Orbán Viktor lekörözte az EU-t, itt a bizonyíték Brüsszelből – Magyar Péter örömébe azonban belerondít Merz

Az Eurostat a reggeli kiváló hazai GDP-adatok mellé tette az Európai Unió zömének adatait, így még kiáltóbb a kontraszt: Orbán Viktor távozó kormányának búcsúajándékaként a magyar gazdaság erőteljesen lekörözte az Európai Uniót, és az euróövezetet is, amelyhez utódja csatlakozni kíván. Akár bent, akár kint: az elmúlt évek megmutatták, hogy az eurózóna sötét felhőt vont a magyar gazdaság fölé is. A felálló új hazai kormányzatra is rá fog nehezedni ez a súly, a magyarok pedig duplán érzik meg, ha a 16 évnyi kormányzat jóléti intézkedései áldozatául esnek az eurócsatlakozási tervnek.

A magyar gazdasági növekedés és a német: ha Merztől ugyanazt kapja Magyar Péter, amit Orbán Viktor kapott, vakarhatja majd a fejét / Fotó: NurPhoto via AFP

Amit ma megtudtunk: így teljesített az első negyedévben – amelyben már benne volt az iráni háború első hónapja – a magyar gazdaság és másik 14 EU-tagállam.

Szinte teljes képből vonhatunk le következtetéseket, hiszen ismertté váltak a legnépesebb és legnagyobb uniós gazdaságok számai. (Kivéve a régiónkból a lengyeleket, akikről amúgy is tudni, hogy túlnövekednek szinte mindenkit, miközben számolatlanul szórják a pénzt – őket követni nálunk igazi esztelenség volna.)

A magyar és az európai helyzet:

a hazai gazdaság óriási meglepetésre az éve első negyedében a GDP éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal.

Eközben az EU átlagban 1, illetve 0,1 százalékos növekedést produkált az Eurostat friss jelentése szerint.

A számunkra gazdasági értelemben kiemelten fontos euróövezetnek még gyengébb, 0,8 százalékos éves növekedésre futotta.

A magyar ütemet 2025 utolsó negyedéhez mérten csak Finnország tudta hozni. Éves visszatekintésben a magyar növekedési ütemet – így az EU-átlagot is – néhány tagállam meg tudta haladni, élen az ibérekkel, de van egy nagy kivétel. Erről külön kell szólnunk. A magyarok ugyanis miattuk szenvedtek, olyan mértékben, hogy a kiváló idei első negyedév sem röpítette a hazai gazdaságot az élre éves összesítésben.

A német gazdaságot visszafújta a szél és a tehetetlenség

A magyar gazdaság lokomotívja számára alapvetően két fontos kérdés van, amelyek nálunk talán a leginkább számítanak más uniós gazdaságokhoz, és talán még a régióhoz képest is.

Hogyan fut a német gazdaság szekere. Hogy alakul az energia ára? (Ha nő a számla, azt ki kell fizetni, akkor is, ha a magyar háztartásokat a leköszönő kormányzat alatt megvédte a rezsicsökkentés, az árstopok és a védett üzemanyagár.)

Az energia árával tudjuk, mi történt „a katonatisztként fizető” Európában több körben, a legújabb hullámban az iráni háború nyomán.