Pénzügyi tudatosság a vállalati növekedésben – kitörési pont a hazai kkv-k számára

Egy vállalkozás vezetése ma összetettebb, mint valaha: folyamatos alkalmazkodás a piaci és ágazati változásokhoz, a munkaerő megtartása, beruházási döntések meghozatala, finanszírozási lehetőségek mérlegelése és a stabil működéshez szükséges pénzügyi háttér biztosítása egyaránt tudatos döntéseket és kockázatvállalást igényel. A vállalatirányítási kompetenciák fejlesztése ezért nem extra lehetőség, hanem az összehangolt döntéshozatal és a hosszú távon sikeres, innovatív működés alapfeltétele.

Pénzügyi tudatosság a vállalati növekedésben / Fotó: Natee K. Jindakum / Shutterstock

Ebben a komplex, több szervezeti szintet érintő döntési környezetben a pénzügyi tudatosság kiemelt szerepet kap. Ez nem pusztán számviteli vagy gazdasági ismereteket jelent, hanem cselekvőképességet. Annak képességét, hogy a vállalkozás vezetője ne passzív elszenvedője, hanem aktív alakítója legyen a vállalat gazdasági helyzetének. A folyamatos pénzügyi tervezés, a szabályozási környezet nyomon követése és a finanszírozási lehetőségek tudatos feltérképezése olyan versenyelőnyt biztosít, amely különösen a kiszámíthatatlan időszakokban válik felbecsülhetetlenné. Kutatások is igazolják, hogy a pénzügyileg tudatos vállalkozások gyorsabban és kedvezőbb feltételekkel jutnak hitelhez. Ez nemcsak beruházási lehetőséget jelent, hanem nagyobb mozgásteret, stabilabb működést és gyorsabb reagálási képességet is.

Vállalkozói kedvtől a megvalósításig

Magyarországon továbbra is élénk a vállalkozói kedv, sokan terveznek saját vállalkozást indítani. A szándék és a megvalósítás között azonban gyakran jelentős a különbség. A cégalapítás önmagában még nem jelent stabil működést, és a kezdeti lelkesedés nem pótolja a tudatos tervezést. Enélkül nehéz hosszú távon a piacon maradni, nemhogy növekedési pályára állni. A tervek gyakran adottak, a megvalósítás során mégis akadályok jelentkeznek, mert hiányzik az a tudás- és eszköztár, amely segítene a felmerülő kihívások kezelésében. A pénzügyi tudatosság fejlesztésének célja ezért egy olyan stratégiai gondolkodásmód elsajátítása, amely erősíti a vezetők cselekvőképességét, és segít elkerülni a problémákkal szembeni „tanult tehetetlenség” állapotát.

Ebben nyújtanak kézzelfogható segítséget az uniós forrásból finanszírozott, térítésmentesen elérhető tanácsadási és mentorálási programok.

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány programjai lehetőséget teremtenek arra, hogy a vállalkozások célzottan fejlesszék menedzsmentképességeiket, strukturáltabb működést alakítsanak ki, és adatvezérelt, stratégiailag átgondolt döntéseket hozzanak. A részletes információk és aktuális lehetőségek a vali.hu oldalon érhetők el.