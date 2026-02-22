Súlyos döntést hoznak Varga Mihályék, ezt az egész gazdaság megérezheti – igaznak bizonyul a korábbi elszólás?

Hétfőn adja ki a KSH a beruházások tavalyi negyedik negyedévi statisztikáit. A beruházások volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok szerint 3,8 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 4,1 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Varga Mihály jegybankelnöknek az infláció esetleges visszapattanását és a forint árfolyamát is szem előtt kell tartania / Fotó: Vémi Zoltán

Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,3 százalékkal mérséklődött. A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá. A visszaesést a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Kedden tartja februári kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A januári ülésen nem változtattak az alapkamaton , amely így változatlanul 6,50 százalék maradt. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. A kamatdöntés nagyon fontos mérföldkövet jelenthet a magyar gazdaságnak, de Varga Mihályéknak az infláció esetleges visszapattanását és a forint árfolyamát is szem előtt kell tartaniuk.

Az alaphelyzet az, hogy a forint őrzi az erejét, mert az MNB hitelességet vívott ki magának: a piaci résztvevők elhiszik, hogy döntéseit az inflációs kockázatok mérlegelése vezényli. A magyar jegybank tehát azt fogja megnézni, nem fenyeget-e az infláció visszatérése egy kamatcsökkentés esetében, és ha mérsékelt ennek a kockázata, és a forintra leső spekulációt sem érzik döntő veszélynek, akkor elérkezhet a magyar gazdaságnak több levegőt adó döntés.

Az MNB ígéretet nem tett, és bármi legyen is a februári döntés, előreláthatóan nem is fog. Egy ritka jelzés az árfolyam területén mégis érkezett tőlük. Varga Mihály egy nemzetközi konferencián beszélt arról, hogy a felszökött nemzetközi kockázatok ellen a magyar gazdaság számára megfelelő védelmet biztosított a rekordmagas nemzetközi tartalék és a forint árfolyamának stabilitása.

Csütörtökön a turisztikai szálláshelyek januári forgalmát ismerteti a KSH. Tavaly decemberben a turisztikai szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 9,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–decemberben az előző évihez képest a turisztikai szálláshelyeken 7,3 százalékkal több, összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal több (közel 9,7, illetve mintegy 9,9 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.