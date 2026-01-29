Deviza
Történelmi csúcsra futott a BUX és az OTP, fordulatot érlel a forint

Délutánra kifulladtak a hazai blue chipek, csak a Mol piacán maradt vásárlóerő. Így is csúcsra futott a BUX és az OTP. A forint piacán a mai korrekció fordulatot jelezhet.
Faragó József
2026.01.29, 17:19
Frissítve: 2026.01.29, 17:34

A BUX historikus csúcsra futott 128 992 pontnál, majd 128 076 pont közelében zárt, minimális mínuszban. A pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet. A forint piacán fordulatot érlel a mai korrekció.

pesti parkett
Délután már csak a Mol bírta az iramot a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikában lejtőre került a tech szektor

Beadták a Microsoftot, miután a vártnál többet költ a mesterséges intelligenciára. Ennek nyomán 

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 2 százalékot esett. 

A széles piacot leképező S&P 500 is majd másfél százalékot csúszott, és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is szánkázott kétharmad százalékot.

Pesti parkett: csúcsra futott a BUX és az OTP

Az OTP 40 250 forinton zárt, negyedszázalékos mínuszban. Ám napközben 40 640 forintnál historikus rekordot ért el. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 250 HUF 0 / -0,25 %
Forgalom: 14 313 243 130 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3902 forinton zárt, majd másfél százalékos pluszban.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 902 HUF 0 / +1,35 %
Forgalom: 4 214 229 494 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 10 610 forinton zárt, közel 2 százalékot csúszva.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10 610 HUF 0 / -1,85 %
Forgalom: 2 726 970 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1970 forinton zárt, ami másfél százalékos mínusz.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 970 HUF 0 / -1,5 %
Forgalom: 853 034 685 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Fordulat érik a forintpiacon

Fordulat érik az euró-forint árfolyamában. Bár a jegyzés az elmúlt napokban párszor a 380-as szint alá szúrt, a támasz egyelőre kitartott. 

A mai korrekcióval közel került a jegyzés a 381,90-os ellenálláshoz.

 Ennek áttörése esetén 384 közelében húzódna a következő erősebb tartomány.

Tőzsdezáráskor 381,70 közelében jegyezték az euró-forintot.

