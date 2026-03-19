Egyre közelebb a rémálom-forgatókönyv bekövetkezése, jöhet a 200 dolláros olajár, globális recesszió fenyeget
A közel-keleti olajexport és -termelés összeomlott, napi több mint 7–10 millió hordóval csökkentve a globális kínálatot, és súlyos fizikai hiányt okozva. A 200 dolláros olajár rémálom-forgatókönyve hirtelen valósággá válhat.
A szűk kínálat és a korlátozott tárolókapacitás miatt az árak akár 150–200 dollár fölé is emelkedhetnek hordónként, egyes elemzők pedig extrém kilengésekre figyelmeztetnek, ha a zavarok fennmaradnak. Még ha a konfliktus véget is ér, a helyreállás lassú lesz, és az ideiglenes enyhülés nem fogja teljesen ellensúlyozni a hiányt, így az árak magasan maradhatnak – írja az oOilprice.com elemzése.
Zuhan a kitermelés
Egy hónappal ezelőtt bármely elemzőt kinevettek volna, aki azt állítja, hogy az olajár akár 200 dollárig is emelkedhet hordónként. Most azonban egyre többen ismerik el, hogy ez valós lehetőség – és jó okkal.
- A Közel-Kelet olaj- és üzemanyag-exportja februárban napi 25,13 millió hordón állt – írta a Reuters, a Kpler adataira hivatkozva.
- Március közepére ez közel kétharmadával, napi 9,71 millió hordóra zuhant.
- A Vortexa még aggasztóbb számokat közöl: februárban napi 26,1 millió hordó volt az átlag, míg
- március közepére mindössze 7,5 millió hordóra esett.
Még ennél is rosszabb a termelési helyzet. A Közel-Keleten mindenki csökkenti a kitermelést – márpedig az olajkutak újraindítása időigényes.
A csökkentés oka a korlátozott tárolókapacitás: az exportra szánt hordók egy része valójában tartályhajókra kerül tárolás céljából, nem pedig a vevőkhöz.
Súlyos a kínálati sokk, napi tízmillió hordó termelés esik ki
A globális olajkínálat mintegy ötöde súlyosan érintett, és még ha holnap véget is érnének a harcok, időbe telne a normalizálódás.
- Irak állítólag napi mintegy 2,9 millió hordóval csökkentette a kitermelést az ING elemzői szerint.
- Szaúd-Arábiában a csökkentés napi 2–2,5 millió hordó között van.
- Az Egyesült Arab Emírségek napi 1,5 millió hordóval,
- Kuvait pedig 1,3 millió hordóval fogta vissza a termelést.
- Ez összesen több mint hétmillió hordó kiesést jelent naponta.
Összehasonlításképp: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábban napi mintegy 3,7 millió hordós többletet jósolt erre az évre. Ez a többlet mára eltűnt – ha egyáltalán létezett –, sőt a válság miatt további kínálat esett ki.
Az IEA becslése szerint a leállított termelés eléri a napi tízmillió hordót.
Mindez azt jelenti, hogy nincs elegendő fizikai olaj a kereslet kielégítésére. Amikor a kínálat szűk, az árak meredeken emelkednek, és még normalizálódás esetén is időbe telik a visszaesés – még akkor is, ha a magas árak csökkentik a keresletet.
„Nem lenne abszurd a 200 dolláros olajár”
Most már bőven a 150 dolláros tartományban vagyunk, de egyáltalán nem lenne abszurd a 200 dollár sem
– mondta Greg Newman, az Onyx Capital Group vezérigazgatója a CNBC-nek. Hozzátette, hogy a közel-keleti referenciaár már elérte a 150 dollárt a kínálati szűkösség miatt.
„Nem lepődnék meg, ha az olaj ára 200, sőt akár 250 dollárra is emelkedne, mert nyersanyaghiány esetén az árak parabolikusan kilőnek” – mondta Chris Watling, a Longview Economics vezető piaci stratégája.
Akad még optimista elemző is a piacon
Természetesen nem minden elemző ennyire pesszimista az árakat illetően. Sokan arra számítanak, hogy március vége után fordulat következik, és a Brent ára 100 dollár alá, a WTI pedig 90 dollár alá esik. Ezek az előrejelzések azonban gyors konfliktuslezárással számolnak – amire jelenleg kevés jel utal.
Minél tovább marad korlátozott a Perzsa-öböl exportja, annál több termelést kell leállítani, és annál hosszabb lesz az újraindítás.
A Reuters elemzője, Ron Bousso rámutatott, hogy még ha véget is ér a háború, az árak nem térnek vissza a háború előtti szintekre a fizikai hiány miatt. „A kereskedőknek érdemes kétszer is meggondolniuk, hogy fogadnak-e a gyors normalizálódásra” – írta. A termelés helyreállítása hónapokig tarthat.
Az orosz olaj piacra engedése fékezi az árak száguldását
Ironikus módon az egyik oka annak, hogy a Brent még nem érte el a 200 dollárt, a szankcionált orosz olaj ideiglenes „feloldása”, amellyel Washington próbálja enyhíteni a kínálati hiányt. A Windward adatai szerint
március 16-án világszerte 197,8 millió hordó orosz olaj volt úton.
Ez azonban csak ideiglenes megoldás.
- Kína például betiltotta az üzemanyag-exportot, és a Sinopecnek 10 százalékkal kellett csökkentenie a finomítói kapacitását – annak ellenére, hogy a világ egyik legnagyobb készletével rendelkezik.
- Az sem jelent érdemi enyhülést, hogy Irak és Kurdisztán megállapodott a Kirkuk–Ceyhan-vezeték újraindításáról, mivel annak kapacitása mindössze napi 250 ezer hordó.
Már csak a józan észben lehet bízni
Ami egy hónapja még őrült elképzelésnek számított, ma már valós lehetőség. Ugyanakkor ez a forgatókönyv még mindig nem közeli. Tekintettel arra, hogy a 200 dolláros olajár minden gazdaság számára súlyos következményekkel járna, csak valószínű, hogy végül a józan megfontolás kerekedik felül.