Deviza
EUR/HUF383.29 -0.38% USD/HUF331.56 -0.53% GBP/HUF436.49 -0.35% CHF/HUF411.69 -0.33% PLN/HUF90.53 -0.26% RON/HUF75.4 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.21% EUR/HUF383.29 -0.38% USD/HUF331.56 -0.53% GBP/HUF436.49 -0.35% CHF/HUF411.69 -0.33% PLN/HUF90.53 -0.26% RON/HUF75.4 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,882.36 +0.54% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,970 +1.68% OTP32,810 +1.04% RICHTER9,790 -0.61% OPUS521 -3.26% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 +0.32% WABERERS5,540 +0.72% BUMIX10,438.95 -0.23% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,340.56 +1.6% BUX107,882.36 +0.54% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,970 +1.68% OTP32,810 +1.04% RICHTER9,790 -0.61% OPUS521 -3.26% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 +0.32% WABERERS5,540 +0.72% BUMIX10,438.95 -0.23% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,340.56 +1.6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
robotika
First Global Challenge
MCC
nemzetközi verseny

Szenzációs eredményt ért el a magyar csapat: a legjobb négy között végeztek a nemzetközi robotikai versenyen

A magyar csapat a nemzetközi robotikaversenyen kiemelkedő eredményt ért el Panamában.﻿ A verseny során 12 meccset játszott, több nemzet csapatával együttműködve, és a rájátszásban a legerősebbekkel mérkőzve érte el ezt a figyelemre méltó helyezést.
VG
2025.11.10, 12:19
Frissítve: 2025.11.10, 12:57

Kiemelkedő eredménnyel végzett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diákjaiból álló magyar csapat az idei FIRST Global Challenge nemzetközi robotikaversenyen: a Panamában tartott megmérettetésen Magyarország a negyedik helyezett lett a világ 195 részt vevő országa közül. A FIRST Global Challenge egy olimpiai jellegű nemzetközi robotikai verseny, melyet minden évben más országban rendeznek meg  – közölte az MCC.

A magyar csapat a legjobb négy között végzett a nemzetközi robotikai versenyen
Robotikában is a világ élvonalában az MCC diákjai / Fotó: MCC

A csapatok által megépített és programozott robot részt vesz a megmérettetésen, ahol a versenyzők közösen dolgoznak a játék bolygónkat érintő legnagyobb kihívások köré épülő feladatain. A cél, hogy a világ fiataljai tanuljanak egymástól, működjenek együtt, és tehetségüket a globális problémák megoldására fordítsák.

A verseny során a magyar csapat 12 meccset játszott, összesen 60 különböző nemzettel együttműködve. Az MCC-s diákok sikeresen dolgoztak együtt többek között a Nicaraguai Köztársaság, az Egyesült Államok, a Comore-szigetek, Dél-Korea és a Gambiai Köztársaság csapatával: közösen alkottak stratégiát, megosztották egymással az alkatrészeket, és segítették egymást a robotok építésében, javításában.

A meccsek során nyújtott kiváló teljesítménynek köszönhetően a magyar csapat bejutott a rájátszásba, ahol a legerősebb nemzetekkel mérkőzött meg, köztük a házigazda Panamával. Végül San Marino, a Salamon-szigetek és Hollandia csapataival együttműködve sikerült elérni a figyelemre méltó negyedik helyezést.

Ez az eredmény nemcsak a diákok szakmai felkészültségét, hanem a nemzetközi együttműködésben való helytállásukat is kiemeli. A csapat tagja volt Buzai Dorka (Békéscsaba), Dékány Botond (Szeged), Tóth Balázs (Debrecen), Pecsenyánszky Timót (Budapest) és Nagy Zsombor (Dunaszerdahely), valamennyien az MCC Középiskolás Programjának diákjai.

A jövőre 30 éves, 31 helyszínen immár több mint 8000 diák képzését végző MCC a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amelynek Középiskolás Programja már több mint húsz éve működik sikeresen; az egyedülálló tehetséggondozó program idén december 31-ig várja a középiskolások jelentkezését.

Sötét gyárak: eljött az ember nélküli gyártás korszaka Kínában

Kínában egyre jobban terjednek a sötét gyárak, amelyekben az összeszerelést mesterséges intelligencia és robotok végzik emberi jelenlét nélkül. A létesítmények éjjel-nappal képesek termelni, jelentősen növelve a hatékonyságot, miközben csökkentik a működési költségeket, az emberi hibákat és az energiafelhasználást.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu