Hazafiasságból választunk magyar termékeket

Leginkább az élelmiszerből választunk hazait, és minden ötödik magyar vesz itthon gyártott autót.

A magyar vásárlók hazafiasságból vásárolnak inkább magyar terméket, 36 százalékunk 5 százaléknál kisebb árkülönbség esetén a hazai terméket választja – mondta Szabó Péter, a Cetelem Bank vezérigazgatója a hitelintézet európai kutatása alapján.

Az európai válaszadók túlnyomó többsége azt is figyelembe veszi, hogy a helyi termékek vásárlása pozitív hatással van a gazdaságra és a többségük azzal is tisztában van, hogy a foglalkoztatottságot is segíti a belföldi termékek választása. A tudatosság más szempontból is előtérbe kerül: a helyi termékek preferálása a környezet szempontjából is kedvezőbb. Az európaiak 94 százalékának garanciát jelent, ha a hazai terméket választja, ez egyfajta minőségbiztosításként jelenik meg, különösen a németek, az osztrákok, olaszok hangsúlyozták ezt.

A magyar fogyasztók 84 százaléka választ szívesen hazai élelmiszert, míg az egyéb termékcsoportokból ennél jóval kisebb arányban válogatnak, nálunk gyártott autót minden ötödik vásárló választ – magyarázta Szabó Péter.

A kézművesek, kereskedők tesznek a legtöbbet a helyi termékek elismeréséért, a szövetségek is jelentősen adnak hozzá ehhez, a cégek, az EU, a kormányok és a média ennél kisebb arányban segíti a helyi termékek reklámozását a fogyasztók szerint. A vásárlók alapvetően elvárják, hogy a hazai termékek külön jelölést kapjanak. Egyre több boltban találhatunk kifejezetten helyi termékeknek fenntartott polcokat.

A magyar fogyasztók 54 százaléka szerint a helyi termék választása társadalmi kapcsolatokat teremt, míg az európai átlag ezen a téren mindössze 30 százalék.