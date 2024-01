Ön is észrevette? Sorra festik át piros-fehérre a Mol kutakat Magyarországon – ez van a háttérben

Az elmúlt hetekben országszerte több Mol benzinkúton is felújítási munkálatok zajlottak, sokak meglepődésére azonban nem pusztán egyszerű ráncfelvarrás történt, hanem valójában tulajdonosváltás. Az egész mögött pedig nem más, mint Mol és a Grupa Lotos SA-val, valamint a PKN Orlennel kötött megállapodása áll, amely révén a Mol-csoport hálózata több, mint 410 LOTOS Paliwa töltőállomással bővült Lengyelországban. Ugyanakkor az akvizíciós megállapodás részeként 64 magyarországi töltőállomást átadtak az Orlen részére. A hazai kútátadások várhatóan április végén fejeződnek be.

Újjászületnek a bezárt MOL-kutak - Orlenként. Szám szerint hatvannégy töltőállomás

Fotó: ORLEN Magyarország fb / 1foto.hu

Leállt a magyarországi Suzuki-gyár

A Suzuki magyarországi gyárában ezen a héten leáll a Vitara és az S-Cross modellek gyártása – közölte a társaság. A motorok a Vörös-tengeren tapasztalható szállítási problémák miatt nem érkeznek meg időben. A gyárban január 15-től 21-ig függesztették fel a munkát. A tervek szerint január 22-től folytatódik a gyártás.

A leállás nagyjából kétezer fő munkáját érinti közvetlenül – tudatta az esztergomi cég a Világgazdasággal. Válaszlevelükben azt írták, a munkavállalók a Magyar Suzukinál havi béres elszámolásban vannak, ami azt jelenti, hogy a munkabérüket akkor is megkapják, ha pihenőnapon vannak. Lapunk azt is kiderítette, hogy megközelítőleg 650 autó gördül le a gyártósorukról naponta, vagyis az egyhetes leállás 4550 darabos termeléskiesést jelent.

Gáz van a horvátoknál – nálunk is lesz

A hazánkban is gázkutatásokat végző kanadai Vermilion vállalat 2019-ben két jelentős földgázmezőt is felfedezett Kelet-Horvátországban. A kitermelés megindításához, viszont komoly infrastrukturális fejlesztésekre volt szükség, melyek mostanra készültek el. A két egymástól néhány kilométerre lévő kút összesen napi 125 ezer köbméter földgáz kitermelését teszi lehetővé. A

z új kutak üzembe helyezésével az adriai ország éves gáztermelése meghaladja az egymilliárd köbmétert. Bővítik az LNG terminált is.

A cseppfolyós gáz lefejtésére Krk-szigeten épült az ország első terminálja, mely a hazai piacon kívül más környező országok, köztük Magyarország számára is biztosít gázt. Ezt az évi 2,9 milliárd köbméter földgáz lefejtésére alkalmas létesítményt bővítik most tovább, a terminál hamarosan eléri 6,1 milliárd köbméteres évi kapacitást. Mivel a horvátok az LNG-t úszó, úgynevezett FSRU-rendszeren keresztül fejtik le, ezért a bővítés nem túl bonyolult, elég csak egy újabb lefejtő hajót vásárolni, amit azután csatlakoztatnak a már meglévő hálózatra. A hajót már megrendelték Kínából és várhatóan a nyár közepén meg is érkezik.

A bővülő LNG-kapacitásoknak Magyarország is nyertese lesz

Fotó: Shutterstock

Vészjósló előrejelzést kaptak a német gazdák

A németországi mezőgazdasági vállalkozások száma kevesebb mint felére, körülbelül 100 000-re csökken 2040-re. A kisgazdaságok feladják a küzedelmet és a termelés egyre nagyobb gazdaságokba fog öszpontosulni a költségkényszer miatt – derül ki a DZ-Bank tanulmányából, amit az Agrarheute tett közzé. A német mezőgazdasági vállalkozások további átalakulása gazdaságilag hatékony, digitalizált vállalattá, illetve a velük szemben támasztott növekvő környezetvédelmi és állatjóléti követelmények nagyon magas beruházási volument igényel – állítják tanulmányukban a DZ Bank szakértői.

Az elvárt fejlesztések és óhatatlan piaci változások jelentősen megnövelik a nyomást a nagyobb üzemi egységek kialakításának irányába. Ehhez járul a növekvő utódlási probléma is. Ezek tükrében a várakozások szerint

a gazdaságok átlagos mérete 64,8 hektárról 160 hektárra nő.

Eddig ingyenes szolgáltatás válik fizetőssé az OTP Banknál

A jövő hónaptól díjat számít fel az OTP Bank, ha a bankfiókokban nem saját számlára fizetünk be készpénzt. a készpénzbefizetési díj mértéke a befizetett összeg 0,6 százaléka lesz, de minimum 1500 forint. A befizetésre alkalmas ATM-ek esetében ez a szolgáltatás továbbra is ingyenes lesz.