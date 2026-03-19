Olajhelyzet nyomja a pesti tőzsdét, gyengélkedik a forint – kilőtt a Mol árfolyama

Az iráni háború mellett a Fed előző napi döntését emésztik és az uniós csúcsról szóló híreket figyelik a befektetők csütörtökön. Az európai börzék és a pesti tőzsde is lefordult, a Mol viszont kilőtt reggel az olajárak emelkedésével párhuzamosan.
K. T.
2026.03.19, 09:25
Frissítve: 2026.03.19, 09:44

Az iráni háború fejleményei mozgatják a pénz- és tőkepiacokat, valamint az árupiacot is csütörtök reggel. A közel-keleti konfliktus eszkalációja megrázta a befektetőket, a gáz- és olajárak meredek emelkedéssel, az ázsiai tőzsdék eséssel reagáltak a friss fejleményekre. Európában is nagyobb mínuszokkal rajtoltak a nyugati indexek: a londoni FTSE és a frankfurti DAX is 1 százalékkal fordult le, míg  párizsi CAC 40 megúszta 0,1 százalékos csökkenéssel.

A forint és a pesti tőzsde sem rajtolt jól, a Mol viszont jelentősen erősödik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Itthon is lefelé vették az irányt a részvények. A BUX index 0,6 százalékkal 121 585 pontra ereszkedett a nyitást követő percekben.

A magyar nagypapírok közül csak a Hernádi Zsolt számára kedvező jogi döntést üdvözlő Mol tudott erősödni. Az olajtársaság papírjai 1,5 százalékkal drágultak, 3820 forintra, amiben az olajárak meredek emelkedése is közrejátszik.

  • Az OTP kurzusa 0,9 százalékkal csökkent, 36 120 forintra, 
  • a Richter papírjait 1,7 százalékkal ütötték lejjebb, 11 680 forintig. 
  • A Magyar Telekom 1,3 százalékkal 2010 forintra esett.

A rendkívüli olajpiaci helyzet az amerikai gazdaságon is nyomot hagyhat, ennek kimenetele – a közel-keleti konfliktushoz hasonlóan – azonban bizonytalan. Mindezek miatt az amerikai jegybank nem változtatott az irányadó kamatokon szerda este, a Fed ugyanakkor magasabb inflációt, stabil munkanélküliséget, valamint idén mindössze egyetlen kamatcsökkentést vetített előre.

A mai nap politikai fronton is erősnek ígérkezik, délelőtt 10 órától ugyanis kormányinfót tartanak, Brüsszelben pedig uniós csúcsra gyűlnek össze a tagállami vezetők.

A forint kisebb gyengüléssel kezdte a napot a meghatározó devizákkal szemben. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal 394,4 forintig emelkedett kilenc óráig. A dollárhoz képest 0,25 százalékkal értékelődött le a hazai fizetőeszköz, 344,6 forintig. 

A régiós pénzekkel szemben is vesztésre áll a hazai valuta. A cseh koronát 0,2 százalékkal váltják magasabb árfolyamon, a lengyel zloty pedig ugyancsak 0,2 százalékkal drágul.

A kereskedők a devizapiacon is leginkább a közel-keleti háborúra fókuszálnak, és egyre inkább tartanak attól, hogy a konfliktus elhúzódhat, ami növeli a stagfláció kockázatát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
