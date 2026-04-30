Kígyózó kamionsorok a románoknál, tépik egymást az üzemanyagért – „ez nem árrobbanás, hanem sokkal alattomosabb"

Romániába üzemanyagszállító tartálykocsik több kilométeres sora alakult ki csütörtökre virradó hajnalban, miközben benzinre és dízelre vártak rakodás céljából. A fuvarozók szerint kénytelenek voltak több száz kilométert megtenni, hogy eljussanak Navodariba, hogy biztosítsák az elosztáshoz szükséges készleteiket – írja a Profit.

A közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása már Románia üzemanyag-ellátásán is nyomot hagy / Fotó: Vlad Ispas

Sokan órákig, sőt akár egy teljes napig tartó várakozásról számoltak be, amin rontottak a nehéz időjárási körülmények, a nedves útfelület és a rossz látási viszonyok.

Hasonló helyzetekről számoltak be Moldva térségéből és Románia középső részéből érkező fuvarozók is.

Az ágazati szakértők szerint a torlódást a közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros lezárása, a megnövekedett kereslet, valamint az elosztócégek okozták, akik a drágulástól és ellátási zavaroktól való félelmükben a vásárlásaikat előre hozták. Ugyanakkor a finomítási vagy rakodási folyamat bármilyen lassulása gyorsan láncreakciós fennakadásokat idézhet elő – írja a Focuspress.

A hatóságok próbálják csillapítani a kedélyeket, és azt közölték, hogy jelenleg nincs általános üzemanyaghiány.

"Nem az a kérdés, hogy drágul-e a gázolaj, hanem az, hogy milyen gyorsan"

Ha nem születnek gyors intézkedések a szállítások felgyorsítására, fennáll a veszélye annak, hogy a késések a végső fogyasztókat is elérik, különösen a nagy elosztóközpontoktól távolabb eső térségekben. A helyzet folyamatosan változik, és a következő napok fejleményei kulcsfontosságúak lesznek az üzemanyagpiac stabilitása szempontjából. A gázolaj ára a következő napokban literenként 9,4–9,6 lejre emelkedhet, és egyes töltőállomások átmenetileg készlethiánnyal is szembesülhetnek a nemzetközi olajpiac feszültségei, a hálózatok közötti jelentős árkülönbségek és az elővigyázatossági tankolások miatt – figyelmeztetett Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

A május elsejei ünnep együtt jár az áremelkedéssel és a helyi hiányok kockázatával, ami óvatosságra kell, hogy intse az útra kelőket. Már nem az a kérdés, hogy drágul-e a gázolaj, hanem az, hogy milyen gyorsan.

"Az olajpiac ismét kockázati zónába került, és ennek hatása már most érződik a román autósok pénztárcáján. A Brent hordónkénti ára 110 dollár körül marad, amit nem a szárnyaló gazdaság, hanem az instabilitás és a félelem hajt felfelé. A következő napokra becsült 106–116 dolláros sáv mindent elmond."

A piac már nem az egyensúlyról, hanem az idegességről szól. Az idegességnek pedig ára van

– állítja a szakértő „A gázolaj és a benzin ismét drágul – Románia megfizeti a globális feszültségek árát” című elemzésében.