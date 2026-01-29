Lebukott az ukrán hadsereg: már a világ élvonalába tartozik, mégis több fegyvert követel – miért finanszíroz Európa egy katonai nagyhatalmat?

Az ukrán hadsereg a világ 145 aktív katonai ereje közül a legjobb húszba tartozik a Global Firepower rangsora szerint – ennek ellenére a nyugati fegyverszállítások volumene továbbra is úgy alakul, mintha egy katonailag gyenge államról lenne szó, amely küszködik Oroszország ellen, és az európai adófizetők kiszipolyozása nélkül bukásra lenne ítélve.

Az ukrán hadsereg ma már a világ katonai élvonalába sorolható, mégis példátlan mennyiségű fegyvert kap külföldről, mondván, hogy enélkül gyorsan térdre rogyna Oroszországgal szemben / Fotó: AFP

A Global Firepower (GFP) éves katonai rangsora 145 ország haderejét vizsgálja, és ennek alapján Ukrajna a világ húsz legerősebb hadserege közé tartozik. Ez a besorolás nem politikai állásfoglalás, hanem számszerű mutatók összegzése: élőerő, fegyverzet, logisztika, költségvetés és hadrafoghatóság alapján.

A lista élén továbbra is a klasszikus nagyhatalmak állnak: az Egyesült Államok vezeti a rangsort, mögötte Oroszország és Kína következik, majd India és más regionális katonai óriások. Ezek az országok saját hadiiparral, globális kivetítési képességgel és nukleáris potenciállal rendelkeznek.

A 20. helyen álló Ukrajna ugyan közel sem a világ legnagyobb vagy legerősebb hadserege, de már rég nem egy aprócska haderővel rendelkező ország, amely épphogy csak képes ellenállni egy katonai nagyhatalomnak.

Ezzel szemben a rangsor végén olyan országok találhatók, amelyek minimális katonai kapacitással rendelkeznek: kis létszámú haderő, elavult eszközök, korlátozott költségvetés és gyakorlatilag nulla stratégiai mozgástér jellemzi őket. Ezek a sereghajtók valóban külső segítségre szorulnának egy komolyabb konfliktus esetén.

Ukrajna azonban semmilyen szempontból sem tartozik ebbe a kategóriába.

Ennek ellenére a nyugati fegyverszállítások volumene és összetétele azt a képet sugallja, mintha Ukrajna katonailag önállóan életképtelen lenne. Harckocsik, tüzérségi rendszerek, légvédelmi eszközök, rakéták, lőszerek, drónok és hírszerzési támogatás érkezik folyamatosan – nem kiegészítésként, hanem rendszerszintű utánpótlásként.