciókon eltérő irányú hozammozgások rajzolódnak ki a rövid és hosszabb futamidőkön.

A Babakötvény kamata február elejétől 7,4 százalékra nő, miközben az állampapír-aukciók vegyes hozamképet mutatnak / Fotó: Kallus György

Február 2-án esedékes kamatfizetésével új szintre lép a Babakötvény hozama: a következő kamatperiódusban 7,4 százalékos kamatot biztosít, ami jelenleg a legmagasabb a kockázatmentes lakossági állampapírok között.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a kamatfizetés során mintegy 15 milliárd forintot írnak jóvá a gyermekek Start-értékpapírszámláin, tovább növelve a jövőre félretett megtakarítások értékét.

A konstrukció népszerűsége töretlen:

jelenleg közel 440 ezer gyermek rendelkezik Babakötvénnyel;

az állomány összege pedig megközelíti az 530 milliárd forintot.

Ez egyetlen év alatt csaknem 140 milliárd forintos bővülés, ami jól mutatja, hogy a családok számára továbbra is vonzó a hosszú távon kiszámítható, inflációkövető megtakarítási forma.

A rendszer alapja az állam által biztosított, 42 500 forintos életkezdési támogatás, amely minden magyar újszülöttet megillet. Ez az összeg a gyermek nagykorúságáig inflációhoz igazodóan kamatozik, majd a Start-értékpapírszámla megnyitásával automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre. A befizetések hozama mindig az előző évi inflációt 3 százalékponttal haladja meg, amit évente legfeljebb 12 ezer forintos állami támogatás egészít ki.

Vegyesen mozognak az állampapírok

Ezzel párhuzamosan a kötvénypiacon vegyes mozgások voltak megfigyelhetők. A 12 hónapos diszkontkincstárjegy aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30 milliárd forintot értékesített, az aukciós átlaghozam 6,07 százalékra emelkedett, ami 2 bázisponttal magasabb, mint az előző aukción. A kereslet erős maradt, az ajánlatok összege jelentősen meghaladta a meghirdetett mennyiséget.

A hosszabb futamidők esetében eltérő irány látszik. A 7 éves zöldkötvény aukcióján az ÁKK a tervezettnél kétszer nagyobb összeget, 40 milliárd forintot értékesített, miközben az átlaghozam 6,27 százalékra csökkent. A 10 éves változó kamatozású kötvényeknél viszont az elfogadott mennyiséget mérsékelte a kibocsátó.

Az adatok alapján a rövidebb futamidőkön enyhe hozamemelkedés, a hosszabb lejáratokon inkább csökkenés figyelhető meg, miközben a Babakötvény továbbra is kiemelkedik a lakossági kínálatból.

A díjmentesen megnyitható Start-értékpapírszámla és az infláció feletti kamatozás a gyermekes családok számára stabil, hosszú távú alternatívát jelent a változó piaci környezetben.