Deviza
EUR/HUF380,81 +0,11% USD/HUF318,27 +0,25% GBP/HUF439,37 +0,09% CHF/HUF415,45 +0,17% PLN/HUF90,56 +0,14% RON/HUF74,7 +0,13% CZK/HUF15,66 +0,04% EUR/HUF380,81 +0,11% USD/HUF318,27 +0,25% GBP/HUF439,37 +0,09% CHF/HUF415,45 +0,17% PLN/HUF90,56 +0,14% RON/HUF74,7 +0,13% CZK/HUF15,66 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47% BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: Trump áttörést ért el, Putyin belement – korlátozott tűzszünet lép életbe Ukrajnában

Budapest
Karácsony Gergely
szolidaritási adó

Nem úszta meg Karácsony Gergely, elfogyott a Magyar Államkincstár türelme: inkasszálták a főváros számláját – „Nem áll a törvények felett”

Nagy Márton közölte: a fővárosnak január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, de ezt elmulasztotta. Ezért a Magyar Államkincstár a mai napon hatósági inkasszót nyújtott be.
VG/MTI
2026.01.29, 18:25
Frissítve: 2026.01.29, 18:34

A Magyar Államkincstár hatósági inkasszót kezdeményezett a Fővárosi Önkormányzat ellen a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részletének nem teljesítése miatt – derül ki a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán megjelent bejegyzésből.

KARÁCSONY Gergely Nem úszta meg Karácsony Gergely, elfogyott a Magyar Államkincstár türelme: inkassszálták Budapest számláját
Fotó: Kocsis Zoltán

A poszt szerint a fővárosnak január 26-ig kellett volna befizetnie az idei év első részletét, ám ez elmaradt. A miniszter hangsúlyozza: a kötelezettségek teljesítése mindenkire egyformán vonatkozik, senki – így a Fővárosi Önkormányzat sem – áll a törvények felett.

A Magyar Államkincstár ezért a mai napon benyújtotta a hatósági átutalási megbízást, a bírósági döntések alapján pedig az adók és hozzájárulások megfizetése kötelező. A szolidaritási hozzájárulás évek óta feszültségforrás a kormány és a fővárosi vezetés között. 

A főpolgármesteri hivatal többször kifogásolta az elvonás mértékét és jogszerűségét, több alkalommal indult jogi eljárás is az ügyben (többek között alkotmánybírósági és kúriai döntések születtek korábban), ám a legutóbbi alkotmánybírósági állásfoglalás nem találta megalapozottnak az alaptörvény-ellenességet állító indítványokat.

Latorcai Csaba: aki arra játszik, hogy a közszolgáltatások ne működjenek, bűnt követ el

Aki arra játszik, hogy a közszolgáltatások ne működjenek, bűnt követ el a budapestiekkel szemben – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán kedden megjelent videójában.

Latorcai Csaba közölte, a fővárosi kormányhivatal törvényességi felhívással élt az önkormányzat felé azért, hogy a 2026-os költségvetést helyezzék a törvényesség talajára.

„Valódi, érkező bevételekkel kalkuláljanak, és minden olyan kiadást szerepeltessenek, amiről tudják, hogy az 2026-ban terhelni fogja Budapest kasszáját” – mondta az államtitkár. Úgy fogalmazott: „Főpolgármester úr, ne játszadozzon a budapestiekkel! Térjenek vissza a Tiszával a törvényesség talajára!”

Hozzátette, hogy a főváros többet érdemel. Videójának bejegyzésében Latorcai Csaba azt írta, ketyeg az óra: 30 napja maradt a főpolgármesternek arra, hogy jogszerű költségvetést alkosson.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu