Frankfurti üzenetét nem kapta meg Varga Mihály, elbámult az euróövezet a háborún, Lagarde vár

Az történt Frankfurtban, amire mindenki számított: az Európai Központi Bank annak ellenére sem emelte meg kamatait, hogy az iráni háború immár két hónapja drágítja az életet az euróövezetben. Budapest – a Varga Mihály vezette jegybank és a felálló új kormány – számára is alapvető, mi történik az EKB kamataival, ezzel összefüggésben az euró árfolyamával, illetve mindezek mellett milyen hatásokat gyakorol az európai és a magyar inflációra az új európai energiaválságot nyitó közel-keleti háború.

Az EKB kamatai: álljunk csak meg / Fotó: AFP

Ha kamatemelésre most nem is számítottak a pénzügyi piacokon, abban mindenki biztos volt, hogy kommunikációjában az EKB a Bloomberg jelentésének megfogalmazása szerint „finomhangolja”, mire számíthatunk tőle az iráni háborúra adott reakcióként.

Már ez a várakozás elegendő volt arra, hogy erősítse az eurót a dollár ellenében. A hüvelykujjszabálynak megfelelően mindkettőjükkel szemben ezzel párhuzamosan erősödtek a közép-európai devizák, a forint esetében pedig ez azt jelentette, hogy visszavonulása a magyar választás után elért csúcsokról megakadt és visszafordult.