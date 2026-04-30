Aláírta a frontvonalon szolgálatot teljesítő ukrán katonák kötelező rotációjáról szóló parancsot Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtökön – közölte a főtiszt Telegram-csatornája. A parancsnokoknak biztosítaniuk kell, hogy a katonák legfeljebb két hónapig maradjanak harci pozíciókban.

Kijött az ukáz: hazaküldik a frontról az ukrán katonákat – „átalakult a harcvonal, pihenniük kell!"

„Katonáink rotációját előre meg kell tervezni, figyelembe véve a helyzetet, a harci műveletek jellegét, valamint a rendelkezésre álló erőket és eszközöket” – áll a bejegyzésben. A parancs meghatározza, hogy

a harci feladatokat teljesítő katonák számára kötelező az orvosi vizsgálat és a pihenőidő biztosítása,

valamint a harcálláspontokon feladatokat végző katonák lőszerrel és élelmiszerrel való megfelelő ellátása.

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka közölte, hogy a drónok harctéri dominanciája miatt a hadviselés logikája is megváltozott: „Jelentősen átalakultak az arcvonal, a hátország és a harci rendek mélységének fogalmai, bonyolultabbá vált a logisztika és a harctéren való mozgás, valamint az első vonalról a hátországba történő áthelyezés.”

Elkezdték levadászni az ukrán férfiakat az unió területén

Megnőtt a Lengyelországból kitoloncolt férfiak száma, majd az ukrán fegyveres erőkbe való mozgósításuk száma. „Menekülünk Varsóból, Lengyelországból, mert ha itt ülsz, és azt hiszed, hogy ez téged nem fog érinteni, akkor tévedsz: ma már hárman mentek át a határon. Kitalálod, miért? Eldobtak egy cigarettacsikket egy buszmegállóban. Egy rendőr odament hozzá egy egyszerű okmányellenőrzésre, de kiderült, hogy illegálisan tartózkodott ott, mert még nem frissítette az okmányait. A PESEL-jét bevonták, mert több mint 30 napja nem érvényes. Szóval hová kell mennie? Természetesen azonnal a rohamosztagosokhoz. Szóval elmentem egy melegebb helyre, ahol pálmafák és banánok vannak” – nyilatkozta egy ukrán fiatal.

A PESEL egy 11 jegyű személyi azonosító szám Lengyelországban, amely kötelező a tartózkodáshoz, a munkavégzéshez, az egészségügyi ellátáshoz és a szociális támogatáshoz.