Május elsejével beindul a strandszezon – ezek a szabadtéri fürdők nyitnak ki a munka ünnepén

Sokaknak él még az emlékeiben, hogy a strandok május 1-jén nyitottak. Ma ezt a hagyományt viszonylag kevés strand és fürdő őrzi. A legtöbb helyen az időjárástól teszik függővé, hogy mikortól használhatóak a szabadtéri medencék. Május elsejére, illetve a hétvégére nagyjából 20 strand nyitja meg a kapuit a Termalfurdo.hu gyűjtése szerint.

A hosszú hétvégén már több mint húsz strand és fürdő nyit ki országszerte

A nagyobb fürdőkben, ahol sok szabadtéri strand- és élménymedence, esetleg több részleg található, jellemzően több lépcsőben történik a nyitás.

Az ország legnagyobb fürdője, a hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri része három külön zónából áll, ezek közül a strandot nyitották meg május 1-jén.

Az Aquapark és a Prémium Zóna június 15-én nyílnak.

Zalakaroson is több lépcsőben nyitnak a szabadtéri medencék. Egyelőre az úgynevezett gyógykert, az egyik strandmedence és a sportmedence lesznek elérhetőek. A szabadtéri gyerekmedencék és a családi csúszdapark a pünkösdi hétvégétől nyit, a strand többi része azonban csak június közepétől látogatható.

Kehidakustányban, a Kehida Termálban a szabadtéri nagy gyógyvizes ülőmedence, fedett gyógyvizes ülőmedence, meleg úszómedence és a kinti élménymedence május első hétvégéjén már üzemel. A hullámmedence és hideg vizes úszómedence várhatóan csak az iskolaszünet kezdetével nyit.

Az ismertebb fürdőhelyek közül strandolhatunk Mórahalmon és Cserkeszőlőn is.

A nagyobb városok közül Szegeden nyit a Parfürdő és a Szíksósfürdői Strand, illetve Békéscsabán az Árpád Fürdő strandja.

Egerszalókon a Salirisban csak a gyerekmedence működik szezonálisan, a többi szabadtéri medencét egész évben élvezhetjük.

A Hévízi Tófürdő is egész évben látogatható. A tó közepén található épület jelenleg le van zárva, de a partról megközelíthető a víz.

A főváros többi strandjára még várni kell

Budapesten ezen a hétvégén egyelőre még szerény lesz a kínálat. Az Aquaworld megnyitja a strandmedencéit, a Palatinus Strandon a szerzonálisan nyitva tartó medencék közül egyelőre csak a Margaréta medence használható. Az egész évben nyitva tartó medencék, mint az úszómedence, a tanmedence és az egyik termálmedence természetesen most is üzemelnek. A többi medencét több szakaszban nyitják meg május 16-án, 30-án és június közepén.