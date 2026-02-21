Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítése, valamint az aktuális világpolitikai fejlemények és az azokra adható lehetséges válaszok álltak Biró Marcell kétnapos emirátusi látogatásának középpontjában.

Orbán Viktor főtanácsadója Abu-Dzabiban tárgyalt: geopolitika és békefolyamatok a középpontban / Fotó: Mk.gov.hu

A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadóját Abu-Dzabiban hivatalában fogadta Őfelsége Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke. A találkozón Biró Marcell tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök baráti üdvözletét, és a felek áttekintették a két ország közötti kapcsolatok alakulását, valamint a kétoldalú együttműködés további fejlesztési lehetőségeit.

A megbeszélésen szó esett a nemzetközi környezetben az utóbbi időszakban bekövetkezett kihívásokról, a világpolitikai eseményekről és a geopolitikai lehetőségekről is. A térség kiemelt szerepet játszik a békefolyamatok előmozdításában: legutóbb Abu-Dzabiban tartottak – amerikai részvétellel – az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokat.

Az elnöki találkozót megelőzően Biró Marcell Tahnoon bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadójával folytatott egyeztetést. A tárgyaláson a politikai és gazdasági kapcsolatok mellett a jövő technológiai kihívásai, valamint az energiabiztonság kérdései is napirendre kerültek.

Biró Marcell korábban Orbán Viktort elkísérte Egyiptomba az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására. A látogatáskor feltűnt az egyik legbefolyásosabb magyar üzletember is.