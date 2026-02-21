Amerikai vérfrissítés: sorra buknak el a vezérigazgatók, fiatalítanak a nagyvállalatok – már nem működnek a régi receptek, újra kell írni a játékszabályokat

Rekordmennyiségű vezérigazgatót cseréltek le tavaly az Egyesült Államok legnagyobb vállalatainál, és az új vezetők fiatalabbak, mint valaha. Az óriások egy turbulens gazdasági és geopolitikai környezetben egyre gyakrabban kísérleteznek új arcokkal, miközben a mesterséges intelligencia és a globális kereskedelem átalakulása alapjaiban rajzolja át a játékszabályokat.

Tömeges vezérigazgató-cserék zajlanak az USA-ban, és az érkezők több mint 80 százaléka most először irányít nyilvánosan jegyzett vállalatot / Fotó: David Gyung / Shutterstock

Járványként terjed a vezérigazgató-csere

Az Egyesült Államok 1500 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatánál tavaly minden kilencedik vezérigazgatót lecseréltek. Ez a legmagasabb arány 2010 óta, amikor az ország elkezdett kilábalt a pénzügyi válságból. A vezetői forgószél ráadásul idén sem lassul: januárban és február elején olyan cégek jelentettek be vezércserét, mint a Walmart, a Procter & Gamble vagy a Lululemon Athletica.

Egyetlen februári napon három óriás – a Disney , a PayPal és a HP – is új vezetőt nevezett ki, míg a Kroger egy korábbi Walmart-vezetőt állított az élére. A számok mögött egyértelmű tendencia látszik: a vállalatok nem egyszerű rotációt hajtanak végre, hanem új korszakra készülnek.

A vezetőváltások hátterében több tényező áll:

a mesterséges intelligencia rohamos terjedése;

a korábbi globális kereskedelmi gyakorlatok felbomlása;

a bizonytalan gazdasági kilátások;

valamint a geopolitikai feszültségek egyszerre nehezednek a cégekre.

Az igazgatótanácsok türelmetlenebbek, mint korábban. Ha az új vezető nem tud gyorsan eredményt és befektetői bizalmat felmutatni, könnyen jöhet az újabb váltás

– magyarázta a trendeket James Citrin, a Spencer Stuart elemzője a Wall Street Journalnak.

A 2025-ös év utolsó negyedévében olyan vállalatok kaptak vagy veszítettek vezérigazgatót, amelyek összesített piaci értéke elérte az 1,3 ezermilliárd dollárt. Köztük volt a Verizon Communications és a Yum Brands is. 2026 elején pedig már 2,2 ezermilliárd dollárnyi piaci értéket képviselő cégek érintettek a cserékben – ennek közel felét önmagában a Walmart adja.

Vannak előre megtervezett átadások. Warren Buffett január 1-jén adta át a stafétát a Berkshire Hathaway élén Greg Abelnek, egy 2021-ben már jelzett utódlási terv részeként. Más esetek hirtelen döntések voltak: a CarMax például gyenge eladások után menesztette kilencéves ciklusa végén Bill Nasht.

Az új CEO-k ráadásul fiatalabbak: az érkezők átlagéletkora 54 év volt, szemben az egy évvel korábbi közel 56 évvel.

A tavaly kinevezett 168 új vezérigazgató több mint 80 százaléka először tölt be ilyen pozíciót, és kétharmaduk korábban még igazgatótanácsi tag sem volt. A Raymond James például a mindössze 42 éves Paul Shoukryt emelte CEO-vá, aki pénzügyi igazgatóból lépett elő.