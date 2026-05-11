Kockázatosak lehetnek a hazánkban kapható étrend-kiegészítők

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vizsgálatai egész évben folyamatosak, miközben az NKFH összehangolja a fogyasztóvédelmi és az élelmiszerlánc-felügyeleti szempontokat és a hatósági intézkedéseket is. Az ellenőrzések célja nem csupán a jogsértő termékek kiszűrése, hanem a piaci folyamatok és a piaci szereplők tevékenységével kapcsolatos átláthatóság erősítése is.

NKFH: az idei év hatósági ellenőrzési fókuszában többek között a kannabidiolt tartalmazó, úgynevezett CBD-olajok állnak

Az NKFH tavalyi, étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseinek egyik legaggasztóbb tapasztalata a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők köre volt. Az ellenőrzött minták között több olyan terméket azonosítottak, amelyeket természetes vágyfokozóként hirdettek, valójában azonban csak vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat tartalmaztak. Ezek a gyógyszerhatóanyagok a szív- és érrendszer működésére hatnak, és kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazhatók biztonságosan. Ellenőrizetlen jelenlétük különösen veszélyes, főleg akkor, ha a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy valójában gyógyszert szednek. A hatóság az érintett termékeket azonnal kivonta a forgalomból, elrendelte visszahívásukat a fogyasztóktól, és megtiltotta a további forgalmazásukat, valamint jelentős összegű bírságot is kiszabott.

Szintén aktívan lépett fel az NKFH az egyes influenszerek által reklámozott és forgalmazott, azonnali fogyást ígérő készítményekkel kapcsolatban.

A gyors, látványos fogyást ígérő állítások könnyen hitelesnek tűnhetnek akkor is, ha azok mögött valójában nincs igazolt szakmai vagy klinikai bizonyíték. Az NKFH nemcsak a termékek forgalomból való kivonásáról, a raktárkészlet lefoglalásáról és bírság kiszabásáról intézkedett ezekben a esetekben, hanem a jogsértő online tartalmak eltávolítását is kezdeményezte.

Az idei év hatósági ellenőrzési fókuszában többek között a kannabidiolt tartalmazó, úgynevezett CBD-olajok állnak. A CBD-tartalmú készítmények piaca az elmúlt években jelentősen bővült, elsősorban az online értékesítés és a természetes nyugtató, stresszcsökkentő, valamint sok esetben betegségmegelőző, tünetenyhítő és gyógyhatásokat hangsúlyozó kommunikáció eredményeként. Az előzetes hatósági ellenőrzések azonban azt mutatják, hogy a termékek jelentős része nem felel meg az élelmiszerként vagy étrend-kiegészítőként történő forgalmazás feltételeinek. Több terméket illóolajként, kozmetikumként pozicionálnak, ugyanakkor a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban szereplő felhasználási feltételek az élelmiszercélú felhasználásra utalnak.

A kannabidiolt (CBD) tartalmazó élelmiszerek az uniós szabályozás alapján általában új élelmiszernek minősülnek, ezért kizárólag akkor hozhatók jogszerűen forgalomba, ha rendelkeznek az Európai Unió által jóváhagyott engedéllyel.

A jelenleg kapható termékekre vonatkozó jóváhagyás ugyanakkor nem történt meg.