Vége a szűk esztendőknek a kávépiacon – mind a két fontos fajta olcsóbbá válhat

Csapás csapás hátán sújtotta a kávétermelőket világszerte, ami az árakban is megmutatkozott. A kávé kedvelőihez azonban, úgy tűnik, idén végre kegyes lehet az időjárás, és véget érhet a drágaság.
K. B. G.
2026.02.22, 06:06
Frissítve: 2026.02.22, 09:36

Az elmúlt években számos csapás sújtotta a kávé piacát, a termelőknek több szélsőséges időjárási jelenséggel is meg kellett küzdeniük szerte a világon, miközben a 2021-ben elfagyott cserjék pótlása is éveket vett igénybe. A reggeli ital elkészítéséhez szükséges növény ugyanis csak évekkel később fordul termőre, így a kínálat is évekre kiesett a világpiacról.

arabica kávé kávépiac
A kávé piacán hiány alakult ki az utóbbi években, de ennek talán vége / Fotó: Shutterstock

A kávé ára Magyarországon is elszabadult

A kávéárak Magyarországon is elszabadultak, ami nem is különösebben meglepő, miután a világpiaci árak is rekordokat döntöttek 2024 végétől, és 2025-ben is emelkedettek voltak. A kávétermelőket sújtó megpróbáltatások ráadásul párhuzamosan támadtak olyan, egymástól távoli termőterületeken, mint a főként Arabica fajtát termelő Brazíliában vagy a Robusta fajtát termelő Vietnámban.

Az idei brazil termés azonban az előrejelzések szerint már ismét jó lehet, sőt, a brazil kávéügynökség, a Conab szerint az idei termék akár rekordmértékű, 66,2 millió zsáknyi is lehet – jelenti a Perfect Daily Grind kávéipari oldal. 

Az Arabica-termés 23,2 százalékkal haladhatja meg a tavalyit, és a 44,1 millió zsákot is elérheti Brazíliában.

A brazil Robusta-termés pedig 6,3 százalékos növekedés után, 22,1 százalék lehet.

Ennek megfelelően az Arabica ára 7 hónapos mélypontra süllyedt, ám a fontonként (nagyjából 45,6 dakegramm) 2,85 dolláros ár még mindig emelkedettnek számít a globális kávéhiány előtti évek átlagához képest. Azonban, miután a legnagyobb kávétermelő brazil régió, Minas Gerais bőséges esőknek örülhetett, a májusi szüret közeledtével az árak tovább eshetnek.

 

Nem csak az Arabica, a Robusta is olcsóbb lett

A héten a főként instant kávék készítéséhez használt Robusta ára is hathavi mélypontra esett, miután ennek a kávéfajtának a legnagyobb termelője, Vietnám arról számolt be, hogy januárban éves szinten 38,3 százalékkal nőtt a kávéexport. Az ország idén négyéves csúcsra számít a termelésben, így az elérheti a 29,4 millió zsákot – írja a Global Coffee Report

A kávékedvelők életét megkeserítő szűk esztendőknek tehát talán vége, és évek után ismét normalizálódhat a termény ára.

Miután tavaly novemberben egyebek mellett pont a kávé miatt volt kénytelen az Egyesült Államok bizonyos vámok kérdésében meghátrálni, nem adják teljesen fel az önellátást, így az ország mezőgazdasági minisztériuma egymilliárd dollárral segíti a különleges terményeket, köztük a kávét. Ez főként Hawaiit, Puerto Ricót és Kalifornia déli részét érintheti, és aligha javítja az Egyesült Államok piaci részesedését, ám a már meglévő kávétermelők túlélését segítheti.

