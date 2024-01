Reagált a Magyar Suzuki a leállásra – kiderült, mi lesz a dolgozók bérével

A Magyar Suzuki esztergomi gyárában január 15–21. között leáll a termelés – erősítette meg a Reuters értesülését a Világgazdaságnak a cég, kiemelve, a Vörös-tenger térségében zajló, kereskedelmi hajók elleni sorozatos támadások miatt késik a Japánban gyártott motorok beérkezése a hazai gyártású S-Cross- és Vitara-modellekhez. „Terveink szerint január 22-től a termelés zavartalanul folytatódik Esztergomban, a Suzuki Csoport egyetlen európai üzemében” – írták.

Megközelítőleg 650 autó gördül le az esztergomi Magyar Suzuki gyártósoráról naponta.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A leállás idejére is megkapják a bérüket az esztergomi Suzuki-gyár dolgozói

Lapunk érdeklődésére a Magyar Suzuki azt válaszolta, megközelítőleg 650 autó gördül le a gyártósorukról naponta, vagyis az egyhetes leállás 4550 darabos termeléskiesést jelent. Utóbbit a későbbiekben pótolják. Az említett hajók a jövőben alternatív útvonalon közlekednek, ezért azt tervezik, hogy január 22-én újraindul a gyártás Esztergomban.

„A leállás nagyjából kétezer fő munkáját érinti közvetlenül, de mindez nem befolyásolja a Magyar Suzuki munkatársainak munkabérét. A munkaidőkeret – amely 2023. április 1. és 2024. június 30. között tart – kellő rugalmasságot nyújt a termelés megszervezésében.”

A munkavállalók a Magyar Suzukinál havi béres elszámolásban vannak, ami azt jelenti, hogy a munkabérüket akkor is megkapják, ha pihenőnapon vannak – azonban a ledolgozáskor is a szokásos bérüket kapják, azaz nem minősül túlórának. Ezzel kiegyensúlyozottan és kiszámíthatóan fizetjük a munkabéreket

– hangsúlyozzák.

A múlt héten pedig többek között a Tesla, valamint a Geely tulajdonában lévő Volvo Car is bejelentette, hogy felfüggeszti a termelést európai gyáraiban.

Az S-Cross és a Vitara tolja a Suzuki szekerét

A Suzukit azért érintheti érzékenyen a leállás, mert így ideiglenesen megszakítja két zászlóshajó modelljének, az S-Cross-nak és a Vitarának a gyártását. A 2013 óta Esztergomban gyártott és kétszer is megújult S-Cross idehaza számos szakmai és közönségdíjat is kiérdemelt, miközben az európai piacokra már egyébként is csak hibrid hajtással vásárolható meg. Szeptember végén készült el belőle a félmilliomodik példány – hibrid, automata váltós változatban, kanyonbarna gyöngymetál színben. Tavaly 5936 darabot adtak el belőle Magyarországon (5,51 százalékos piaci részesedés), és ezzel megnyerte a modellek közötti hazai versenyt. A harmadik helyen a Vitara végzett 4,62 százalékos piaci részesedéssel és 4979-es volumennel.

A japán márka magyarországi vállalata 2022-ben még a 14 ezres eladási volument ostromolta itthon, 2023-ban viszont be kellett érnie 12 167 értékesített darabbal idehaza. Ebből az S-Cross-Vitara kettős több mint 11 500-at tett a közösbe.

Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese a vállalat üzleti eredményeinek bemutatásakor tavaly júliusban elmondta, már 2023 első öt hónapjában több autót kívánt volna az exportpiac, és ez megerősítette őket abban, hogy felgyorsítsák a termelést. „A jelenlegi 84 másodpercről 77-re csökken a taktidő, vagyis 76 másodpercenként gördül majd le egy jármű az esztergomi gyártósorról a következő fél évben” – jelezte akkor, hozzátéve, ehhez létszámbővítés és átszervezés is szükséges.

A Magyar Suzuki 2022-ben 2682 főt foglalkoztatott, ez a szám 2023 nyarára 3200-re emelkedett, amikor a dolgozóik átlagéletkora 40 év volt.