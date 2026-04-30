Már Sopronban a csúcskategóriás drónok: mindent észlelnek, nem lehet elbújni előlük – annyi az illegális fakivágásnak

A Soproni Egyetem újgenerációs, LiDAR-ral felszerelt merev szárnyú drónokkal erősíti a BorderEye projektet, amely a határmegfigyeléstől a környezeti károk feltérképezéséig több területen is alkalmazható technológiát fejleszt. A többórás repülésre képes drónok és a hozzájuk készülő elemzőszoftverek célja, hogy autonóm módon ismerjék fel a gyanús objektumokat, változásokat és szükség esetén azonnali riasztást adjanak.
VG/MTI
2026.04.30, 12:58
Frissítve: 2026.04.30, 13:10

A Soproni Egyetemre megérkeztek a BorderEye projekt legmodernebb merev szárnyú drónjai, amelyek órákon át képesek a levegőben maradni és a legkisebb változásokat is észlelni a talajon. A LiDAR technológiával felszerelt drónok a határvédelem mellett az illegális fakivágások és szemétlerakások felderítésében is segítenek.

A drónok önmaguk ismerik fel a gyanús elemeket és cselekednek / Fotó: Soproni Egyetem

Fábián Attila rektor szerint a drónok érkezése egy új korszak kezdete az egyetemen, ahol a kutatók már nem elméletben, hanem a világ élvonalába tartozó eszközökkel dolgozhatnak.

Az egyetem honlapja szerint egy ötéves projektet valósítanak meg, amely a merev szárnyú drón és a kiértékelőszoftver fejlesztésére irányul határmegfigyeléshez és környezetértékeléshez.

A projekt célja egy komplex rendszer (hardver + szenzor + szoftver) alkalmazásorientált fejlesztése, amely a környezeti elemeket és eseményeket, azok változását időben és térben érzékeli. 

  • A rendszer első eleme az illegális migrációval érintett határszakaszok, környezetváltozás szempontjából érzékeny, katasztrófával sújtott régiók vagy hulladéklerakással terhelt területek néhány óránkénti megfigyelését ellátni tudó légi eszköz kiválasztása, továbbfejlesztése. 
  • Másik komponens a légi eszközre szerelt, időjárás-független szenzorok kiválasztása és tesztelése: lézeres letapogató, infraszínes kamera, hőkamera. A légi jármű képes lesz egy területet autonóm térképezni vagy élőképet közvetíteni.
  • A rendszer harmadik eleme egy nagy feldolgozási kapacitású, párhuzamosított célszoftver fejlesztése, amely képes határrendészeti vagy környezetterhelési szempontból kritikus objektumokat a pontfelhőből (alagútbejáratok, személyek, létrák) vagy változó felszíni elemeket (ösvények, szemetelés) a változásképből felismerni, térképen megjeleníteni és szükség esetén riasztásokat indítani. 

Új dróngyár épül Magyarországon

Januárban derült ki, hogy az ABZ Innovation magyar dróngyártó cég új gyártócsarnokkal bővíti termelését. A Szentendrén működő vállalat tervei szerint Európa legnagyobb civil (nem katonai célú) dróngyárává válhat.

A vállalat kizárólag polgári felhasználásra fejleszt és gyárt drónokat, amelyek főként permetezésre, granulátumszórásra, ipari tisztításra, falak mosására, csomag- vagy kameraszállításra alkalmasak. Jelenleg 28 országban van disztribúciós hálózata, legnagyobb piaca az Egyesült Államok, árbevételük az elmúlt időszakban évente nagyjából háromszorosára nőtt.

A jelenlegi, 1300 négyzetméteres szentendrei telephelyen havi 20–25 drónt állítanak elő. Az új, 1060 négyzetméteres gyártócsarnok nyáron kezdi meg a működését, ezzel a kapacitás jelentősen bővül: 50 százalékos kihasználtság mellett havi 85, teljes kapacitással pedig akár évi 2000 drón előállítása is lehetővé válik 40–45 fővel.

A bővítést és a gyors növekedést egy hétmillió eurós (2,7 milliárd forintos) tőkebevonás támogatja, amelyben amerikai, német és magyar befektetők vettek részt. Ez a kör a drónszektorban kiemelkedően magas összegnek számít európai viszonylatban. Ludvigh Károly ügyvezető szerint a cél nem kevesebb, mint hogy a nyugati világ egyik legnagyobb dróngyártójává váljanak, kihasználva a polgári drónok iránti robbanásszerűen növekvő keresletet.

