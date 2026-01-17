Hivatásos repülőgép-tolvaj, Tinderes szellemíró, parmezán-hallgató: hat meghökkentő állás a világból – az egyikért elképesztő összegeket fizetnek
A munka világa jóval túlmutat a jól bejáratott karrierutakon. Léteznek olyan állások, amelyek speciális helyzetekhez, extrém körülményekhez vagy egészen szűk szaktudáshoz kötődnek, ezért ritkán kerülnek a nyilvánosság elé. Ezek a pozíciók nehezen hozzáférhetők, sokszor nem sorolhatók be egyetlen hagyományos szakmába sem, mégis közös bennük, hogy komoly felkészültséget igényelnek – és gyakran meglepően jól meg lehet élni belőlük.
Vízalatti pizzafutár, mellékállásban
Floridában, a Jules' Undersea Lodge nevű víz alatti szállodában a vendégek a tengerfenéken kialakított szobákban szállnak meg, az ételt pedig búvárok juttatják el hozzájuk.
A futárok teljes búvárfelszerelésben, vízhatlan táskákban viszik le a rendeléseket, miközben minden alkalommal szabályos merülést hajtanak végre.
A munkához érvényes búvárminősítés, fizikai állóképesség és biztonságtudatos hozzáállás szükséges.
A hasonló kereskedelmi búvármunkák és különleges kiszolgálói feladatok óradíja 15–30 dollár között mozog. Ez éves szinten, teljes munkaidőre vetítve bruttó 11–22 millió forint közötti jövedelmet jelenthet, bár fontos megjegyezni, hogy ez a feladatkör jellemzően csak része egy komplexebb szállodai búvári munkakörnek. A pozíció nem tartozik a kiemelkedően jól fizetett állások közé, ugyanakkor a munkakör egyedisége és tapasztalati értéke miatt sokak számára vonzó.
Repülőgép-visszaszerző ügynök
Ha egy magánrepülőgép vagy lízingelt utasszállító után nem teljesítik a fizetési kötelezettségeket, speciális ügynökök lépnek közbe.
Feladatuk a repülőgép jogszerű visszaszerzése, gyakran nemzetközi környezetben, összetett jogi és logisztikai feltételek mellett.
A munkakör komoly szakmai tapasztalatot, jogi ismereteket és gyors helyzetfelismerést igényel. A díjazás szinte minden esetben jutalékos: az ügynökök vagy ügynökségek a visszaszerzett repülőgép piaci értékének 6–10%-át kapják meg. Egyetlen sikeres akció egy több millió dolláros magángép esetén akár 50–100 millió forintnyi tiszta jutalékot is jelenthet, ám a munka magas kockázattal és jelentős logisztikai önköltséggel jár. A munkakör leghíresebb képviselője Nick Popovich.
Online randi szellemíró
Az online társkeresés elterjedésével párhuzamosan önálló szolgáltatássá vált a randiapp-profilok professzionális kezelése.
Az online randi szellemírók ügyfeleik nevében írják meg a bemutatkozásokat, válaszolnak az üzenetekre, és gyakran hosszabb ideig is fenntartják a kommunikációt a potenciális partnerekkel.
A munkához fejlett nyelvi készség, pszichológiai érzékenység és magas fokú diszkréció szükséges, mivel a szolgáltatás teljes mértékben bizalmi alapon működik.
A szolgáltatók jellemzően 400–1000 dollárt kérnek havonta ügyfelenként, a szolgáltatás mélységétől függően. Mivel egy szellemíró egyszerre csak korlátozott számú profilt tud hitelesen kezelni, a realitásokat nézve egy sikeres szabadúszó éves bevétele bruttó 15–25 millió forint körül mozoghat, amihez azonban folyamatos ügyfélszerzésre van szükség.
Arc-tapogató
A kozmetikai iparban léteznek olyan szakemberek, akiknek a tapintása valóságos mérőeszköznek számít. Az úgynevezett arc-tapogatók feladata, hogy tapintás alapján értékeljék a bőr állapotának változásait, különböző kozmetikai termékek használata után.
Megfigyeléseik segítik a krémek, szérumok és egyéb bőrápolási termékek fejlesztését, valamint a végleges receptúrák kialakítását.
Ezek a pozíciók gyakran „Sensory Evaluator” vagy kozmetikai tesztelői munkakörökbe tartoznak, és jellemzően nagy nemzetközi vállalatoknál érhetők el. Az éves fizetés 27–36 millió forint körül alakul, végzettségtől és tapasztalattól függően.
Parmezán-hallgató
Olaszországban a parmezán minőségellenőrzése hagyományos módszereken alapuló, speciális szakma.
A több száz kilós sajtkorongokat nemcsak szemrevételezik, hanem kopogtatással is átvizsgálják.
A mesterek egy kis kalapáccsal ütögetik végig a sajt felületét, és a visszaverődő hang alapján állapítják meg, hogy van-e belső repedés vagy szerkezeti hiba. Ez a tudás hosszú évek alatt sajátítható el, és gyakran generációkon keresztül öröklődik. Egy tapasztalt sajtvizsgáló éves jövedelme 10–14 millió forintnak megfelelő euró, ami helyi viszonylatban megbecsült, stabil megélhetést biztosít.
Bálnatakony-gyűjtő
A tengeri kutatások egyik kevéssé ismert területe a bálnák kilélegzett váladékának elemzése. A kifújt levegőben található nyál- és váladékrészecskékből a kutatók hormonális, egészségi és stressz-szintre vonatkozó adatokat nyernek ki.
A mintavételhez drónokat használnak, így az állatokat nem kell befogni vagy megzavarni.
Ez a tevékenység önálló munkakörként ritkán jelenik meg, jellemzően tengeri biológusok és kutatók feladatkörébe tartozik. Az érintett szakemberek éves bére 16–27 millió forint körül alakul, intézménytől, projekttől és tapasztalattól függően.
