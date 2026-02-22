Orbán Viktor lépett, hívatja a Mol és az MVM vezéreit – nincs más út a zsarolás ellen, összeül a tanács

A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása.

Orbán Viktor miniszterelnök összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az ülésén részt vesz Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a MOL elnök-vezérigazgató, Mátrai Károly az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.

Léptek a zsarolás ellen - kiderültek a részletek

Annak technikai részleteit már a friss Magyar Közlönyből megtudtuk, hogy miként reagált az ukrán energiaválságra a kormány. Ennek kapcsán az Energiaügyi Minisztérium először is arra hívta fel a figyelmet, hogy a kőolajkészlet részleges felszabadításával garantálható az ellátás biztonsága. Mint írták, Ukrajna politikai okokból akadályozza a szállítások újraindítását a Barátság vezetéken. A kormány a hazai és régiós fogyasztók zavartalan üzemanyag-ellátása érdekében 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a biztonsági készletből.

Ez óriási tétel: az értékesítésre felajánlott mennyiség a teljes tartalék mintegy 40 százalékát teszi ki, visszapótlásáról legkésőbb augusztus végéig gondoskodni kell.

Kiemelték, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának műszaki feltételei február eleje óta adottak, a szállítások azonban bizonytalan ideig szünetelnek.

A tárca szerint Ukrajna zsarolással próbálja a háborúpárti országok közé kényszeríteni Magyarországot. A politikai döntés a hazai és régiós fogyasztók ellátásának biztonságát fenyegeti. Arányos ellenlépésként leállt az Ukrajnába irányuló magyar dízelexport, de a kormány további válaszintézkedések lehetőségét is mérlegeli.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján a biztonsági készletből tehát 250 ezer tonna nyersolajat szabadítanak fel. A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.

A vállalatnak az értékesített készletet legkésőbb 2026. augusztus 24-ig kell visszapótolnia.

A felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására – zárult a bejelentés.