Deviza
EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12% EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lidl
divatipar
londoni divathét

Formabontó bevásárlókocsival tört be idén a divatiparba a Lidl

Nem mindennapi kiegészítővel rukkolt elő a Lidl. A kiskereskedelmi lánc egy saját márkás táskával képviseltette magát a londoni divathéten. A rozsdamentes acélból készült dizájner táska kinézetében és tapintásában is hű marad a Lidl-bevásárlókocsikhoz.
VG
2026.02.21, 16:49
Frissítve: 2026.02.21, 21:20

A formabontó retikül Lidl-logós fogantyúval, levehető, láncos pánttal, sőt még egy érmés kulcstartóval is rendelkezik. A limitált kiadású táskára regisztrálni annak tervezője, Nik Bentel honlapján lehet majd, február 26-tól. A Lidl Trolley Bagje ingyenes lesz, és sorsolás útján döntenek majd annak tulajdonosairól. Aki azonban biztosra menne, az meg is vásárolhatja a táskát. Február 20–21-én kerül forgalomba Londonban, a D’Arblay Street-i The Lidl Fresh Drop üzletben.

Nem mindennapi kiegészítővel rukkolt elő a Lidl. Fotó: Lidl & Nik Bentel
Nem mindennapi kiegészítővel rukkolt elő a Lidl / Fotó: Lidl & Nik Bentel

A Lidlnek nem ez a táska az első sikeres bemutatkozása a divatiparban

A Lidlnek nem ez az első együttműködése Nik Bentel divattervezővel; 2024-ben már egy croissant idéző táskával is nagy sikert arattak. Az alábbi képen látható Croissant Bag a bemutatása után mindössze két perc alatt elfogyott.

Lidl Selling 'Croissant Handbag' From Top Nikolas Bentel
Fotó: Cover Images

További fotók a különc táskáról az Origo oldalán láthatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu