Az elmúlt hetekben egy szabadalmi dokumentum borzolta fel a videójáték-ipart, valamint felélénkített egy ma is kifejezetten égető problémát: a videójátékok folyamatosan növekvő méretét, melyek főleg a mai memóriaárak mellett még kellemetlenebbül érintik a fejlesztőket és a játékosokat is. A Sony által benyújtott Asset Streaming System and Method (nyers fordításba: játéktartalom-streamelési rendszer és módszer) elnevezésű megoldás nem új konzolt vagy konkrét funkciót jelent, hanem egy technológiai koncepciót vázol fel arra, miként lehetne érdemben csökkenteni a helyben tárolt adatmennyiséget anélkül, hogy a játék futtatása teljes egészében felhőbe költözne.

A Sony elképesztő technológiát mutathat be: ez alapjaiban változtathatja meg a fejlesztők és a játékosok élményét is / Fotó: Richard A. Brooks

A szabadalom lényege röviden: a játék logikai része – a futtatókód – a konzolon marad, miközben a nagy méretű erőforrások, például a magas felbontású textúrák vagy részletes hangfájlok, igény szerint érkeznek a hálózaton keresztül. A rendszer a dokumentum alapján képes lehet arra, hogy egy már kirenderelt képkocka alapján meghatározza, milyen részletességű erőforrásokra lesz szükség a következő jelenetekben, és ennek megfelelően töltse be a magasabb minőségű változatokat.

Ez fontos különbség a klasszikus felhőalapú játékhoz képest. A számítási folyamat nem távoli szervereken zajlik – mint például a korábbi PlayStation Now esetében –, hanem a konzolon. A hálózat szerepe itt az, hogy a nagy adatcsomagokat dinamikusan, a játékmenethez igazodva szolgálja ki.

Megváltja az ipart a Sony?

Több hírportálon azzal a példával mutatták be a működést, hogy egy 100 gigabájtos játék 100 megabájt lesz, ami kicsit leegyszerűsíti a folyamatot, de jól rámutat a koncepció egyik kulcselemére. A szabadalmi dokumentum szerint a kezdeti csomag – amely a futtatáshoz szükséges minimális állományokat tartalmazza – nagyságrendileg akár 100 megabájt is lehet. Ez nem a teljes játék tömörítése, hanem egy induló csomag, amely lehetővé teszi a gyors startot. A magasabb minőségű erőforrások ezt követően, futás közben érkeznének.

A modern konzolok esetében a tárhely korlátozott erőforrás. A PlayStation 5 alapmodellje 825 gigabájtos SSD-vel jelent meg, melyből a rendszer is jelentős részt lefoglal.

Egyetlen, 150-200 gigabájtos cím már önmagában komoly helyet igényel, ami a felhasználókat rendszeres törlésre vagy SSD-bővítésre kényszeríti.

A dinamikus assetstreamelés csökkentheti az egyszerre tárolt adatmennyiséget. Ha a rendszer képes az aktuálisan nem használt erőforrásokat eltávolítani, majd szükség esetén újratölteni, a tárhely hatékonyabban használható ki. Emellett a kezdeti letöltési idő is lerövidülhet, ami a digitális értékesítés dominanciájának korszakában nem elhanyagolható szempont.