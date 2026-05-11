Újabb hantavírusos utasokat találtak a luxus óceánjárón – mindenkire 42 napos karantén vár

Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról - számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok.

A hantavírussal fertőzött francia nő egészségi állapota az éjszaka folyamán romlott a párizsi kórházban, ahová beszállították - közölte hétfőn Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter.

A nő egyike volt az óceánjáró öt francia utasának, akiket vasárnap Teneriféről repülővel Párizsba szállítottak, ahol karanténba kerültek.

Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus-teszt, de semmilyen tünetet nem mutat, egy másik utasnál pedig enyhe tünetek jelentkeztek - jelentették be vasárnap késő este amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállítják, ahol hétfői megérkezésüket követően mindannyian karanténba kerülnek.

Az ausztrál kormány hétfőn bejelentette, hogy a Hondius utasai közül négy ausztráliai, egy tenerifei és egy új-zélandi lakost szállítanak haza. Mark Butler ausztrál egészségügyi miniszter sajtókonferencián közölte, hogy az utasokat egy nyugat-ausztráliai létesítményben helyezik el, ahol legalább három hétig lesznek karanténban.

A Hondius fedélzetéről a mintegy húsz országból származó utasok teljes védőöltözetben és légzőmaszkkal szálltak partra, majd a közeli repülőtérről katonai és kormánygépekkel indították őket haza.

A holland zászló alatt közlekedő óceánjáró személyzetének egy része, valamint egy egészségügyi csoport a hajón marad, amely Rotterdamba indul tovább, ahol majd fertőtlenítik - közölték a spanyol hatóságok.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát.

A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója megismételte, hogy a lakosságnak nem kell aggódnia a járvány miatt.

"Ez nem egy újabb COVID. És a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük" - hangsúlyozta.