Deviza
A Sziget nyitott az egyeztetésre, de üzent is a drogügyi kormánybiztosnak: „mi inkább tanácsot adunk”

Országszerte már több helyet is ideiglenesen bezártak drogügyek miatt. A drogügyi kormánybiztos nemrég egyeztetett több budapesti és vidéki szórakozóhely képviselőivel.
Sz. E.
2026.02.21., 19:07
Fotó: Reuters

Pár nap alatt közel háromszázan csatlakoztak az Együtt a biztonságos, kulturált szórakozásért nevű felhíváshoz. A hazai zeneipar és klubkultúra szereplői szolidaritási felhívásban álltak ki a zenei helyszínek mellett. 

A Sziget nyitott az egyeztetésre, de üzent is a drogügyi kormánybiztosnak: „mi inkább tanácsot adunk” / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az aláírók között szerepelnek klubok, fesztiválok, illetve énekesek és zenekarok is.

Megfogalmazásuk szerint megdöbbenve tapasztalják, hogy a szabályozás lehetőséget ad arra, hogy „akár jogkövető, a hatóságokkal együttműködő helyeket is ellehetetlenítsenek, méghozzá nem bizonyított, vagy nem bizonyítható állítások alapján.” 

„Tisztában vagyunk vele, hogy a jogszabály mérlegelési jogkört biztosít a hatóságoknak, ám 

az eddig nyilvánosságra került esetekben átláthatatlannak és a vendégek és dolgozók számára félelemkeltőnek tartjuk a jogalkalmazást, 

valamint kontraproduktívnak a helyekkel való együttműködés hiányát”  – olvasható a felhívásban.

Erre reagálva Horváth László drogügyi kormánybiztos azt írta, hogy egyetlen üzletnek, klubnak vagy szórakozóhelynek sem kell tartania a bezárástól, amely betartja a jogszabályokat és „jól láthatóan, egyértelműen fellép” a kábítószer-használat ellen.

Az eddig ideiglenesen bezárt üzletek tulajdonosai, üzemeltetői ezt nem tették meg, sőt aktív szereplői voltak a kábítószer-terjesztésnek.

– fogalmazott.

A Világgazdaság megkeresésesre a rendőrség közölte: eddig több mint egy tucat helyszínt zártak be országszerte: köztük vendéglátó egységeket, illetve kiskereskedelmi üzleteket. 

Az ideiglenesen bezárt helyek 

  • Budapesten, 
  • Borsod-Abaúj-Zemplén, 
  • Csongrád-Csanád, 
  • Hajdú-Bihar, 
  • Jász-Nagykun-Szolnok, 
  • Komárom-Esztergom,
  • Pest, 
  • Somogy
  • és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében találhatóak.

Legutóbbi esetek közé tartozik a fővárosi Symbol klub két hónapos bezárása is. A több egy évtizede működő óbudai szórakozóhelyen összesen 6 kilogramm kábítószert foglaltak le, és négy embert vett őrizetbe a rendőrség.

A Sziget nyitott az egyeztetésre

A drogügyi kormánybiztos a napokban jelentette be, hogy egyeztetett több budapesti és vidéki szórakozóhely képviselőivel

Ezen részt vett a Dürer Kert, a Kobuci Kert, a Zebra Klub, a Pécsi Est és az Ápoló Klub vezetői is, akik megismételték: aránytalannak tartják az üzletekre és szórakozóhelyekre vonatkozó hatósági fellépést, a jogszabályi szigorítást.

A kormánybiztos elismerte, hogy kemény és szigorú intézkedéseket hoztak a kábitószerfogyasztás ellen. 

Hozzátette, olyan szakmai ajánlások megfogalmazását kezdték meg, melyek alkalmazása egyértelművé tehetik azt, ha egy szórakozóhely komolyan veszi a kábítószer elleni fellépést.

Megúszós megoldások, a felelősség hárítása és félrenézés helyett a szórakozóhelyek is valódi erőfeszítéseket és egyértelmű intézkedéseket tehetnek

– fogalmazott Horváth László a Facebookon. 

Kijelentette: a „drogfészkek” továbbra is a leghatározottabb hatósági fellépésre készülhetnek. Az egyeztetéseket még folytatják.

A szolidaritási felhíváshoz csatlakozott korábban a legnagyobb hazai fesztivál is. „Mivel szakmabeliként fontos kérdésnek tartjuk a biztonságos, kulturált szórakozást, ezért csatlakoztunk mi is a klubok által kezdeményezett felhíváshoz”  – árulta el a Sziget Fesztivál a Világgazdaság megkeresésére. 

Arról is érdeklődtünk, hogy a fesztivál egyeztetett-e már a kormánybiztossal, illetve terveznek-e valamilyen együttműködést.

Közölték: a drogügyi kormánybiztossal még nem volt közvetlen egyeztetés, de Horváth László tanácsadói között vannak olyan szakemberek, akikkel már évek óta van együttműködésük, ezért „rajtuk keresztül valószínű már értesült a témában kifejtett tevékenységünk sikeréről, hiszen pont a jövő héten lesz egy találkozó vele”

Továbbá kormánybiztos meghívta Gerendai Károlyt a saját podcastjába, hogy a Sziget tapasztalatairól és a személyes véleményéről beszélgessenek.  

A Sziget Fesztivál hangsúlyozta, az illetékes hatóságokon túl folyamatosan együttműködnek szakemberekkel, valamint nagy figyelmet fordítanak a drogfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos felvilágosításra.

„Ennek érdekében minden új ötletre és megoldásra nyitottak vagyunk, aminek érdekében bármikor bárkivel szívesen egyeztetünk, de az eddigi tapasztalatunk inkább azt mutatta, hogy 

a mi kollégáink tudnak másoknak tanácsot adni és nem fordítva, ezért is van hogy számos szakirányú konferenciára is előadóként és nem hallgatóként vagyunk meghívva”

 – fogalmazott a fesztivál.

Egy évre is lakat kerülhet a drogos helyekre – milliárdokat foglaltak le eddig

A hatályos magyar jogszabályok alapján többféle szankcióval is számolhatnak azok a helyek, amelyek kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel hozhatók összefüggésbe.

  • Ismétlődő esetben a rendőrség legfeljebb 3 hónapra rendelheti el az adott hely bezárását. 
  • Emellett a jegyző is dönthet ideiglenes bezárásról: ez az eljárás végéig tarthat, de maximum 1 évig. 
  • Ha pedig egy éven belül legalább második alkalommal merül fel kábítószerrel kapcsolatos jogsértés, a jegyző 6–12 hónap közötti időtartamra is elrendelheti az üzlet bezárását.

Legutóbb Orbán Viktor az évértékelő beszédében tett említést a kormány kábítószer-ellenes intézkedéseinek eredményeiről. 

Több mint tízezer büntetőeljárás indult, 50 tonna kábítószert és annak előállításához szükséges anyagot vontak ki a feketepiacról, valamint több mint kétmilliárd forint értékű, a drogkereskedelemhez kapcsolódó vagyont foglaltak le. 

„Vállaltuk és megcsináltuk” – jelentette ki a miniszterelnök.

klub

A Sziget nyitott az egyeztetésre, de üzent is a drogügyi kormánybiztosnak: „mi inkább tanácsot adunk"

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

