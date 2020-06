Másfél hét múlva véget ér a papírszámlák korszaka

Eddig már csaknem félmillió adózó regisztált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online számlarendszerébe, a Számlázz.hu-hoz naponta háromezer cég csatlakozik a júliusi számlázási változás előtt.

Június elejéig már több mint 481,1 ezer adózó regisztrált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online számlarendszerébe

– közölte a Világgazdasággal az adóhatóság. Eddig valamivel több, mint 26,8 ezren használják a NAV online számlázóját, és 300,7 ezer adózó küldött be az online rendszerbe számlaadat-szolgáltatást. Az adóhatóságnál hozzátették: az ingyenesen használható iOS és And­roid mobil operációs rendszereken is elérhető mobilapplikációt már csaknem ötezren töltötték le. Ez a fejlesztés egyébként egyedi: az Euró­pai Unióban egyetlen ország adóhatósága sem fejlesztett az adózók részére mobilon is működő, ingyenes számlázóprogramot.

Arra a kérdésre, hogy hány regisztrálónak okozott nehézséget a NAV-os felület használata, nem tudott az adóhatóság adattal szolgálni. Hozzátették: a telefonos ügyfélszolgálatuknál mindenkinek segítenek. A NAV július 1. és szep­tember 30. között szankciómentes türelmi időszakot biztosít az online számlaadat-benyújtásra való zökkenőmentes átállásra.

Július 1-jéig azoknak a vállalkozásoknak kell regisztrálniuk valamilyen online számlázórendszerbe, amelyek másik adóalanynak állítanak ki számlát. Jövő januártól azonban már a külföldieknek és a magánszemélyeknek kiállított számlákról is kell adatot szolgáltatni a NAV-nak, ezért lényegében az összes vállalkozást érinti majd a regisztráció. Regisztráció nélkül az adatszolgáltatás nem lehetséges – közölte a NAV.

Már 242 ezer vállalkozás 290 ezer felhasználója használja a Számlázz.hu online számlázóprogramját, eddig már több mint 86,2 millió számlát állítottak ki a rendszerben

– közölte a Világgazdasággal a társaság. Tapasztalataik szerint a vállalkozások készülnek az online számlázásra, és ez jól látszik a regisztrációs számokban is: az elmúlt hetekben napi több ezer új vállalkozás csatlakozott – írták. Felidézték, hogy míg május elején 200 ezer regisztrált vállalkozás számlázott rajtuk keresztül, mára már 242 ezer. Június második hetében több mint 14 ezer vállalkozás regisztrált az online számlázóprogramra, az elmúlt napokban pedig meghaladta a háromezret a naponta csatlakozó cégek száma.