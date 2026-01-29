Deviza
Szétszerelik a horvát erőműveket, és odaadják Ukrajnának – lincshangulat van a szomszédban, mióta az emberek rájöttek

Horvátország két hőerőművet is odaajándékozott az ukránoknak. A fiumei (Rijeka) és a sziszeki (Sisak) üzemeket az ukránok szétszerelik, és elszállítják. Az ügylet óriási felháborodást keltett az áramimportra szoruló Adria menti országban.
Hordósi Dániel
2026.01.29, 18:12
Frissítve: 2026.01.29, 18:13

Horvátország 2023 decemberében állította le és helyezte tartalékba a 320 megawatt teljesítményű fiumei hőerőművet. A helyi kőolaj-finomító közélében, 1978-ban átadott üzem fűtőolajat használt, az uniós környezetvédelmi előírások miatt ideiglenesen leállították, a modernizációs folyamat azonban nem kezdődött el. Hasonló sorsra jutott a 2018-ban bezárt sziszeki létesítmény is. 

Horvátország
Horvátország – Ukrajnának ajándékozták az erőműveiket a horvátok / Fotó: Shutterstock

Horvátország erőműveket ad át Ukrajnának

A két darab 235 megawattos blokk szintén fűtőolajjal üzemelt. Zágráb az eredeti modernizációs, földgázra történő átállítás helyett január elején úgy döntött, hogy inkább ingyen odaadja az erőműveket az ukránoknak. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az áramfejlesztőket a magánkézben lévő SCM Holdings kapja meg. A korábban a Dunaferr iránt is érdeklődő Rinat Leonyidovics Ahmetov tulajdonában lévő cég a következő hetekben szétszereli az üzemeket, és Ukrajnába szállítja. 

A horvát közvéleményt Zágráb húzása nagyon megosztja. Az ország tengerparti részein ugyanis az emberek többsége villannyal fűt, ezért a horvátok a téli hónapokban jelentős áramimportra szorulnak. A szakértők ezért stratégiai hibának és az állami vagyon eltékozlásának tartják az ajándékozást, mivel mindkét erőmű üzemképes, vészhelyzet esetén pedig pár nap alatt be lehetett volna őket üzemelni. Az pedig a többség szerint különösen bosszantó, hogy az adományt nem egy állami cég, hanem egy ukrán oligarcha kapta. 

Generátorokat és transzformátorokat is adtak

A horvát miniszterelnök a döntését azzal indokolta, hogy Ukrajnában a tél miatt óriási szükség van a jelentős károkat szenvedett energetikai infrastruktúra pótlására. Erre a célra Zágráb 320 darab áramfejlesztőt és 135 nagy teljesítményű transzformátort is ajándékozott Kijevnek. A balkáni ország a háború kitörése óta egyéb felhasználású gépeket és fegyvereket, köztük tankokat és helikoptereket is adott az ukránoknak, összesen mintegy 185 millió euró értékben.

