Innovációs csomópontokkal segíthetik a cégek fejlődését

Versenyképesség Érdemes lehet tudásalapú projekteket kezdeményezni a következő években

Innovációs csomópontokkal segíthetik a kis- és középvállalati szektor fejlődését

Akár három év társaságiadó-mentesség is járhat az új vállalkozásoknak, amennyiben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) javaslatát a gyakorlatba is átülteti a kormány. A startupokat nemcsak kedvezményekkel, hanem know-how-val is támogatná a jegybank.