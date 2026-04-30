Deviza
EUR/HUF364,56 -0,26% USD/HUF311,62 -0,37% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF397,77 +0,56% PLN/HUF85,58 -0,27% RON/HUF70,34 -1,81% CZK/HUF14,97 -0,15% EUR/HUF364,56 -0,26% USD/HUF311,62 -0,37% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF397,77 +0,56% PLN/HUF85,58 -0,27% RON/HUF70,34 -1,81% CZK/HUF14,97 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 264,5 +1,23% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 132 +2,13% OTP41 810 +0,19% RICHTER13 060 +2,22% OPUS326 +9,97% ANY7 460 +1,34% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 660 +1,29% BUMIX9 220,48 +1,08% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 725,97 -0,72% BUX134 264,5 +1,23% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 132 +2,13% OTP41 810 +0,19% RICHTER13 060 +2,22% OPUS326 +9,97% ANY7 460 +1,34% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 660 +1,29% BUMIX9 220,48 +1,08% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 725,97 -0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kígyózó kamionsorok a románoknál, tépik egymást az üzemanyagért – „ez nem árrobbanás, hanem sokkal alattomosabb"

A közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása már Románia üzemanyag-ellátásán is nyomot hagy. A szomszédunkban több kilométeres tartálykocsi-sorok alakultak ki, a fuvarozók előrehozott beszerzésekkel próbálják biztosítani a készleteiket. Bár a hatóságok szerint nincs általános hiány, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a logisztikai torlódások és a piaci feszültségek napokon belül további drágulást és helyi ellátási zavarokat okozhatnak Romániában.
VG
2026.04.30, 14:16
Frissítve: 2026.04.30, 14:34

Romániába üzemanyagszállító tartálykocsik több kilométeres sora alakult ki csütörtökre virradó hajnalban, miközben benzinre és dízelre vártak rakodás céljából. A fuvarozók szerint kénytelenek voltak több száz kilométert megtenni, hogy eljussanak Navodariba, hogy biztosítsák az elosztáshoz szükséges készleteiket – írja a Profit.

A közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása már Románia üzemanyag-ellátásán is nyomot hagy / Fotó: Vlad Ispas

Sokan órákig, sőt akár egy teljes napig tartó várakozásról számoltak be, amin rontottak a nehéz időjárási körülmények, a nedves útfelület és a rossz látási viszonyok. 

Hasonló helyzetekről számoltak be Moldva térségéből és Románia középső részéből érkező fuvarozók is.

Az ágazati szakértők szerint a torlódást a közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros lezárása, a megnövekedett kereslet, valamint az elosztócégek okozták, akik a drágulástól  és ellátási zavaroktól való félelmükben a vásárlásaikat előre hozták. Ugyanakkor a finomítási vagy rakodási folyamat bármilyen lassulása gyorsan láncreakciós fennakadásokat idézhet elő – írja a Focuspress. 

A hatóságok próbálják csillapítani a kedélyeket, és azt közölték, hogy jelenleg nincs általános üzemanyaghiány. 

"Nem az a kérdés, hogy drágul-e a gázolaj, hanem az, hogy milyen gyorsan"

Ha nem születnek gyors intézkedések a szállítások felgyorsítására, fennáll a veszélye annak, hogy a késések a végső fogyasztókat is elérik, különösen a nagy elosztóközpontoktól távolabb eső térségekben. A helyzet folyamatosan változik, és a következő napok fejleményei kulcsfontosságúak lesznek az üzemanyagpiac stabilitása szempontjából. A gázolaj ára a következő napokban literenként 9,4–9,6 lejre emelkedhet, és egyes töltőállomások átmenetileg készlethiánnyal is szembesülhetnek a nemzetközi olajpiac feszültségei, a hálózatok közötti jelentős árkülönbségek és az elővigyázatossági tankolások miatt – figyelmeztetett Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

A május elsejei ünnep együtt jár az áremelkedéssel és a helyi hiányok kockázatával, ami óvatosságra kell, hogy intse az útra kelőket. Már nem az a kérdés, hogy drágul-e a gázolaj, hanem az, hogy milyen gyorsan. 

"Az olajpiac ismét kockázati zónába került, és ennek hatása már most érződik a román autósok pénztárcáján. A Brent hordónkénti ára 110 dollár körül marad, amit nem a szárnyaló gazdaság, hanem az instabilitás és a félelem hajt felfelé. A következő napokra becsült 106–116 dolláros sáv mindent elmond."

A piac már nem az egyensúlyról, hanem az idegességről szól. Az idegességnek pedig ára van

– állítja a szakértő „A gázolaj és a benzin ismét drágul – Románia megfizeti a globális feszültségek árát” című elemzésében.

Románia nem klasszikus ellátási válsággal néz szembe, hanem egy adminisztrált árakkal, a hálózatok közötti nagy különbségekkel, a pánik táplálta fogyasztással és a helyzet által túlterhelt logisztikával jellemezhető, egyensúlyát vesztett piaccal. „A jelenlegi, literenként körülbelül 9,3 lejes szinten a következő lépés szinte elkerülhetetlen: a gázolaj néhány napon belül 9,4–9,6 lej/liter irányába tart. Nem árrobbanásról beszélünk, hanem valami alattomosabbról – lassú, folyamatos, szinte napi szintű drágulásról” – mondta Dumitru Chisăliță.

Kiborult a polgármester: elfogyott az üzemanyag a városban, 30 ezer ember maradt benzin nélkül – az OMW-t is utolérte a román válság

Lapunk már hétfőn arról számolt be, hogy mapok óta teljes üzemanyaghiány bénította meg a székelyföldi Erdővidéket, ahol már csak egyetlen töltőállomás tudott kiszolgálni mintegy 25 ezer embert. A helyzet annyira súlyos, hogy már csak a mentők, tűzoltók és rendőrök juthatnak hozzá a vésztartalékhoz.

A problémára Benedek Huszár János, Barót polgármestere hívta fel a figyelmet, aki szerint évtizedek óta nem volt példa hasonló helyzetre. Tájékoztatása szerint a készletek múlt pénteken kezdtek kifogyni, szombatra pedig teljesen eltűnt az üzemanyag a kútról. Azóta sem érkezett utánpótlás, és ami még aggasztóbb: a kút üzemeltetői sem tudják, mikor várható újabb szállítmány.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a törvényben előírt vészhelyzeti tartalékhoz kizárólag a létfontosságú szolgáltatások férhetnek hozzá. 

Jelenleg csak a tűzoltók, a mentők és a rendőrség járműveit szolgálják ki, minden más jármű tulajdonosa hoppon marad. Ez azt jelenti, hogy a lakosság és a vállalkozások gyakorlatilag teljesen kiszorultak az ellátásból.

A Maszol információi szerint a Petrom romániai hálózatának több mint 460 töltőállomásán jelentkeztek ellátási gondok, és a helyzet az OMV kutakat is érinti. Erdővidék azonban különösen kiszolgáltatott, mivel itt nincs más alternatíva, így a válság hatása koncentráltan jelentkezik.

Energiaválság

Energiaválság
1527 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
