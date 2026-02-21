Szakértő: heteken belül jöhet a fegyverszünet – Orbán Viktor szerint Amerika fárad a háborúban
A magyarok jelentős többsége támogatja a kormány hídépítő külpolitikáját, ez derül ki egy kutatás adataiból – mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az M1-en a Ma reggel című műsorban.
Azt mondta, a kutatás szerint az emberek csaknem 70 százaléka inkább egyetért vagy teljes mértékben egyetért a kormány hídépítő külpolitikájával.
Kiszelly Zoltán hangsúlyozta: Magyarország a Nyugat része, de a világ kétharmada nem az, a gazdasági növekedés Délkelet-Ázsiában van, Európa stagnál. Németország lassan negyedik éve stagnál, és ha Németországnak rosszul megy, nekünk is rosszul megy – fogalmazott. Hozzátette, hogy ezért kell egy jó gazdának minden pólussal jó kapcsolatot ápolnia.
A politológus azt is mondta, hogy Magyarország része a nyugati szövetségi rendszereknek, az Európai Uniónak és a NATO-nak, ezt a magyarok többsége támogatja.
Magyarország már a háború kitörése óta a tárgyalásos megállapodást szorgalmazza, Orbán Viktor 2024 nyarán egy békemisszióra is ment, akkor még első és egyedüli európai vezetőként szorgalmazta a tárgyalásos megállapodást – emlékeztetett.
Úgy folytatta, az Európai Unió vezetői most összevesztek az amerikaiakkal: a kínaiakról le akarnak válni, az orosz energiáról is, holott ez volt sokáig a nyugat-európai gazdasági modell alapja.
Magyarország az elhibázott brüsszeli politikával szemben egy alternatívát mutat, mert nyitva tartja a tárgyalási csatornákat kelet felé, Oroszország felé egy tárgyalásos megállapodás érdekében - közölte az elemzési igazgató, megjegyezve: Orbán Viktor aktívan támogatja Donald Trump békepolitikáját.
Kiszelly Zoltán azt mondta, hogy Trumppal esély nyílik a háború gyors lezárására:
márciusban fegyverszünet, májusban elnökválasztás, parlamenti választás Ukrajnában, júniusban egy tartós megállapodás szerepel az amerikai elnök terveiben.
Hozzátette: a magyar emberek is azt látják, hogy ha sikerülne ezt a háborút lezárni, amit Orbán Viktor már a háború kitörése óta szorgalmaz, akkor fellélegezne Magyarország, és a szankciókat újra lehetne gondolni. Számos teher esne le az Európai Unióról és a magyar gazdaságról– mondta Kiszelly.
Orbán Viktor: Amerika fárad, Európa bajba kerülhet
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban egyre erősebb amerikai kifáradásról beszélt azonban Orbán Viktor Békéscsabán a Digitális Polgári Körök országjárásán.
A kormányfő szerint
Washington szemében a konfliktus egy elhúzódó, katonailag alig mozduló állóháborúvá vált, miközben havonta tízezrek halnak meg, és egyik fél sem mutat valódi hajlandóságot a békére.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: az amerikai értelmezés szerint „az európaiak nyomják a háborút”, miközben a frontvonal lényegében változatlan.
Szerinte az a veszély is fennáll, hogy az Egyesült Államok kivonul a békekezdeményezésekből. A miniszterelnök erről Donadl Trump amerikai elnökkel és az amerikai külügyminiszterrel is beszélt, és úgy látja, „ez a pillanat nincs messze”.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a háború lezárásához külső, jelentős erővel rendelkező szereplő beavatkozása szükséges. Úgy véli, ha az Egyesült Államok háttérbe lép, nem marad olyan hatalom, amely képes lenne a feleket tárgyalóasztalhoz kényszeríteni.
Felidézte, hogy a 2024 őszi európai uniós soros elnökség idején maga is próbált közvetítői szerepet vállalni, de meglátása szerint a békéhez a háborúzó feleken kívüli, nagyhatalmi erők fellépése elengedhetetlen. „Ha nincs külső szereplő, nem lesz béke” – jelentette ki.