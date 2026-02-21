Deviza
Donald Trump váratlant húzott: új világvámot jelentett be – ez sok országnak nagyon fájdalmas lesz

Az amerikai elnök azonnali hatállyal 15 százalékra emeli a világ minden országára kivetett vámokat. Donald Trump szerint az új, ideiglenesen bevezethető teher jogilag megalapozott, és hamarosan további, „jogilag megengedhető” vámokat is bejelenthet.
VG
2026.02.21, 18:06
Frissítve: 2026.02.21, 21:18

Az amerikai elnök bejelentette, hogy azonnali hatállyal 15 százalékra emeli a világ minden országára kivetett vámokat, miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága megsemmisítette korábbi, átfogó vámintézkedéseit.

Donald Trump
Donald Trump váratlant húzott: új  világvámot jelentett be – ez sok országnak nagyon fájdalmas lesz / Fotó: AFP

Donald Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social oldalán tette közzé bejelentését, amelyben élesen bírálta a bíróság döntését, „rendkívül Amerika-ellenesnek” nevezve azt – számolt be a BBC.

Az elnök közlése szerint a döntés „alapos, részletes és teljes körű felülvizsgálat” után született meg, válaszul a Legfelsőbb Bíróság „nevetségesen megfogalmazott” és „rendkívül Amerika-ellenes” ítéletére, amely érvénytelenítette a korábbi vámokat.

„Ez a közlemény szolgáljon annak hivatalos bejelentéseként, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökeként azonnali hatállyal a jelenlegi 10 százalékos, világszerte alkalmazott vámot – amely számos olyan országot érint, amelyek évtizedeken keresztül lehúzták az Egyesült Államokat következmények nélkül (amíg én meg nem érkeztem!) – a teljes mértékben engedélyezett és jogilag tesztelt 15 százalékos szintre emelem” – fogalmazott Trump a bejegyzésében.

Hozzátette: az elkövetkező néhány hónapban az adminisztrációja meghatározza és kihirdeti az új, jogilag megengedhető vámokat.

A bejelentés mindössze egy nappal azután érkezett, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a Learning Resources, Inc. kontra Trump ügyben megsemmisítette Trump korábbi vámrendeletét.

Az elnök korábban azt jelezte, hogy a bíróság által eltörölt vámokat egy egységes, 10 százalékos globális vámmal váltaná fel. Szombati bejegyzésében azonban már arról írt, hogy ezt 15 százalékra emeli meg.

A BBC információi szerint Trump egy eddig nem alkalmazott jogszabályi lehetőség alapján vezetné be az új vámokat. 

Ez a rendelkezés lehetővé teszi az elnök számára, hogy legfeljebb 15 százalékos vámot vessen ki legfeljebb 150 napos időtartamra, amelyet követően a kongresszusnak kell döntenie az esetleges hosszabbításról.

A döntés kérdéseket vet fel azokkal a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban is, amelyeket több ország – köztük az Egyesült Királyság, India és az Európai Unió – kötött a Trump-adminisztrációval a vámok csökkentése érdekében.

A Fehér Ház egyik tisztviselője korábban közölte: azok az országok, amelyek kereskedelmi megállapodást kötöttek az Egyesült Államokkal, most az egységes, 10 százalékos globális vám alá esnek, nem pedig a korábban kialkudott kedvezményes kulcs alá. 

A Trump-adminisztráció ugyanakkor elvárja, hogy ezek az országok továbbra is betartsák a korábbi megállapodásokban vállalt engedményeket – tette hozzá a tisztviselő.

A Legfelsőbb Bíróság döntése és Trump reakciója jelentős hatással lehet a nemzetközi kereskedelemre, a világgazdaságra, az amerikai háztartások pénzügyeire, valamint az Egyesült Államok belpolitikájára is.

A fejlemények várhatóan komoly visszhangot váltanak ki a nemzetközi partnerek körében is, különösen azokban az országokban, amelyek az elmúlt évben különmegállapodásokkal próbálták mérsékelni az amerikai vámterheket.

