Deviza
EUR/HUF364,7 -0,22% USD/HUF311,04 -0,56% GBP/HUF422,3 +0,08% CHF/HUF397,46 +0,48% PLN/HUF85,66 -0,17% RON/HUF70,2 -2,01% CZK/HUF14,95 -0,24% EUR/HUF364,7 -0,22% USD/HUF311,04 -0,56% GBP/HUF422,3 +0,08% CHF/HUF397,46 +0,48% PLN/HUF85,66 -0,17% RON/HUF70,2 -2,01% CZK/HUF14,95 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98% BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hitel
osztalék
SZIT
Graphisoft Park
tőzsde

Extra osztalék után jött a hideg zuhany

A Graphisoft Park tegnapi közgyűlése a hiteltörlesztés helyett az extra osztalékot választotta. A társaság ma közölte: jövő évtől 500 ezer euróval magasabb lesz egy idén lejáró hitel refinanszírozott kamatterhe. A tegnapi felpattanás után a kurzus ma szinte lefagyott.
Faragó József
2026.04.30, 15:23
Frissítve: 2026.04.30, 15:35

A Graphisoft Park arról tájékoztatta a befektetőket, hogy szükségessé vált az idei év végén lejáró 11,6 millió euró tőke refinanszírozása. Ez 2027-től az eddigiekhez képest várhatóan évi 500 ezer euró többletkamatterhet fog jelenteni. A hitelhír árfolyamhatása stagnálás.

A közgyűlés elvetette a hiteltörlesztést /  Fotó: Graphisoft Park

Elvetették a hiteltörlesztést

Tegnap nagyot pattant 100 milliós forgalommal a Graphisoft Park, miután a közgyűlés elfogadta a gáláns osztalékjavaslatot. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) részvényenként 1,83 eurót fizet. A mostani 17 eurós árszinten bő 10 százalékos az osztalékhozam. 

 Az eredmény 90 százalékát kifizetik osztalékként:

  • tehát az állandó és rendszeres tevékenységének eredménye után 0,84 euró osztalékot, 
  • az egyszeri (rendkívüli) bevételei után pedig 0,99 euró osztalékot, 
  • azaz mindösszesen 1,83 euró osztalékot fizetnek euróban törzsrészvényenként. 

Volt egy másik lehetőség is.

Az osztalékmegállapítással kapcsolatban az igazgatótanács javasolta figyelembe venni, hogy 2026 végén lejár az egyik leányvállalat által felvett kedvezményes hitel, melyből a lejáratkor még fennálló 11,6 millió euró hitelrészletet lehetett volna refinanszírozni az egyszeri (rendkívüli) nyereség összegéből. Ebben az esetben csak az állandó és rendszeres tevékenységének eredménye után fizetettek volna osztalékot, 84 eurócentet részvényenként. Ám ezt a lehetőséget a közgyűlés elvetette. 

A részvény május 14-én forog utoljára osztalékszelvénnyel.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: május 28.

 GSPARK részvény
GSPARK részvény17:20:00
Árfolyam: 16,9 EUR 0 / 0 %
Forgalom: 139 533 EUR
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Jóval magasabb a kamat

A Graphisoft Park most arról tájékoztatja a részvénypiaci szereplőket, hogy

a 2026. április 29-i közgyűlési döntés alapján, miszerint a társaság 1,83 euró részvényenkénti osztalékot fizet, szükségessé vált a 2026 végén lejáró 11,6 millió euró tőke refinanszírozása. 

A refinanszírozásra a cégcsoport korábban kapott kötelező érvényű ajánlatot az UniCredit Bank Hungary Zrt.-től, amelyet az újraválasztott igazgatótanács ma elfogadott. A refinanszírozás várható fordulónapja: 2026. december 15.  

A refinanszírozás kamatterhe 2027-től várhatóan évi 500 ezer euróval megemelkedik. 

A többletkamat pontos mértéke attól függ, hogy a teljes futamidőre történő kamatfixálás feltételei a következő hónapokban miként alakulnak.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
