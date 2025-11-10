Szenzációs eredményt ért el a magyar csapat: a legjobb négy között végeztek a nemzetközi robotikai versenyen

Kiemelkedő eredménnyel végzett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diákjaiból álló magyar csapat az idei FIRST Global Challenge nemzetközi robotikaversenyen: a Panamában tartott megmérettetésen Magyarország a negyedik helyezett lett a világ 195 részt vevő országa közül. A FIRST Global Challenge egy olimpiai jellegű nemzetközi robotikai verseny, melyet minden évben más országban rendeznek meg – közölte az MCC.

Robotikában is a világ élvonalában az MCC diákjai / Fotó: MCC

A csapatok által megépített és programozott robot részt vesz a megmérettetésen, ahol a versenyzők közösen dolgoznak a játék bolygónkat érintő legnagyobb kihívások köré épülő feladatain. A cél, hogy a világ fiataljai tanuljanak egymástól, működjenek együtt, és tehetségüket a globális problémák megoldására fordítsák.

A verseny során a magyar csapat 12 meccset játszott, összesen 60 különböző nemzettel együttműködve. Az MCC-s diákok sikeresen dolgoztak együtt többek között a Nicaraguai Köztársaság, az Egyesült Államok, a Comore-szigetek, Dél-Korea és a Gambiai Köztársaság csapatával: közösen alkottak stratégiát, megosztották egymással az alkatrészeket, és segítették egymást a robotok építésében, javításában.

A meccsek során nyújtott kiváló teljesítménynek köszönhetően a magyar csapat bejutott a rájátszásba, ahol a legerősebb nemzetekkel mérkőzött meg, köztük a házigazda Panamával. Végül San Marino, a Salamon-szigetek és Hollandia csapataival együttműködve sikerült elérni a figyelemre méltó negyedik helyezést.

Ez az eredmény nemcsak a diákok szakmai felkészültségét, hanem a nemzetközi együttműködésben való helytállásukat is kiemeli. A csapat tagja volt Buzai Dorka (Békéscsaba), Dékány Botond (Szeged), Tóth Balázs (Debrecen), Pecsenyánszky Timót (Budapest) és Nagy Zsombor (Dunaszerdahely), valamennyien az MCC Középiskolás Programjának diákjai.

A jövőre 30 éves, 31 helyszínen immár több mint 8000 diák képzését végző MCC a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amelynek Középiskolás Programja már több mint húsz éve működik sikeresen; az egyedülálló tehetséggondozó program idén december 31-ig várja a középiskolások jelentkezését.