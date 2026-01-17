Hivatásos repülőgép-tolvaj, Tinderes szellemíró, parmezán-hallgató: hat meghökkentő állás a világból – az egyikért elképesztő összegeket fizetnek

A munka világa jóval túlmutat a jól bejáratott karrierutakon. Léteznek olyan állások, amelyek speciális helyzetekhez, extrém körülményekhez vagy egészen szűk szaktudáshoz kötődnek, ezért ritkán kerülnek a nyilvánosság elé. Ezek a pozíciók nehezen hozzáférhetők, sokszor nem sorolhatók be egyetlen hagyományos szakmába sem, mégis közös bennük, hogy komoly felkészültséget igényelnek – és gyakran meglepően jól meg lehet élni belőlük.

Vízalatti pizzafutár, mellékállásban

Floridában, a Jules' Undersea Lodge nevű víz alatti szállodában a vendégek a tengerfenéken kialakított szobákban szállnak meg, az ételt pedig búvárok juttatják el hozzájuk.

A futárok teljes búvárfelszerelésben, vízhatlan táskákban viszik le a rendeléseket, miközben minden alkalommal szabályos merülést hajtanak végre.

A munkához érvényes búvárminősítés, fizikai állóképesség és biztonságtudatos hozzáállás szükséges.

A hasonló kereskedelmi búvármunkák és különleges kiszolgálói feladatok óradíja 15–30 dollár között mozog. Ez éves szinten, teljes munkaidőre vetítve bruttó 11–22 millió forint közötti jövedelmet jelenthet, bár fontos megjegyezni, hogy ez a feladatkör jellemzően csak része egy komplexebb szállodai búvári munkakörnek. A pozíció nem tartozik a kiemelkedően jól fizetett állások közé, ugyanakkor a munkakör egyedisége és tapasztalati értéke miatt sokak számára vonzó.

Fotó: Juice Flair / Shutterstock

Repülőgép-visszaszerző ügynök

Ha egy magánrepülőgép vagy lízingelt utasszállító után nem teljesítik a fizetési kötelezettségeket, speciális ügynökök lépnek közbe.

Feladatuk a repülőgép jogszerű visszaszerzése, gyakran nemzetközi környezetben, összetett jogi és logisztikai feltételek mellett.

A munkakör komoly szakmai tapasztalatot, jogi ismereteket és gyors helyzetfelismerést igényel. A díjazás szinte minden esetben jutalékos: az ügynökök vagy ügynökségek a visszaszerzett repülőgép piaci értékének 6–10%-át kapják meg. Egyetlen sikeres akció egy több millió dolláros magángép esetén akár 50–100 millió forintnyi tiszta jutalékot is jelenthet, ám a munka magas kockázattal és jelentős logisztikai önköltséggel jár. A munkakör leghíresebb képviselője Nick Popovich.