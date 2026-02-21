Formabontó bevásárlókocsival tört be idén a divatiparba a Lidl
A formabontó retikül Lidl-logós fogantyúval, levehető, láncos pánttal, sőt még egy érmés kulcstartóval is rendelkezik. A limitált kiadású táskára regisztrálni annak tervezője, Nik Bentel honlapján lehet majd, február 26-tól. A Lidl Trolley Bagje ingyenes lesz, és sorsolás útján döntenek majd annak tulajdonosairól. Aki azonban biztosra menne, az meg is vásárolhatja a táskát. Február 20–21-én kerül forgalomba Londonban, a D’Arblay Street-i The Lidl Fresh Drop üzletben.
A Lidlnek nem ez a táska az első sikeres bemutatkozása a divatiparban
A Lidlnek nem ez az első együttműködése Nik Bentel divattervezővel; 2024-ben már egy croissant idéző táskával is nagy sikert arattak. Az alábbi képen látható Croissant Bag a bemutatása után mindössze két perc alatt elfogyott.
