Újabb hantavírusos utasokat találtak a luxus óceánjárón – mindenkire 42 napos karantén vár

Egy francia és egy amerikai utasnál is kimutatták a hantavírust azok közül, akiket vasárnap menekítettek ki a Tenerifénél kikötött Hondius luxus óceánjáróról. A francia beteg állapota romlott, az amerikai hantavírusos fertőzött egyelőre tünetmentes. A hazaszállított utasokra pedig másfél hónapos karantén vár.
VG/MTI
2026.05.11, 11:28

Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról - számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok.

Újabb hantavírusos utasokat találtak a luxus óceánjáróról kimenekítettek között / Fotó: ANP via AFP

A hantavírussal fertőzött francia nő egészségi állapota az éjszaka folyamán romlott a párizsi kórházban, ahová beszállították - közölte hétfőn Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter.

A nő egyike volt az óceánjáró öt francia utasának, akiket vasárnap Teneriféről repülővel Párizsba szállítottak, ahol karanténba kerültek.

Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus-teszt, de semmilyen tünetet nem mutat, egy másik utasnál pedig enyhe tünetek jelentkeztek - jelentették be vasárnap késő este amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállítják, ahol hétfői megérkezésüket követően mindannyian karanténba kerülnek.

Az ausztrál kormány hétfőn bejelentette, hogy a Hondius utasai közül négy ausztráliai, egy tenerifei és egy új-zélandi lakost szállítanak haza. Mark Butler ausztrál egészségügyi miniszter sajtókonferencián közölte, hogy az utasokat egy nyugat-ausztráliai létesítményben helyezik el, ahol legalább három hétig lesznek karanténban.

A Hondius fedélzetéről a mintegy húsz országból származó utasok teljes védőöltözetben és légzőmaszkkal szálltak partra, majd a közeli repülőtérről katonai és kormánygépekkel indították őket haza.

A holland zászló alatt közlekedő óceánjáró személyzetének egy része, valamint egy egészségügyi csoport a hajón marad, amely Rotterdamba indul tovább, ahol majd fertőtlenítik - közölték a spanyol hatóságok.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. 

A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója megismételte, hogy a lakosságnak nem kell aggódnia a járvány miatt.

"Ez nem egy újabb COVID. És a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük" - hangsúlyozta.

A luxushajó áprilisban Argentínából indult útnak. A WHO adatai szerint az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de gyaníthatóan ennél többen megfertőződhettek.

Mint lapunk is beszámolt róla, a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén kötött ki vasárnap a "halálcirkáló".

Az MV Hondius nevű luxus-óceánjáró valamennyi utasát elővigyázatosságból magas kockázatú kontaktszemélynek tekintik 

– közölte szombat késő este Európa közegészségügyi ügynöksége gyors tudományos állásfoglalásában.

A meg nem betegedett utasokat a spanyol egészségügyi hatóságok letesztelik, és a továbbra is egészségeseket kisebb hajókkal partra, majd a közeli sziget mintegy tíz percre található fő repülőterére szállítják őket, ahol felszállnak a saját országukba tartó repülőgépekre.

A hajó szerdán indult Spanyolország felé a Zöld-foki-szigetek partjaitól, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Unió felkérte az országot, hogy irányítsa az utasok evakuálását a hantavírusjárvány észlelése után.

A hantavírust általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetekben emberről emberre is átadható. A WHO szerint a tágabb lakosságra nézve a kockázat alacsony, a hajó utasai és legénysége számára azonban mérsékelt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
