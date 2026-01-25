Deviza
Messze több mint tenisz: 600 millió dollárt hoz az Australian Open Melbourne-nek, brutális díjazás a „Happy Slamen"

A tenisz elitjének egyik legfontosabb találkozóhelye, amely egyszerre mozgat meg milliárdokat a pályán és azon kívül. A 2026-os verseny rekordösszegű pénzdíjazással, több mint 600 millió ausztrál dolláros gazdasági hatással és a „Happy Slam” jelzőhöz méltó pezsgéssel erősíti tovább Melbourne pozícióját a globális sportgazdaság térképén. Az Australian Open régóta több mint tenisz.
Werderits Ivett
2026.01.25, 19:31

A tenisz a sport elitje, hiszen eredetileg az európai arisztokrácia és a királyi udvarok játéka volt. A 19. században Angliából indult hódító útjára, szigorú etikettel, zárt klubokkal és erős társadalmi presztízzsel körülvéve. Bár azóta globális tömegsporttá vált, elit gyökereit mindmáig őrzi a Grand Slam-tornák exkluzivitása, valamint az a sajátos nyelvezet és viselkedéskultúra, amelyben a kívülálló számára indokolatlannak vagy túlzónak tűnő kifejezések éppúgy helyet kapnak, mint a nézők részéről elvárt, szinte ceremoniális megjelenés.

tenisz
Az Australian Open régóta több mint tenisz / Fotó: AFP

Ez az elitista szemlélet azonban nem ér véget a tenisz kulturális hagyományainál. A sportág gazdasági dimenziójában is markánsan megjelenik, hiszen az élmezőnybe tartozó játékosok nemcsak a pályán elért eredményeikből, hanem azon kívül is kiemelkedő bevételekre tesznek szert. A tornákon megszerezhető pénzdíjak, valamint a szponzori megállapodások és médiamegjelenések együttese a teniszezőket rendszeresen a legjobban kereső sportolók rangsorába emeli – legalábbis az egyéni sportágak mezőnyében.

Ennek a világnak egyik fontos alappillére az Australian Open, ahol a tradíció és a globális médiafigyelem találkozik. A sportág gazdasági súlya ilyenkor nemcsak a játékosok bevételeiben, hanem a rendező városok teljesítményében is mérhetővé válik – erről a News.nab.com oldalán olvashatunk részletesebben. 

A 2026-os Australian Open hivatalos versenyprogramja szerint a torna fő eseményei 2026. január 18. és február 1. között zajlanak Melbourne-ben.

Gazdasági lökést ad a tenisz

A 2026-os Australian Open nemcsak a világ legnagyobb teniszezőit vonzza Melbourne-be, hanem a rajongók és nézők pénzét is. Az idei évben ez előreláthatólag 600 millió ausztrál dolláros gazdasági lökést is adhat a városnak, ami 133,84 milliárd forint. A szakértők úgy gondolják, hogy a városba érkező helyi, belföldi és nemzetközi látogatók rekordmértékű fogyasztást fognak generálni a kereskedelemben, a vendéglátásban és a turizmusban az év első Grand Slam-tornája idején.

Rekordmagas díjazás

A torna szervezői bejelentették, hogy 2026-ban minden eddiginél magasabb lesz az összdíjazás. Az Australian Openen összesen 111,5 millió ausztrál dollár, azaz mintegy 24,87 milliárd forint kerül kiosztásra a versenyzők között. Ez 16 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és egyben a torna történetének legnagyobb pénzdíjalapja – erről a News.com oldalán olvashatunk. 

A díjalap emelkedésének az az oka, hogy ezáltal minden versenyzőt – az első fordulóban kiesőket is – nagyobb támogatásban részesíthetnek. Az első fordulójában szereplők így 150 000 ausztrál dollárt nyernek, ami 33,46 millió forint, a győztes pedig 4,15 millió ausztrál dollárt, tehát 925,7 millió forintot vihet haza. 

A szervezők hangsúlyozták, hogy a kvalifikáció első fordulójában induló játékosok jutalmára is vonatkozik az emelés. Így a selejtező mezőny fizetése a következőképpen alakul:

  • Q1: 40 500 ausztrál dollár (9,03 millió forint)
  • Q2: 57 000 ausztrál dollár (12,71 millió forint)
  • Q3: 83 500 ausztrál dollár (18,63 millió forint)

Ez a történelmi ugrás a prizemoney-ban nemcsak azt mutatja, hogy a tenisz sportág kereskedelmi és üzleti ereje tovább erősödik, hanem azt is, hogy a verseny szervezői egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a játékosok hosszú távú fenntarthatóságára és támogatására.

Egy további érdekesség, hogy az Australian Opent gyakran „Happy Slamként” emlegetik, mivel a torna a vendégszeretetéről, a magas színvonalú szervezéséről és a játékosok, valamint a nézők számára egyaránt kellemes, oldott légköréről vált ismertté.

