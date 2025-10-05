Lezajlott minden idők legnagyobb telivér-aukciója, rekord összeget költöttek a lovakra

Összesen 3070 csikó talált gazdára a 2025-ös szeptember 8–20. között tartott telivér-aukción, ami történelmet írt. A teljes forgalom elérte az 531,5 millió dollárt, ami több mint 24 százalékkal haladta meg a tavalyi, közel 428 millió dolláros rekord bevételt – erről a Turf Diario írt.

Rekordáron keltek el a lovak az telivér-aukción! Fotó: BILDBYRÅN / REUTERS

A telivér nem csak egy ló, hanem egy különleges lófajta, amely a versenyek világában különleges jelentést hordoz

Míg a hétköznapi lovak sokféle célra tenyészthetők, például lovaglásra, munkára vagy hobbi-sportokra, addig a telivér kifejezetten sebességre és állóképességre lett tenyésztve. Eredetük visszanyúlik egészen a 17-18. századi Angliáig, amikor három kiemelkedő mén és helyi lovak keresztezésével megalkottak egy akkor nagyon modernnek számító, temperamentumos lófajtát. Testfelépítésük karcsú és izmos, lábaik hosszúak, vérvonaluk pedig gondosan dokumentált. Ezek a tulajdonságok teszik őket a világ legértékesebb versenylovaivá. Pontosan ezért a telivér-aukciók, mint a Keenland September Yearling Sale, jóval többet jelentenek egyszerű lóeladásoknál. Ezek az események történelmet írnak, összekovácsolják a lovas közösséget és új mércét állítanak.

Lexington, Kentucky szívében található Keenland, ami nem csupán egy lovas udvar vagy istálló, hanem a telivérek világának egyik legfontosabb központja és aukciósháza. 1936 októbere óta működik töretlenül, annak ellenére, hogy 1943 és 1945 között a világháború miatt biztonsági okokból rövid időre szüneteltette versenyeit, de az árverések lebonyolítása és a szervezet továbbra is folyamatos maradt. A központ biztosítja és szimbolizálja mindazt, amit a szakma a hagyomány és modernitás összhangjában keres. Nem véletlen, hogy a szeptemberi yearling aukció, vagyis az egyéves csikó árverés itt zajlik.

Az telivér-aukció fénypontja Gun Runner apaságú méncsikó eladása volt, akiért 3,3 millió dollárt fizettek

A rekordárat egy befektetői kör állta. Az ír vérvonalért felelős M.V. Magnier, az amerikai műgyűjtő és üzletember Peter Brant, valamint a texasi olaj- és ingatlanbefektetőként ismert Ron Winchell közös vásárlása. Ez a háromfős csapat szép példája a sporton túlmutató befektetéseknek. A telivériparban a vásárlók komoly üzleti kalkulációval lépnek piacra. Az ilyen magas ár nem pusztán a ló genetikai értékét tükrözi, hanem a belé fektetett időt és energiát, valamint a jövőbeni potenciált is. Beleszámolják a versenypályán elérhető eredményeket, majd később a fedezőménként való hasznosítását, ami hosszútávon sokszoros bevételt jelenthet – erről a Smiley Pete írt.