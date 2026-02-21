Pár nap alatt közel háromszázan csatlakoztak az Együtt a biztonságos, kulturált szórakozásért nevű felhíváshoz. A hazai zeneipar és klubkultúra szereplői szolidaritási felhívásban álltak ki a zenei helyszínek mellett.

A Sziget nyitott az egyeztetésre, de üzent is a drogügyi kormánybiztosnak: „mi inkább tanácsot adunk” / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az aláírók között szerepelnek klubok, fesztiválok, illetve énekesek és zenekarok is.

Megfogalmazásuk szerint megdöbbenve tapasztalják, hogy a szabályozás lehetőséget ad arra, hogy „akár jogkövető, a hatóságokkal együttműködő helyeket is ellehetetlenítsenek, méghozzá nem bizonyított, vagy nem bizonyítható állítások alapján.”

„Tisztában vagyunk vele, hogy a jogszabály mérlegelési jogkört biztosít a hatóságoknak, ám

az eddig nyilvánosságra került esetekben átláthatatlannak és a vendégek és dolgozók számára félelemkeltőnek tartjuk a jogalkalmazást,

valamint kontraproduktívnak a helyekkel való együttműködés hiányát” – olvasható a felhívásban.

Erre reagálva Horváth László drogügyi kormánybiztos azt írta, hogy egyetlen üzletnek, klubnak vagy szórakozóhelynek sem kell tartania a bezárástól, amely betartja a jogszabályokat és „jól láthatóan, egyértelműen fellép” a kábítószer-használat ellen.

Az eddig ideiglenesen bezárt üzletek tulajdonosai, üzemeltetői ezt nem tették meg, sőt aktív szereplői voltak a kábítószer-terjesztésnek.

– fogalmazott.

A Világgazdaság megkeresésesre a rendőrség közölte: eddig több mint egy tucat helyszínt zártak be országszerte: köztük vendéglátó egységeket, illetve kiskereskedelmi üzleteket.

Az ideiglenesen bezárt helyek

Budapesten,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Komárom-Esztergom,

Pest,

Somogy

és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében találhatóak.

Legutóbbi esetek közé tartozik a fővárosi Symbol klub két hónapos bezárása is. A több egy évtizede működő óbudai szórakozóhelyen összesen 6 kilogramm kábítószert foglaltak le, és négy embert vett őrizetbe a rendőrség.

A Sziget nyitott az egyeztetésre

A drogügyi kormánybiztos a napokban jelentette be, hogy egyeztetett több budapesti és vidéki szórakozóhely képviselőivel.