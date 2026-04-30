Május elsejével beindul a strandszezon – ezek a szabadtéri fürdők nyitnak ki a munka ünnepén
Sokaknak él még az emlékeiben, hogy a strandok május 1-jén nyitottak. Ma ezt a hagyományt viszonylag kevés strand és fürdő őrzi. A legtöbb helyen az időjárástól teszik függővé, hogy mikortól használhatóak a szabadtéri medencék. Május elsejére, illetve a hétvégére nagyjából 20 strand nyitja meg a kapuit a Termalfurdo.hu gyűjtése szerint.
A hétvégére több mint 20 strand nyit ki országszerte
A nagyobb fürdőkben, ahol sok szabadtéri strand- és élménymedence, esetleg több részleg található, jellemzően több lépcsőben történik a nyitás.
- Az ország legnagyobb fürdője, a hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri része három külön zónából áll, ezek közül a strandot nyitották meg május 1-jén.
- Az Aquapark és a Prémium Zóna június 15-én nyílnak.
- Zalakaroson is több lépcsőben nyitnak a szabadtéri medencék. Egyelőre az úgynevezett gyógykert, az egyik strandmedence és a sportmedence lesznek elérhetőek. A szabadtéri gyerekmedencék és a családi csúszdapark a pünkösdi hétvégétől nyit, a strand többi része azonban csak június közepétől látogatható.
- Kehidakustányban, a Kehida Termálban a szabadtéri nagy gyógyvizes ülőmedence, fedett gyógyvizes ülőmedence, meleg úszómedence és a kinti élménymedence május első hétvégéjén már üzemel. A hullámmedence és hideg vizes úszómedence várhatóan csak az iskolaszünet kezdetével nyit.
- Az ismertebb fürdőhelyek közül strandolhatunk Mórahalmon és Cserkeszőlőn is.
- A nagyobb városok közül Szegeden nyit a Parfürdő és a Szíksósfürdői Strand, illetve Békéscsabán az Árpád Fürdő strandja.
Egerszalókon a Salirisban csak a gyerekmedence működik szezonálisan, a többi szabadtéri medencét egész évben élvezhetjük.
A Hévízi Tófürdő is egész évben látogatható. A tó közepén található épület jelenleg le van zárva, de a partról megközelíthető a víz.
A főváros többi strandjára még várni kell
Budapesten ezen a hétvégén egyelőre még szerény lesz a kínálat. Az Aquaworld megnyitja a strandmedencéit, a Palatinus Strandon a szerzonálisan nyitva tartó medencék közül egyelőre csak a Margaréta medence használható. Az egész évben nyitva tartó medencék, mint az úszómedence, a tanmedence és az egyik termálmedence természetesen most is üzemelnek. A többi medencét több szakaszban nyitják meg május 16-án, 30-án és június közepén.
Vannak olyan fürdők is, ahol szabadtéren főleg vagy kizárólag termál-, illetve gyógyvizes medencéket találunk, és ezek egész évben nyitva tartanak.
Talán a legismertebb példa a Széchenyi Gyógyfürdő Budapesten, ahol minden szabadtéri medence üzemel egész évben, bár itt épp felújítási munkálatok zajlanak több lépcsőben, így előfordulhat, hogy épp nem minden medence áll a vendégek rendelkezésére.
Bár a legtöbb fürdőben még nem strandolhatunk, néhány helyen már ismert a nyitás időpontja. Harkányban május 21-től, a pesterzsébeti strandon május 30-tól, a szegedi Napfényfürdőben június 1-jétől csobbanhatunk a strandmedencékben.
Arról, hogy melyik strand mikor nyit, a Termalfurdo.hu-n található egy részletesebb lista, illetve térkép – zárta sorait a Termalfurdo.hu közleménye.
Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel, június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, újítják fel a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket – mondta Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MTI érdeklődésére.
Kiemelte: a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú, jogszabályban előírt terv szerint ellenőrzik.
A medencéket csak a friss vízmintaeredmények birtokában lehet megnyitni – tette hozzá Balogh Zoltán.
A belépőjegyek várható áráról elmondta:
- országosan átlagosan 10-15 százalékos emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra,
- az egyes fürdők között azonban jelentős, 5–20 százalék közötti a szórás.
A jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedés okozza a drágulást, mivel hatalmas teljesítményű villanymotorok dolgoznak a szivattyúk működtetésén. 2024. január elsejétől jelentősen megemelkedett a víz- és csatornadíj is a nem magánszemély felhasználók számára – közölte.