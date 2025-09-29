Sötét gyárak: eljött az ember nélküli gyártás korszaka Kínában

A Kínában egyre több helyen megjelenő sötét gyárak teljesen automatizált üzemek, amelyekben egyáltalán nincsenek emberi dolgozók, sőt még világítás sem. Ezeket a létesítményeket fejlett robotika, mesterséges intelligencia és érzékelő technológiák működtetik, amelyek önállóan végzik az összes feladatot, beleértve az összeszerelést, az ellenőrzést és a logisztikát.

Sötét gyárak alakítják át Kínát / Fotó: Xinhua via AFP

Az emberi jelenlét hiánya miatt nincs szükség világításra, fűtésre vagy szünetekre, így ezek a gyárak éjjel-nappal, magas hatékonysággal és alacsonyabb költségekkel üzemelnek. A Foxconn, a BYD és Xiaomi vezető szereplők az automatizált gyártásban, például a Xiaomi sötét gyárat létesített Peking Changping kerületében, ahol emberi beavatkozás nélkül, folyamatosan zajlik a termelés.

A Foxconn sem tétlenkedik, a vállalat több tízezer munkahelyet váltott ki robotokkal. A technológiai áttörés elősegíti Kína globális gyártóközponttá válását, bár felmerültek aggodalmak a munkahelyek elvesztése és a munkaerőpiaca átalakulása miatt. Ugyanakkor az is tény, hogy a kínai fiatalokat egyre kevésbé vonzza a monoton gyáripari munka, inkább a magasabb fizetéssel kecsegtető szolgáltató szektorban helyezkednek el.

Ráadásul csökken a munkaképes korú lakosság, mivel a távol-keleti ország népessége öregszik, a születések száma pedig egyre alacsonyabb. A közgazdászok szerint az automatizálás segíthet megérteni, hogy Kína miért nem követi azt a tipikus fejlődési pályát, amikor a bérek emelkedésével háttérbe szorul egy fejlett országban gyáripar.

A robotok terén Kína vezető

Az automatizálást nagyban megkönnyíti az ipari robotok terjedése: a kínai gyárak évente 280 ezer ipari robotot telepítenek, ami a globális összmennyiség felét teszi ki. A távol-keleti országban 470 robot jut 10 ezer alkalmazottra, így a gépek és a munkavállalók arányában megelőzi Németországot és Japánt.

A világ második legnépesebb második országa csak 2019-ben került be a top 10-be, de az ipari robotok azóta gyorsan terjednek az elektromos járművek, a lítiumakkumulátorok, a napelemek és más feltörekvő iparágak terén. Ráadásul a 280 ezer telepített robot körülbelül felét kínai cégek gyártják, mivel a helyi vállalatok olcsóban kínálják a gépeket a japán, német, koreai és amerikai riválisokhoz képest.