A kabát, ami többet ér, mint az éves fizetésed – mert nem akármilyen története van

Jacqueline Kennedy – a közvélemény számára egyszerűen csak Jackie – az Egyesült Államok egyik legismertebb first ladyje volt, aki férje, John F. Kennedy elnöksége alatt új mércét teremtett a Fehér Ház nyilvános megjelenéseiben. Műveltségével, nyelvtudásával és kifinomult ízlésével nemcsak politikai, hanem kulturális ikonként is meghatározta az 1960-as évek Amerikáját. Jól tudta, hogy az öltözködés több egyszerű ruhák viselésénél. Egy tudatos eszköz volt számára, megjelenése egyszerre sugárzott eleganciát, modernitást és visszafogott hatalmat. Gyakran konkrét üzeneteket képviseltek a színválasztásai. Jackie Kennedy öröksége máig él, neve egyet jelent a stílussal és az elnöki korszakhoz kötődő idealizmussal. Ezt mutatja az is, hogy a kabát, amit a választási éjszakán viselt több mint 50 ezer dollárért kelt el egy aukción.

A híres kabát közel 17 millió forintért talált gazdára / Fotó: AFP

Jackie Kennedy tudatosan építette fel ruhatárát, amelyben a francia ihletésű elegancia amerikai visszafogottsággal párosult. Ruhái a letisztult vonalvezetés, A-vonalak, és strukturált kabátok révén váltak az 1960-as évek kifinomult, mégis határozott nőideáljának meghatározó elemeivé. Öltözködésével egyszerre képviselte a modern nő képét és az elnöki intézmény méltóságát, kerülve a túlzott hivalkodást. Ruhatára nemcsak divattrendeket indított el, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy az Egyesült Államok kulturális önképe fiatalosabb, nemzetközibb arculatot kapjon. A választási éjszakán viselt lila kabát is ebbe a gondosan felépített stílusvilágba illeszkedett – az Elle oldalán olvashatunk erről részletesebben.

A kabát, amit alábecsültek

A Sotheby’s New York-i online aukcióján árverezett lila gyapjúkabátot előzetesen jóval visszafogottabb összegre becsülték, mint amennyiért végül gazdára talált. A szakérők úgy gondolták, hogy nyolcezer dollár a reális ára ennek a generációs darabnak. A történelmi jelentőségű kabát végül 50 800 dollárért, vagyis 16 907 942 forintért kelt el, jelentősen meghaladva az előzetes várakozásokat. Az eredmény jól mutatja, hogy a Kennedy-korszak ikonikus tárgyai iránti érdeklődés továbbra is erős, különösen akkor, ha egy-egy darab nemcsak stílust, hanem történelmi pillanatot is megtestesít – erről a WWD oldalán írnak.