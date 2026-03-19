Mint egy nyitott szívműtét, olyan az áramhálózat átalakítása

A villamos hálózatok ma már nem csupán az energiaátmenet, hanem a modern gazdaság növekedésének szűk keresztmetszetei. A rendszerre párhuzamosan több irányból is nyomás nehezedik: a közlekedés, az épületek fűtése/hűtése és az ipari folyamatok széleskörű elektrifikációjával, valamint a mesterséges intelligencia és az adatközpontok robbanásszerű terjedése miatt – a jelenlegi globális becslések szerint – akár 3 000 GW (gigawatt) új csatlakozási igény is jelentkezhet. Magyarország villamosenergia-csúcsterhelése most 7-8 GW között mozog. Ezt a jelenlegi hálózat önmagában képtelen lenne kezelni.

A hálózati autonómia nem opció, hanem szükségszerűség

Bár a digitális technológiák már szinte minden munkafolyamatban jelen vannak, sok energetikai vállalatnál még nem használják ki teljesen a digitalizáció előnyeit. Pedig a kulcs itt keresendő, hiszen a fizikai infrastruktúra-bővítés nem csak költséges, de a hosszas engedélyezési folyamatok vagy a limitáltan rendelkezésre álló, szakképzett munkaerő nem tud lépést tartani az igényekkel.

Most 10 év alatt olyan mértékben kellene növelnünk a villamosenergia-kapacitásainkat, mint az elmúlt 100 évben eddig összesen. Ehhez nem csak több kábelre, hanem a meglévő rendszer fizikai határaihoz jóval közelebbi üzemeltetésre van szükség.

A hálózat komplexitása folyamatosan nő: a többirányú energia-betáplálás, az elosztott energiaforrások sokfélesége, az időjárásfüggő termelés vagy a termelő-fogyasztók (prosumerek) elterjedése olyan szintre emelte, amelyet emberileg lehetetlen teljességében átlátni és manuálisan kezelni. Hiába gyors egy szakember reakciója, ebben a környezetben ez sem elég, mert valós időben reagáló, adatalapú algoritmusokra van szükség. El kell kezdeni ezeket a korlátokat felismerni, és automatizálni a folyamatokat, ahogy az például egy webes rendelés terén, lépésről lépésre most is történik.

Az átalakulás alatt is biztos kezekben

Eközben a fogyasztók digitális érettsége jelentősen megnőtt, és ezzel együtt az elvárásaik is. A felhasználó értetlenül áll az előtt, ha egy hiba vagy áramszünet esetén nem jut információhoz, nincsenek státuszjelzések, miközben még egy ételkiszállításnál is valós időben tudja követni a futár mozgását.