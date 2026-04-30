Kulcsfontosságú vonatgyárat vett vissza a magyar állam: a MÁV-vezér elmagyarázta, mi történt – "Az eladása hiba volt"

Már év elején eldőlt, hogy mi lesz a Magyar Vagon csoport vállalatainak sorsa. A cégcsoport az ukrajnai háború kitörését követően került bajba az Oroszországra kivetett szankciók miatt. Mivel a Dunakeszi Járműjavító folyamatos működése a MÁV érdeke, ezért a leköszönő kormány hónapok óta az üzem megmentésén dolgozik.

A döntéshozók több lehetőséget is megvizsgáltak, külföldi érdeklődők is jelentkeztek, ám a végső döntés értelmében magyar kézen marad az üzem.

A MÁV vezérigazgatója közleményt adott ki

„A MÁV csoport a tulajdonos államtól feladatba kapta a Dunakeszi Járműjavítót tulajdonló, csődbe jutott magáncégek visszavásárlását” − fogalmazott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója, majd rámutatott arra, hogy a kormány dedikált forrásokat bocsátott a vállalat rendelkezésére, így az ügylet közvetlenül nem terheli a cégcsoportot, átcsoportosítás nem történt.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az akvizíció nem okoz közvetlen anyagi kárt a vállalatnak, a reorganizáció pénzügyi költségei nem terhelik MÁV költségvetését.

Hegyi Zsolt szerint a járműjavító privatizációja nem pénzügyi, sokkal inkább közvetett kárt okozott a vasúttárság számára. „A dunakeszi üzem problémái a tavaly őszi csőd óta rendkívül nagy kihívást jelentenek számunkra a menetrendhez szükséges járműállomány kiállítása során” − írta az igazgató. Arról is beszámolt, hogy a bázis tartja karban a MÁV IC- és nemzetközi vagonjait, ami a cég visszavásárlásáig ellehetetlenült.

Hegyi Zsolt szerint a karbantartási és javítási szolgáltatásokban keletkező több hónapos kényszerszünet sajnos tovább tetézi a vasútijármű-hiányt, és egészen nyár végéig érezteti majd a hatását a mindennapi forgalomban.

A saját járműjavító bázis hiánya kezelhetetlen kockázatokat hordoz egy MÁV méretű közszolgáltató vasútvállalat működésében. A járműgyártó és -karbantartó bázis visszakerülése a MÁV csoportba szakmailag igazolható lépés, míg az eladása hiba volt

− mutatott rá a vezérigazgató.

A háború okozta a bajt

A Ganz-Mavag International Kft. (GMVI) és a Dunakeszi Járműjavító Kft. alapvetően két vállalat. A járműjavító a teljes vállalatcsoport központi cégéhez, a GMVI-hez tartozik. Mindkét cég stratégiai jelentőségű, miután az orosz–ukrán háború kitörése miatt a kormány a vagyongyártó üzem működésének fenntartását nemzetgazdasági érdeknek minősítette. Erre a lépésre azért volt szükség, mert 2020-ban a GMVI az orosz Transzmasholdinggal konzorciumban elnyert egy 1350 darabos, egyiptomi személykocsi-megrendelést, de a szankciók miatt az orosz vállalat kiszorult a projektből.