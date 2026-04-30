Május elsejével beindul a strandszezon – ezek a szabadtéri fürdők nyitnak ki a munka ünnepén

A hosszú hétvégén már több mint húsz strand és fürdő nyit ki országszerte, de a klasszikus május 1-jei szezonrajt ma már inkább kivétel, mint szabály. A nagyobb strandok többsége idén is több lépcsőben nyitja meg szabadtéri medencéit, így sok helyen csak a strand egy része lesz használható.
VG
2026.04.30, 13:10
Frissítve: 2026.04.30, 13:16

Sokaknak él még az emlékeiben, hogy a strandok május 1-jén nyitottak. Ma ezt a hagyományt viszonylag kevés strand és fürdő őrzi. A legtöbb helyen az időjárástól teszik függővé, hogy mikortól használhatóak a szabadtéri medencék. Május elsejére, illetve a hétvégére nagyjából 20 strand nyitja meg a kapuit a Termalfurdo.hu gyűjtése szerint.

A hosszú hétvégén már több mint húsz strand és fürdő nyit ki országszerte / Fotó: Máté Krisztián

A hétvégére több mint 20 strand nyit ki országszerte

A nagyobb fürdőkben, ahol sok szabadtéri strand- és élménymedence, esetleg több részleg található, jellemzően több lépcsőben történik a nyitás.

  • Az ország legnagyobb fürdője, a hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri része három külön zónából áll, ezek közül a strandot nyitották meg május 1-jén. 
  • Az Aquapark és a Prémium Zóna június 15-én nyílnak.
  • Zalakaroson is több lépcsőben nyitnak a szabadtéri medencék. Egyelőre az úgynevezett gyógykert, az egyik strandmedence és a sportmedence lesznek elérhetőek. A szabadtéri gyerekmedencék és a családi csúszdapark a pünkösdi hétvégétől nyit, a strand többi része azonban csak június közepétől látogatható.
  • Kehidakustányban, a Kehida Termálban a szabadtéri nagy gyógyvizes ülőmedence, fedett gyógyvizes ülőmedence, meleg úszómedence és a kinti élménymedence május első hétvégéjén már üzemel. A hullámmedence és hideg vizes úszómedence várhatóan csak az iskolaszünet kezdetével nyit.
  • Az ismertebb fürdőhelyek közül strandolhatunk Mórahalmon és Cserkeszőlőn is.
  • A nagyobb városok közül Szegeden nyit a Parfürdő és a Szíksósfürdői Strand, illetve Békéscsabán az Árpád Fürdő strandja. 

Egerszalókon a Salirisban csak a gyerekmedence működik szezonálisan, a többi szabadtéri medencét egész évben élvezhetjük.

A Hévízi Tófürdő is egész évben látogatható. A tó közepén található épület jelenleg le van zárva, de a partról megközelíthető a víz.

A főváros többi strandjára még várni kell

Budapesten ezen a hétvégén egyelőre még szerény lesz a kínálat. Az Aquaworld megnyitja a strandmedencéit, a Palatinus Strandon a szerzonálisan nyitva tartó medencék közül egyelőre csak a Margaréta medence használható. Az egész évben nyitva tartó medencék, mint az úszómedence, a tanmedence és az egyik termálmedence természetesen most is üzemelnek. A többi medencét több szakaszban nyitják meg május 16-án, 30-án és június közepén.

Vannak olyan fürdők is, ahol szabadtéren főleg vagy kizárólag termál-, illetve gyógyvizes medencéket találunk, és ezek egész évben nyitva tartanak. 
Talán a legismertebb példa a Széchenyi Gyógyfürdő Budapesten, ahol minden szabadtéri medence üzemel egész évben, bár itt épp felújítási munkálatok zajlanak több lépcsőben, így előfordulhat, hogy épp nem minden medence áll a vendégek rendelkezésére.

Bár a legtöbb fürdőben még nem strandolhatunk, néhány helyen már ismert a nyitás időpontja. Harkányban május 21-től, a pesterzsébeti strandon május 30-tól, a szegedi Napfényfürdőben június 1-jétől csobbanhatunk a strandmedencékben.

Arról, hogy melyik strand mikor nyit, a Termalfurdo.hu-n található egy részletesebb lista, illetve térkép – zárta sorait a Termalfurdo.hu közleménye.

Nagy változás jön a magyarországi fürdőknél, durván megdrágulnak a belépők

Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel,  június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, újítják fel a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket – mondta Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MTI érdeklődésére.

Kiemelte: a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú, jogszabályban előírt terv szerint ellenőrzik.

A medencéket csak a friss vízmintaeredmények birtokában lehet megnyitni – tette hozzá Balogh Zoltán.

A belépőjegyek várható áráról elmondta: 

  • országosan átlagosan 10-15 százalékos emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra, 
  • az egyes fürdők között azonban jelentős, 5–20 százalék közötti a szórás.

A jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedés okozza a drágulást, mivel hatalmas teljesítményű villanymotorok dolgoznak a szivattyúk működtetésén. 2024. január elsejétől jelentősen megemelkedett a víz- és csatornadíj is a nem magánszemély felhasználók számára – közölte.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu