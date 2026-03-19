Olajhelyzet nyomja a pesti tőzsdét, gyengélkedik a forint – kilőtt a Mol árfolyama

Az iráni háború fejleményei mozgatják a pénz- és tőkepiacokat, valamint az árupiacot is csütörtök reggel. A közel-keleti konfliktus eszkalációja megrázta a befektetőket, a gáz- és olajárak meredek emelkedéssel, az ázsiai tőzsdék eséssel reagáltak a friss fejleményekre. Európában is nagyobb mínuszokkal rajtoltak a nyugati indexek: a londoni FTSE és a frankfurti DAX is 1 százalékkal fordult le, míg párizsi CAC 40 megúszta 0,1 százalékos csökkenéssel.

Itthon is lefelé vették az irányt a részvények. A BUX index 0,6 százalékkal 121 585 pontra ereszkedett a nyitást követő percekben.

A magyar nagypapírok közül csak a Hernádi Zsolt számára kedvező jogi döntést üdvözlő Mol tudott erősödni. Az olajtársaság papírjai 1,5 százalékkal drágultak, 3820 forintra, amiben az olajárak meredek emelkedése is közrejátszik.

Az OTP kurzusa 0,9 százalékkal csökkent, 36 120 forintra,

a Richter papírjait 1,7 százalékkal ütötték lejjebb, 11 680 forintig.

A Magyar Telekom 1,3 százalékkal 2010 forintra esett.

A rendkívüli olajpiaci helyzet az amerikai gazdaságon is nyomot hagyhat, ennek kimenetele – a közel-keleti konfliktushoz hasonlóan – azonban bizonytalan. Mindezek miatt az amerikai jegybank nem változtatott az irányadó kamatokon szerda este, a Fed ugyanakkor magasabb inflációt, stabil munkanélküliséget, valamint idén mindössze egyetlen kamatcsökkentést vetített előre.