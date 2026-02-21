A Sziget nyitott az egyeztetésre, de üzent is a drogügyi kormánybiztosnak: „mi inkább tanácsot adunk”
Pár nap alatt közel háromszázan csatlakoztak az Együtt a biztonságos, kulturált szórakozásért nevű felhíváshoz. A hazai zeneipar és klubkultúra szereplői szolidaritási felhívásban álltak ki a zenei helyszínek mellett.
Az aláírók között szerepelnek klubok, fesztiválok, illetve énekesek és zenekarok is.
Megfogalmazásuk szerint megdöbbenve tapasztalják, hogy a szabályozás lehetőséget ad arra, hogy „akár jogkövető, a hatóságokkal együttműködő helyeket is ellehetetlenítsenek, méghozzá nem bizonyított, vagy nem bizonyítható állítások alapján.”
„Tisztában vagyunk vele, hogy a jogszabály mérlegelési jogkört biztosít a hatóságoknak, ám
az eddig nyilvánosságra került esetekben átláthatatlannak és a vendégek és dolgozók számára félelemkeltőnek tartjuk a jogalkalmazást,
valamint kontraproduktívnak a helyekkel való együttműködés hiányát” – olvasható a felhívásban.
Erre reagálva Horváth László drogügyi kormánybiztos azt írta, hogy egyetlen üzletnek, klubnak vagy szórakozóhelynek sem kell tartania a bezárástól, amely betartja a jogszabályokat és „jól láthatóan, egyértelműen fellép” a kábítószer-használat ellen.
Az eddig ideiglenesen bezárt üzletek tulajdonosai, üzemeltetői ezt nem tették meg, sőt aktív szereplői voltak a kábítószer-terjesztésnek.
– fogalmazott.
A Világgazdaság megkeresésesre a rendőrség közölte: eddig több mint egy tucat helyszínt zártak be országszerte: köztük vendéglátó egységeket, illetve kiskereskedelmi üzleteket.
Az ideiglenesen bezárt helyek
- Budapesten,
- Borsod-Abaúj-Zemplén,
- Csongrád-Csanád,
- Hajdú-Bihar,
- Jász-Nagykun-Szolnok,
- Komárom-Esztergom,
- Pest,
- Somogy
- és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében találhatóak.
Legutóbbi esetek közé tartozik a fővárosi Symbol klub két hónapos bezárása is. A több egy évtizede működő óbudai szórakozóhelyen összesen 6 kilogramm kábítószert foglaltak le, és négy embert vett őrizetbe a rendőrség.
A Sziget nyitott az egyeztetésre
A drogügyi kormánybiztos a napokban jelentette be, hogy egyeztetett több budapesti és vidéki szórakozóhely képviselőivel.
Ezen részt vett a Dürer Kert, a Kobuci Kert, a Zebra Klub, a Pécsi Est és az Ápoló Klub vezetői is, akik megismételték: aránytalannak tartják az üzletekre és szórakozóhelyekre vonatkozó hatósági fellépést, a jogszabályi szigorítást.
A kormánybiztos elismerte, hogy kemény és szigorú intézkedéseket hoztak a kábitószerfogyasztás ellen.
Hozzátette, olyan szakmai ajánlások megfogalmazását kezdték meg, melyek alkalmazása egyértelművé tehetik azt, ha egy szórakozóhely komolyan veszi a kábítószer elleni fellépést.
Megúszós megoldások, a felelősség hárítása és félrenézés helyett a szórakozóhelyek is valódi erőfeszítéseket és egyértelmű intézkedéseket tehetnek
– fogalmazott Horváth László a Facebookon.
Kijelentette: a „drogfészkek” továbbra is a leghatározottabb hatósági fellépésre készülhetnek. Az egyeztetéseket még folytatják.
A szolidaritási felhíváshoz csatlakozott korábban a legnagyobb hazai fesztivál is. „Mivel szakmabeliként fontos kérdésnek tartjuk a biztonságos, kulturált szórakozást, ezért csatlakoztunk mi is a klubok által kezdeményezett felhíváshoz” – árulta el a Sziget Fesztivál a Világgazdaság megkeresésére.
Arról is érdeklődtünk, hogy a fesztivál egyeztetett-e már a kormánybiztossal, illetve terveznek-e valamilyen együttműködést.
Közölték: a drogügyi kormánybiztossal még nem volt közvetlen egyeztetés, de Horváth László tanácsadói között vannak olyan szakemberek, akikkel már évek óta van együttműködésük, ezért „rajtuk keresztül valószínű már értesült a témában kifejtett tevékenységünk sikeréről, hiszen pont a jövő héten lesz egy találkozó vele”
Továbbá kormánybiztos meghívta Gerendai Károlyt a saját podcastjába, hogy a Sziget tapasztalatairól és a személyes véleményéről beszélgessenek.
A Sziget Fesztivál hangsúlyozta, az illetékes hatóságokon túl folyamatosan együttműködnek szakemberekkel, valamint nagy figyelmet fordítanak a drogfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos felvilágosításra.
„Ennek érdekében minden új ötletre és megoldásra nyitottak vagyunk, aminek érdekében bármikor bárkivel szívesen egyeztetünk, de az eddigi tapasztalatunk inkább azt mutatta, hogy
a mi kollégáink tudnak másoknak tanácsot adni és nem fordítva, ezért is van hogy számos szakirányú konferenciára is előadóként és nem hallgatóként vagyunk meghívva”
– fogalmazott a fesztivál.
Egy évre is lakat kerülhet a drogos helyekre – milliárdokat foglaltak le eddig
A hatályos magyar jogszabályok alapján többféle szankcióval is számolhatnak azok a helyek, amelyek kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel hozhatók összefüggésbe.
- Ismétlődő esetben a rendőrség legfeljebb 3 hónapra rendelheti el az adott hely bezárását.
- Emellett a jegyző is dönthet ideiglenes bezárásról: ez az eljárás végéig tarthat, de maximum 1 évig.
- Ha pedig egy éven belül legalább második alkalommal merül fel kábítószerrel kapcsolatos jogsértés, a jegyző 6–12 hónap közötti időtartamra is elrendelheti az üzlet bezárását.
Legutóbb Orbán Viktor az évértékelő beszédében tett említést a kormány kábítószer-ellenes intézkedéseinek eredményeiről.
Több mint tízezer büntetőeljárás indult, 50 tonna kábítószert és annak előállításához szükséges anyagot vontak ki a feketepiacról, valamint több mint kétmilliárd forint értékű, a drogkereskedelemhez kapcsolódó vagyont foglaltak le.
„Vállaltuk és megcsináltuk” – jelentette ki a miniszterelnök.